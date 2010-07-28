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В Москве благоустроят набережную под Шелепихинским мостом

До нее станет легче добираться

В Москве благоустроят набережную под Шелепихинским мостом
До нее станет легче добираться

В Москве появятся девять новых мостов

Мосты перекинутся через Яузу, Москву, Сходню и другие реки

В Москве появятся девять новых мостов
Мосты перекинутся через Яузу, Москву, Сходню и другие реки

Каким будет стеклянный пешеходный мост с подогревом между районами Ховрино и Западное Дегунино

Строительство конструкции планируют начать в 2019 году

Каким будет стеклянный пешеходный мост с подогревом между районами Ховрино и Западное Дегунино
Строительство конструкции планируют начать в 2019 году

В Московском зоопарке построят пешеходный мост в форме волны

Конструкция соединит старую и новую территории зоосада

В Московском зоопарке построят пешеходный мост в форме волны
Конструкция соединит старую и новую территории зоосада

На 16 мостах МЦК установят светодиодную подсветку

В освещении будет преобладать белый цвет

На 16 мостах МЦК установят светодиодную подсветку
В освещении будет преобладать белый цвет

Комплекс «Москва-Сити», Пресненскую набережную и МЦК свяжут мостом-галереей

Конструкция длиной 250 метров будет иметь прозрачную крышу и стены

Комплекс «Москва-Сити», Пресненскую набережную и МЦК свяжут мостом-галереей
Конструкция длиной 250 метров будет иметь прозрачную крышу и стены

В 2017 году обустроят 14 набережных Москвы

Через проезжую часть Пресненской набережной планируется построить пешеходный мост

В 2017 году обустроят 14 набережных Москвы
Через проезжую часть Пресненской набережной планируется построить пешеходный мост

На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах

Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета

На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах
Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета

На портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам

Сейчас в путеводителе есть информация о 561 объекте

На портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам
Сейчас в путеводителе есть информация о 561 объекте

Автомобилистов просят быть внимательными из-за гололедицы

Водителей просят избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения

Автомобилистов просят быть внимательными из-за гололедицы
Водителей просят избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения

На московских мостах появятся досмотровые зоны

В таких зонах будут досматривать автомобили на наличие оружия, взрывчатых веществ и других опасных предметов

На московских мостах появятся досмотровые зоны
В таких зонах будут досматривать автомобили на наличие оружия, взрывчатых веществ и других опасных предметов

Через Москву-реку построят ещё пять мостов

Один из них может стать разводным

Через Москву-реку построят ещё пять мостов
Один из них может стать разводным

Московские мосты подсветят цветами драгоценных камней

Более 20 городских мостов через Москву-реку получат новую архитектурную подсветку до конца 2013 года.

Московские мосты подсветят цветами драгоценных камней
Более 20 городских мостов через Москву-реку получат новую архитектурную подсветку до конца 2013 года.

Над Москвой-рекой появятся три новых моста

К 2016 году от «Красного Октября» до Крымской набережной будет вести пешеходный мост.

Над Москвой-рекой появятся три новых моста
К 2016 году от «Красного Октября» до Крымской набережной будет вести пешеходный мост.

В Москве построят пять крупных транспортных развязок Москву ждут новые развязки, трассы и пешеходный мост

В Москве построят пять крупных транспортных развязок
Москву ждут новые развязки, трассы и пешеходный мост

LONDON. Часть1. Город мостов ЛОНДОН.&nbsp;Да, я не хотела ехать в этот город.&nbsp;По ряду причин.&nbsp;

LONDON. Часть1. Город мостов
ЛОНДОН.&nbsp;Да, я не хотела ехать в этот город.&nbsp;По ряду причин.&nbsp;