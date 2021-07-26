В Москве появятся девять новых мостов
Мосты перекинутся через Яузу, Москву, Сходню и другие реки
Каким будет стеклянный пешеходный мост с подогревом между районами Ховрино и Западное Дегунино
Строительство конструкции планируют начать в 2019 году
В Московском зоопарке построят пешеходный мост в форме волны
Конструкция соединит старую и новую территории зоосада
Комплекс «Москва-Сити», Пресненскую набережную и МЦК свяжут мостом-галереей
Конструкция длиной 250 метров будет иметь прозрачную крышу и стены
В 2017 году обустроят 14 набережных Москвы
Через проезжую часть Пресненской набережной планируется построить пешеходный мост
На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах
Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета
На портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам
Сейчас в путеводителе есть информация о 561 объекте
Автомобилистов просят быть внимательными из-за гололедицы
Водителей просят избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения
На московских мостах появятся досмотровые зоны
В таких зонах будут досматривать автомобили на наличие оружия, взрывчатых веществ и других опасных предметов
Московские мосты подсветят цветами драгоценных камней
Более 20 городских мостов через Москву-реку получат новую архитектурную подсветку до конца 2013 года.
Над Москвой-рекой появятся три новых моста
К 2016 году от «Красного Октября» до Крымской набережной будет вести пешеходный мост.