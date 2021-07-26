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Через Яузу в районе «Электрозаводской» построят пешеходный мост
26 июля 2021

Через Яузу в районе «Электрозаводской» построят пешеходный мост

Как будет выглядеть пешеходный мост через Яузу
Галерея
11 января 2021

Как будет выглядеть пешеходный мост через Яузу