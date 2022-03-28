Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Станции московского метро и МЦК оборудуют системой аудионавигации для незрячих

Станции московского метро и МЦК оборудуют системой аудионавигации для незрячих

Аудиоспектакль «Москва по кругу»
Ссылка дня
28 марта 2022

Аудиоспектакль «Москва по кругу»

На МЦК запустили беспилотную «Ласточку»
27 декабря 2021

На МЦК запустили беспилотную «Ласточку»

Проезд в метро и на МЦК будет бесплатным в новогоднюю ночь
17 декабря 2021

Проезд в метро и на МЦК будет бесплатным в новогоднюю ночь

Искусственный интеллект для выявления хулиганов на МЦК
Госзакупка дня
21 октября 2021

Искусственный интеллект для выявления хулиганов на МЦК

На станции МЦК «Кутузовская» открылся южный вестибюль
10 сентября 2021

На станции МЦК «Кутузовская» открылся южный вестибюль

В День города москвичи бесплатно прокатятся по МЦК
7 сентября 2021

В День города москвичи бесплатно прокатятся по МЦК

На МЦК запустили двухэтажный поезд
25 августа 2021

На МЦК запустили двухэтажный поезд

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Как живут москвичи в хрущевке и сталинке посреди леса

Проезд в метро и на МЦК будет бесплатным в новогоднюю ночь
20 декабря 2020

Проезд в метро и на МЦК будет бесплатным в новогоднюю ночь

На станции МЦК «Кутузовская» установили фитопанно изо мха

Из растений выложили аббревиатуру Московского центрального кольца

На станции МЦК «Кутузовская» установили фитопанно изо мха

До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл

Автобусы будут ходить от метро и МЦК

До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл

Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно

Скидка составит 10 рублей

Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно

В Москве запустят новые автобусные маршруты до метро и МЦК

Автобусы будут останавливаться возле соцучреждений

В Москве запустят новые автобусные маршруты до метро и МЦК

«Ласточки» на МЦК стали курсировать чаще

Интервал движения в часы пик сократили до четырех минут

«Ласточки» на МЦК стали курсировать чаще

В МЦД объяснили, как активировать «Тройку» для бесплатной пересадки на метро (обновлено)

А также пообещали блокировать карты нарушителей

В МЦД объяснили, как активировать «Тройку» для бесплатной пересадки на метро (обновлено)

В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль

Акция приурочена ко Дню города

В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль

Метро предоставит скидки на проезд по карте «Мир»

А в сентябре также по сниженному тарифу смогут ездить владельцы Mastercard

Метро предоставит скидки на проезд по карте «Мир»

На МЦК хотят запустить беспилотные «Ласточки». Зачем они нужны?
На МЦК хотят запустить беспилотные «Ласточки». Зачем они нужны? «Круг — идеальный полигон для тестирования»
На МЦК хотят запустить беспилотные «Ласточки». Зачем они нужны?

На МЦК хотят запустить беспилотные «Ласточки». Зачем они нужны?
«Круг — идеальный полигон для тестирования»

Пассажиры метро и МЦК могут выиграть электросамокат и квадрокоптер за подключение к Wi-Fi

Победителей будут объявлять каждую неделю

Пассажиры метро и МЦК могут выиграть электросамокат и квадрокоптер за подключение к Wi-Fi

Между Киевским и Смоленским направлениями построят четыре ТПУ

Пассажиры четырех новых железнодорожных станций смогут попасть в метро, на МЦК и МЦД

Между Киевским и Смоленским направлениями построят четыре ТПУ

До конца года в Москве откроются четыре стеклянных моста через МЦК

Все переходы оборудуют лифтами и пандусами

До конца года в Москве откроются четыре стеклянных моста через МЦК

Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»

А уже курсирующие поезда оборудуют датчиками для более точной остановки на платформе

Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»

Бирюлевская ветка метро соединит Большую кольцевую линию с МЦК

Ветку начнут прокладывать в 2023 году

Бирюлевская ветка метро соединит Большую кольцевую линию с МЦК

На станциях МЦК откроют еще 16 торговых павильонов

Там появятся мини-маркеты, кафе быстрого питания и магазины цветов и прессы

На станциях МЦК откроют еще 16 торговых павильонов

Власти Москвы пообещали построить новую линию метро до Троицка за пять лет вместо восьми

Власти обещают определить подрядчика и начать работы в течение месяца

Власти Москвы пообещали построить новую линию метро до Троицка за пять лет вместо восьми

Мэрия поддержала идею соединить «Кутузовскую» с офисом Сбербанка

Новую станцию метро строить не планируют

Мэрия поддержала идею соединить «Кутузовскую» с офисом Сбербанка

Сбербанк хочет провести метро и МЦК в новый офис напротив «Москва-Сити»

Компания рассматривает идею построить транспортный хаб фактически внутри здания

Сбербанк хочет провести метро и МЦК в новый офис напротив «Москва-Сити»

Delivery Club запустил на МЦК ролики с промокодами

По ним можно получить скидку 40 %

Delivery Club запустил на МЦК ролики с промокодами

До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»

Там можно будет найти сэндвичи, молочные продукты и кофейные напитки

До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»

На Горьковском направлении МЖД открылась платформа Карачарово

С нее можно пересесть на станцию МЦК «Нижегородская»

