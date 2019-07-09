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Новости9 июля 2019

КБ «Стрелка» — об активности москвичей в центре города и спальных районах Горожане хотят больше времени проводить в собственных дворах, но для этого требуется их благоустройство

РедакторРоман Чернянский

Центр городской антропологии КБ «Стрелка» представил результаты двухлетнего исследования, посвященного общественным пространствам спальных районов Москвы.

Специалисты обнаружили, что москвичи позитивно относятся к благоустроенным паркам и набережным в центре города, но чаще посещают парки и скверы рядом с домом, где им нравится немноголюдность, тишина и обилие зелени.

Удаленные от центра районы также предпочитают семьи с детьми. Наименьшая их доля — в Тверском районе, Дорогомилове и Арбате. В целом растет количество москвичей, которые воспринимают свой двор как домашнее пространство и хотят видеть его уютным и благоустроенным, чтобы больше проводить там время.

Благоустроенные районы ЦАО ожидаемо занимают верхние строчки рейтинга по соотношению активности на улице и в помещении. Однако среди популярных районов, особенно в вечернее время, также оказались Восточное и Северное Измайлово, Аэропорт и Войковский.

Инфографика: КБ «Стрелка»
Инфографика: КБ «Стрелка»
Инфографика: КБ «Стрелка»

С точки зрения активности в течение года самыми равномерными районами стали Красносельский, Дорогомилово, Замоскворечье, Измайлово, Марьино, Орехово-Борисово Северное, Таганский и Тверской районы.

Что касается интересной среды, хороший уровень ее разнообразия демонстрируют Северное и Южное Бутово, Нагатино-Садовники, Алексеевский, Дмитровский, Войковский районы и Хорошево-Мневники.

По мнению партнера КБ «Стрелка» Григория Ревзина, каждый район необходимо развивать как отдельный город. «Районы Москвы по населению сопоставимы с городами, где живет порядка 100 тысяч человек. Идеология мастер-плана такого района должна строиться на том, что это отдельный город в плотном окружении других городов. <…> Мы не можем по качеству дотянуть до центров, но мы можем создать альтернативу центра, где есть свои ценности», — отметил архитектурный критик.

В ходе исследования КБ «Стрелка» проанализировало 5 миллионов фотографий в соцсетях, отмеченных геотегами, и провело интервью с москвичами из разных округов. Результаты представили на форуме «Мой район».

Сергей Собянин заявил на Московском урбанистическом форуме, что в этом году для всех столичных районов разработают индивидуальные мастер-планы по благоустройству в рамках программы «Мой район». За ближайшие пять лет власти планируют благоустроить все районы города. Один из пилотных проектов — Капотня, где ко Дню города появится прогулочная набережная и каскадный парк.

Источники: КБ «Стрелка», Archi.ru

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Комментарии

1 комментарий
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Руслан

"Спальные районы это ясный образ визуального равенства" – это в качестве главной ценности спальных районов приводится. Вот только что это значит забыли прояснить. Ну, или специально, чтобы, вроде и сказал что-то, но ничего не сказал.

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