В Москве благоустроят набережную под Шелепихинским мостом До нее станет легче добираться
В Москве появятся девять новых мостов
Мосты перекинутся через Яузу, Москву, Сходню и другие реки
В Москве появятся девять новых мостов Мосты перекинутся через Яузу, Москву, Сходню и другие реки
Каким будет стеклянный пешеходный мост с подогревом между районами Ховрино и Западное Дегунино
Строительство конструкции планируют начать в 2019 году
Каким будет стеклянный пешеходный мост с подогревом между районами Ховрино и Западное Дегунино Строительство конструкции планируют начать в 2019 году
В Московском зоопарке построят пешеходный мост в форме волны
Конструкция соединит старую и новую территории зоосада
В Московском зоопарке построят пешеходный мост в форме волны Конструкция соединит старую и новую территории зоосада
На 16 мостах МЦК установят светодиодную подсветку В освещении будет преобладать белый цвет
Комплекс «Москва-Сити», Пресненскую набережную и МЦК свяжут мостом-галереей
Конструкция длиной 250 метров будет иметь прозрачную крышу и стены
Комплекс «Москва-Сити», Пресненскую набережную и МЦК свяжут мостом-галереей Конструкция длиной 250 метров будет иметь прозрачную крышу и стены
В 2017 году обустроят 14 набережных Москвы
Через проезжую часть Пресненской набережной планируется построить пешеходный мост
В 2017 году обустроят 14 набережных Москвы Через проезжую часть Пресненской набережной планируется построить пешеходный мост
На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах
Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета
На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета
На портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам
Сейчас в путеводителе есть информация о 561 объекте
На портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам
Сейчас в путеводителе есть информация о 561 объекте
Автомобилистов просят быть внимательными из-за гололедицы
Водителей просят избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения
Автомобилистов просят быть внимательными из-за гололедицы Водителей просят избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения
На московских мостах появятся досмотровые зоны
В таких зонах будут досматривать автомобили на наличие оружия, взрывчатых веществ и других опасных предметов
На московских мостах появятся досмотровые зоны В таких зонах будут досматривать автомобили на наличие оружия, взрывчатых веществ и других опасных предметов
Через Москву-реку построят ещё пять мостов Один из них может стать разводным
Московские мосты подсветят цветами драгоценных камней
Более 20 городских мостов через Москву-реку получат новую архитектурную подсветку до конца 2013 года.
Московские мосты подсветят цветами драгоценных камней Более 20 городских мостов через Москву-реку получат новую архитектурную подсветку до конца 2013 года.
Над Москвой-рекой появятся три новых моста
К 2016 году от «Красного Октября» до Крымской набережной будет вести пешеходный мост.