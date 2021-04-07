В Москве и области 8 апреля ожидаются дождь, ветер и мокрый снег. Но уже в выходные придет «супервесна»
В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»
Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»
Юрий Сапрыкин, Лев Ганкин и другие выбирают плейлисты для весенних прогулок «Это стремительное путешествие верхом на опознанных и неопознанных объектах»
Уличные экспозиции в Москве оформят в виде фасадов исторических зданий города
Выставки будут посвящены истории столицы
Фестиваль «Московская весна» посвятят выступлениям а капелла
Подать заявку на участие можно до 31 марта
ФАС обнаружила нарушения в конкурсе на организацию «Московской весны»
«Яблоко», инициировавшее соответствующую проверку, считает, что регулятор выявил не все нестыковки в этой сделке
Собянин — о «зелёной страшной голове» в Москве
Инсталляция, перенесённая в район станции метро «Сходненская», увеличила продажи в ближайшем торговом центре
Установившая огромные скульптуры в Москве компания принадлежит дочери депутата Мосгордумы
«Яблоко» уже попросило прокуратуру проверить организаторов тендера на проведение «Московской весны» на коррупцию
«Больше всего понравился ослик»: Москвичи — о странных объектах на городских улицах The Village попросил горожан оценить фантазию устроителей фестиваля «Московская весна»
23 — 24 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.
Эксперты и чиновники — о странных арт-объектах на улицах Москвы The Village спросил архитекторов, что они думают об оформлении весенней Москвы
Сколько власти города потратили на фестиваль «Московская весна»
Фестиваль организует компания «Московский сувенир плюс»
Фестиваль «Московская весна» пройдёт с 22 апреля по 9 мая
Он будет посвящён выдающимся россиянам, пасхальным гуляньям и параду Победы