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Новости5 июня 2019

Раздел о жизни и истории московских районов на сайте мэрии Там описана история районов, их знаковые места и современная инфраструктура

РедакторАлена Дергачева

На сайте мэрии появился новый раздел о московских районах. Проект назвали «Мой район», как и одноименную программу благоустройства, которую запустили в 2018 году. 

Информацию поделили на три части: «Уникальность», «Комфорт» и «Качество». В каждом из разделов рассказывают об истории районов, описывают их знаковые места, «фишки» и легенды, связанные с ними, а также повествуют о современной жизни — инфраструктуре и ходе благоустройства.

Все данные отмечены на интерактивной карте: помимо достопримечательностей, там можно найти торговые центры, остановки общественного транспорта, образовательные учреждения, детские кружки, больницы, центры «Мои документы», парки, ярмарочные и фестивальные площадки, а также места, где сейчас идет благоустройство или строительство.

Источник: сайт мэрии Москвы

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