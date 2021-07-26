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2021-07-26T09:48:15.000+03:00
26 июля 2021
Через Яузу в районе «Электрозаводской» построят пешеходный мост
Галерея
2021-01-11T14:27:27.000+03:00
11 января 2021
Как будет выглядеть пешеходный мост через Яузу
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