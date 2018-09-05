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КБ «Стрелка» — об активности москвичей в центре города и спальных районах

Горожане хотят больше времени проводить в собственных дворах, но для этого требуется их благоустройство

КБ «Стрелка» — об активности москвичей в центре города и спальных районах
Горожане хотят больше времени проводить в собственных дворах, но для этого требуется их благоустройство

Раздел о жизни и истории московских районов на сайте мэрии

Там описана история районов, их знаковые места и современная инфраструктура

Раздел о жизни и истории московских районов на сайте мэрии
Там описана история районов, их знаковые места и современная инфраструктура

Какие улицы перекопают в Москве в этом году

«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон

Какие улицы перекопают в Москве в этом году
«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон

Собянин пообещал сделать велопрокат доступным до МКАД

Пункты велопроката уже установили в Восточном Дегунине и Бескудниковском районе

Собянин пообещал сделать велопрокат доступным до МКАД
Пункты велопроката уже установили в Восточном Дегунине и Бескудниковском районе