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Через Яузу в районе «Электрозаводской» построят пешеходный мост
26 июля 2021

Через Яузу в районе «Электрозаводской» построят пешеходный мост

Как будет выглядеть пешеходный мост через Яузу
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11 января 2021

Как будет выглядеть пешеходный мост через Яузу

В Москве благоустроят набережную под Шелепихинским мостом

До нее станет легче добираться

В Москве благоустроят набережную под Шелепихинским мостом

В Москве появятся девять новых мостов

Мосты перекинутся через Яузу, Москву, Сходню и другие реки

В Москве появятся девять новых мостов

Каким будет стеклянный пешеходный мост с подогревом между районами Ховрино и Западное Дегунино

Строительство конструкции планируют начать в 2019 году

Каким будет стеклянный пешеходный мост с подогревом между районами Ховрино и Западное Дегунино

В Московском зоопарке построят пешеходный мост в форме волны

Конструкция соединит старую и новую территории зоосада

В Московском зоопарке построят пешеходный мост в форме волны

На 16 мостах МЦК установят светодиодную подсветку

В освещении будет преобладать белый цвет

На 16 мостах МЦК установят светодиодную подсветку

Комплекс «Москва-Сити», Пресненскую набережную и МЦК свяжут мостом-галереей

Конструкция длиной 250 метров будет иметь прозрачную крышу и стены

Комплекс «Москва-Сити», Пресненскую набережную и МЦК свяжут мостом-галереей

В 2017 году обустроят 14 набережных Москвы

Через проезжую часть Пресненской набережной планируется построить пешеходный мост

В 2017 году обустроят 14 набережных Москвы

На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах

Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета

На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах

На портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам

Сейчас в путеводителе есть информация о 561 объекте

На портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам

Автомобилистов просят быть внимательными из-за гололедицы

Водителей просят избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения

Автомобилистов просят быть внимательными из-за гололедицы

На московских мостах появятся досмотровые зоны

В таких зонах будут досматривать автомобили на наличие оружия, взрывчатых веществ и других опасных предметов

На московских мостах появятся досмотровые зоны

Через Москву-реку построят ещё пять мостов

Один из них может стать разводным

Через Москву-реку построят ещё пять мостов

Московские мосты подсветят цветами драгоценных камней

Более 20 городских мостов через Москву-реку получат новую архитектурную подсветку до конца 2013 года.

Московские мосты подсветят цветами драгоценных камней

Над Москвой-рекой появятся три новых моста

К 2016 году от «Красного Октября» до Крымской набережной будет вести пешеходный мост.

Над Москвой-рекой появятся три новых моста

В Москве построят пять крупных транспортных развязок Москву ждут новые развязки, трассы и пешеходный мост

В Москве построят пять крупных транспортных развязок

LONDON. Часть1. Город мостов ЛОНДОН.&nbsp;Да, я не хотела ехать в этот город.&nbsp;По ряду причин.&nbsp;

LONDON. Часть1. Город мостов