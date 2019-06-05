Раздел о жизни и истории московских районов на сайте мэрии Там описана история районов, их знаковые места и современная инфраструктура
На сайте мэрии появился новый раздел о московских районах. Проект назвали «Мой район», как и одноименную программу благоустройства, которую запустили в 2018 году.
Информацию поделили на три части: «Уникальность», «Комфорт» и «Качество». В каждом из разделов рассказывают об истории районов, описывают их знаковые места, «фишки» и легенды, связанные с ними, а также повествуют о современной жизни — инфраструктуре и ходе благоустройства.
Все данные отмечены на интерактивной карте: помимо достопримечательностей, там можно найти торговые центры, остановки общественного транспорта, образовательные учреждения, детские кружки, больницы, центры «Мои документы», парки, ярмарочные и фестивальные площадки, а также места, где сейчас идет благоустройство или строительство.
Источник: сайт мэрии Москвы
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