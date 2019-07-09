Центр городской антропологии КБ «Стрелка» представил результаты двухлетнего исследования, посвященного общественным пространствам спальных районов Москвы.



Специалисты обнаружили, что москвичи позитивно относятся к благоустроенным паркам и набережным в центре города, но чаще посещают парки и скверы рядом с домом, где им нравится немноголюдность, тишина и обилие зелени.

Удаленные от центра районы также предпочитают семьи с детьми. Наименьшая их доля — в Тверском районе, Дорогомилове и Арбате. В целом растет количество москвичей, которые воспринимают свой двор как домашнее пространство и хотят видеть его уютным и благоустроенным, чтобы больше проводить там время.

Благоустроенные районы ЦАО ожидаемо занимают верхние строчки рейтинга по соотношению активности на улице и в помещении. Однако среди популярных районов, особенно в вечернее время, также оказались Восточное и Северное Измайлово, Аэропорт и Войковский.