На Горьковском направлении МЖД открылась платформа Карачарово

«Вкусвилл» начал устанавливать автоматы со своими продуктами на станциях МЦК

Компания намерена расширить ассортимент и продвигать бренд, считают эксперты

«Вкусвилл» начал устанавливать автоматы со своими продуктами на станциях МЦК

На Рижском направлении МЖД открылась платформа Ленинградская

Она свяжет МЦК с железной дорогой и улучшит транспортную доступность в районах Сокол и Войковский

На Рижском направлении МЖД открылась платформа Ленинградская

В 2019 году на МЦК начнут тестировать поезда без машинистов

Проект курирует РЖД

В 2019 году на МЦК начнут тестировать поезда без машинистов

На всех станциях МЦК установят автоматы с напитками и закусками

Пассажиры смогут купить горячие и холодные напитки, печенье и шоколадки

На всех станциях МЦК установят автоматы с напитками и закусками

Станцию метро «Академическая» сделают пересадочной

Пассажиры смогут перейти на станцию «Крымская» Московского центрального кольца, а затем на новую Коммунарскую линию метро

Станцию метро «Академическая» сделают пересадочной

Карта «Тройка» к двухлетию Московского центрального кольца

Тематические проездные выпустили тиражом 4 тысячи экземпляров

Карта «Тройка» к двухлетию Московского центрального кольца

«Тюфелеву рощу» и станцию МЦК «ЗИЛ» свяжет панорамный мост

Сооружение высотой около семи метров обеспечат открытым видом на парк

«Тюфелеву рощу» и станцию МЦК «ЗИЛ» свяжет панорамный мост

В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно

Такие изменения вводят второй год подряд

В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно

К празднованию Дня города станции московского метро помоют шампунем

Уборка коснется 365 вестибюлей станций метро и МЦК

К празднованию Дня города станции московского метро помоют шампунем

В Москве открылась первая платформа, связывающая МЦК с железной дорогой

Она стала первой в рамках программы по интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги

В Москве открылась первая платформа, связывающая МЦК с железной дорогой

Во время ЧМ пассажиры забыли в метро сомбреро, шапку-ушанку и аэрогриль

Ежедневно сотрудники подземки составляют по 20 актов о забытых вещах

Во время ЧМ пассажиры забыли в метро сомбреро, шапку-ушанку и аэрогриль

На МЦК появились автоматы с кофе, снеками и прохладительными напитками

Сделать покупки можно на 19 станциях

На МЦК появились автоматы с кофе, снеками и прохладительными напитками

На МЦК построят два прозрачных надземных перехода

Мосты из стекла появятся на севере Москвы

На МЦК построят два прозрачных надземных перехода

На МЦК появилась киберзона и напольный бильярд

Игровые зоны будут работать каждый день до конца чемпионата мира

На МЦК появилась киберзона и напольный бильярд

Метро и МЦК продлят работу во время матчей чемпионата мира

В некоторые дни поезда будут курсировать до 03:00

Метро и МЦК продлят работу во время матчей чемпионата мира

Собянин: В Москве появится еще один вокзал

На пересечении Рязанского проспекта и МЦК откроют крупный транспортно-пересадочный узел

Собянин: В Москве появится еще один вокзал

Метро и МЦК проведут двуязычные экскурсии для болельщиков ЧМ

Новые экскурсионные маршруты запустят 10 июня по 15 июля

Метро и МЦК проведут двуязычные экскурсии для болельщиков ЧМ

На московских вокзалах отметят места для селфи

Стикеры в виде фотоаппаратов также появятся на МЦК и железнодорожных платформах

На московских вокзалах отметят места для селфи

На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая

Шесть станций будут работать только на вход

На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая

На станциях МЦК установят вендинговые автоматы

Первые автоматы появятся на станциях этим летом

На станциях МЦК установят вендинговые автоматы

Указатели-наклейки на МЦК заменят антивандальные лайтбоксы

Наклейки не подходили для использования под открытым небом

Указатели-наклейки на МЦК заменят антивандальные лайтбоксы

Что известно о новом мегапроекте «наземного метро»
Что известно о новом мегапроекте «наземного метро» Схема и подробности Московских центральных диаметров
Что известно о новом мегапроекте «наземного метро»

Что известно о новом мегапроекте «наземного метро»
Схема и подробности Московских центральных диаметров

Общественный транспорт будет работать круглосуточно по праздникам

Такое решение принял мэр Москвы

Общественный транспорт будет работать круглосуточно по праздникам

Сколько человек встретили Новый год в московском метро

За год пассажиропоток в новогодние праздники вырос на 13 %

Сколько человек встретили Новый год в московском метро

Поезда МЦК к осени будут ходить каждые четыре минуты

Сейчас интервал движения составляет пять минут

Поезда МЦК к осени будут ходить каждые четыре минуты

В московском метро открылся бесплатный каток

Площадка сможет одновременно вместить около 30 человек

В московском метро открылся бесплатный каток

В Новый год МЦК будет работать всю ночь

Также изменится режим работы подмосковных электричек

В Новый год МЦК будет работать всю ночь

На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки

Всего в Москве 18 мест для музыкальных концертов

На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки

На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)

Интервал между «Ласточками», которые следуют против часовой стрелки, увеличен

На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