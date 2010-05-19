В «Сокольниках» и парке Горького открылись коворкинги для мам
С детьми в коворкингах занимаются выпускники школы бебиситтеров Kidsout
29 мест для празднования детского дня рождения Куда не пустят со своей феей Динь-Динь, а куда можно приволочь даже торт размером с Человека-паука — памятка для тех, кто собирается отмечать день рождения ребёнка любого возраста
29 мест для празднования детского дня рождения Куда не пустят со своей феей Динь-Динь, а куда можно приволочь даже торт размером с Человека-паука — памятка для тех, кто собирается отмечать день рождения ребёнка любого возраста
7 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в августе Винный бар с приличной едой на Покровке, знаменитая американская кондитерская Magnolia Bakery и вновь открывшееся «Море внутри» — в подборке лучших кафе и ресторанов, открывшихся в Москве в августе
7 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в августе Винный бар с приличной едой на Покровке, знаменитая американская кондитерская Magnolia Bakery и вновь открывшееся «Море внутри» — в подборке лучших кафе и ресторанов, открывшихся в Москве в августе
Рестораны «Охота на лобстера» и Zinger Grill, возобновившее работу «Море внутри», доставка «Пян-сё» The Village об интересных открытиях недели
Рестораны «Охота на лобстера» и Zinger Grill, возобновившее работу «Море внутри», доставка «Пян-сё» The Village об интересных открытиях недели
Кафе «Море внутри» возобновило работу
По словам учредителя заведения, все обвинения были сняты
Роспотребнадзор временно закрыл кафе «Море внутри»
Одной из причин закрытия заведения стало отсутствие «гигиенических» моющихся стен
10 детских ёлок в Москве Средневековые легенды, ожившие герои картин Третьяковки, собаки-пересобаки и театр миниатюр из Лос-Анджелеса — The Village выбрал самые интересные новогодние праздники для детей.
10 детских ёлок в Москве Средневековые легенды, ожившие герои картин Третьяковки, собаки-пересобаки и театр миниатюр из Лос-Анджелеса — The Village выбрал самые интересные новогодние праздники для детей.
Смешной формат: Кафе при магазинах, студиях йоги и салонах красоты Маникюр, стрижка бороды, покупка одежды — и всё это вместе с обедом: The Village — о кафе при магазинах, салонах красоты, цирюльне и спа.
Смешной формат: Кафе при магазинах, студиях йоги и салонах красоты Маникюр, стрижка бороды, покупка одежды — и всё это вместе с обедом: The Village — о кафе при магазинах, салонах красоты, цирюльне и спа.
Новое место: «Море внутри» «Море внутри» заново открылось в парке «Сокольники», теперь с вегетарианским меню и отдельным помещением для кинопоказов, йоги, танцев, рисования и концертов.
Новое место: «Море внутри» «Море внутри» заново открылось в парке «Сокольники», теперь с вегетарианским меню и отдельным помещением для кинопоказов, йоги, танцев, рисования и концертов.
Летние веранды на крышах В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил уже два больших материала о столичных верандах. Сегодня — третья часть, с верандами на крышах.
Летние веранды на крышах В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил уже два больших материала о столичных верандах. Сегодня — третья часть, с верандами на крышах.
Летние веранды В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — вторая часть.