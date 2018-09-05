КБ «Стрелка» — об активности москвичей в центре города и спальных районах
Горожане хотят больше времени проводить в собственных дворах, но для этого требуется их благоустройство
КБ «Стрелка» — об активности москвичей в центре города и спальных районах Горожане хотят больше времени проводить в собственных дворах, но для этого требуется их благоустройство
Раздел о жизни и истории московских районов на сайте мэрии
Там описана история районов, их знаковые места и современная инфраструктура
Раздел о жизни и истории московских районов на сайте мэрии Там описана история районов, их знаковые места и современная инфраструктура
Какие улицы перекопают в Москве в этом году
«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон