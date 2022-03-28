На станции МЦК «Кутузовская» установили фитопанно изо мха
Из растений выложили аббревиатуру Московского центрального кольца
До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл
Автобусы будут ходить от метро и МЦК
Пользователям «Мира» продлили скидку на оплату проезда в метро и МЦК. Стало не так выгодно
Скидка составит 10 рублей
В Москве запустят новые автобусные маршруты до метро и МЦК
Автобусы будут останавливаться возле соцучреждений
«Ласточки» на МЦК стали курсировать чаще
Интервал движения в часы пик сократили до четырех минут
В МЦД объяснили, как активировать «Тройку» для бесплатной пересадки на метро (обновлено)
А также пообещали блокировать карты нарушителей
В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль
Акция приурочена ко Дню города
Метро предоставит скидки на проезд по карте «Мир»
А в сентябре также по сниженному тарифу смогут ездить владельцы Mastercard
На МЦК хотят запустить беспилотные «Ласточки». Зачем они нужны? «Круг — идеальный полигон для тестирования»
Пассажиры метро и МЦК могут выиграть электросамокат и квадрокоптер за подключение к Wi-Fi
Победителей будут объявлять каждую неделю
Между Киевским и Смоленским направлениями построят четыре ТПУ
Пассажиры четырех новых железнодорожных станций смогут попасть в метро, на МЦК и МЦД
До конца года в Москве откроются четыре стеклянных моста через МЦК
Все переходы оборудуют лифтами и пандусами
Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»
А уже курсирующие поезда оборудуют датчиками для более точной остановки на платформе
Бирюлевская ветка метро соединит Большую кольцевую линию с МЦК
Ветку начнут прокладывать в 2023 году
На станциях МЦК откроют еще 16 торговых павильонов
Там появятся мини-маркеты, кафе быстрого питания и магазины цветов и прессы
Власти Москвы пообещали построить новую линию метро до Троицка за пять лет вместо восьми
Власти обещают определить подрядчика и начать работы в течение месяца
Мэрия поддержала идею соединить «Кутузовскую» с офисом Сбербанка
Новую станцию метро строить не планируют
Сбербанк хочет провести метро и МЦК в новый офис напротив «Москва-Сити»
Компания рассматривает идею построить транспортный хаб фактически внутри здания
До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»
Там можно будет найти сэндвичи, молочные продукты и кофейные напитки
На Горьковском направлении МЖД открылась платформа Карачарово
С нее можно пересесть на станцию МЦК «Нижегородская»
«Вкусвилл» начал устанавливать автоматы со своими продуктами на станциях МЦК
Компания намерена расширить ассортимент и продвигать бренд, считают эксперты
На Рижском направлении МЖД открылась платформа Ленинградская
Она свяжет МЦК с железной дорогой и улучшит транспортную доступность в районах Сокол и Войковский
На всех станциях МЦК установят автоматы с напитками и закусками
Пассажиры смогут купить горячие и холодные напитки, печенье и шоколадки
Станцию метро «Академическая» сделают пересадочной
Пассажиры смогут перейти на станцию «Крымская» Московского центрального кольца, а затем на новую Коммунарскую линию метро
Карта «Тройка» к двухлетию Московского центрального кольца
Тематические проездные выпустили тиражом 4 тысячи экземпляров
«Тюфелеву рощу» и станцию МЦК «ЗИЛ» свяжет панорамный мост
Сооружение высотой около семи метров обеспечат открытым видом на парк
В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно
Такие изменения вводят второй год подряд
К празднованию Дня города станции московского метро помоют шампунем
Уборка коснется 365 вестибюлей станций метро и МЦК
В Москве открылась первая платформа, связывающая МЦК с железной дорогой
Она стала первой в рамках программы по интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги
Во время ЧМ пассажиры забыли в метро сомбреро, шапку-ушанку и аэрогриль
Ежедневно сотрудники подземки составляют по 20 актов о забытых вещах
На МЦК появились автоматы с кофе, снеками и прохладительными напитками
Сделать покупки можно на 19 станциях
На МЦК появилась киберзона и напольный бильярд
Игровые зоны будут работать каждый день до конца чемпионата мира
Метро и МЦК продлят работу во время матчей чемпионата мира
В некоторые дни поезда будут курсировать до 03:00
Собянин: В Москве появится еще один вокзал
На пересечении Рязанского проспекта и МЦК откроют крупный транспортно-пересадочный узел
Метро и МЦК проведут двуязычные экскурсии для болельщиков ЧМ
Новые экскурсионные маршруты запустят 10 июня по 15 июля
На московских вокзалах отметят места для селфи
Стикеры в виде фотоаппаратов также появятся на МЦК и железнодорожных платформах
На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая
Шесть станций будут работать только на вход
На станциях МЦК установят вендинговые автоматы
Первые автоматы появятся на станциях этим летом
Указатели-наклейки на МЦК заменят антивандальные лайтбоксы
Наклейки не подходили для использования под открытым небом
Что известно о новом мегапроекте «наземного метро» Схема и подробности Московских центральных диаметров
Общественный транспорт будет работать круглосуточно по праздникам
Такое решение принял мэр Москвы
Сколько человек встретили Новый год в московском метро
За год пассажиропоток в новогодние праздники вырос на 13 %
Поезда МЦК к осени будут ходить каждые четыре минуты
Сейчас интервал движения составляет пять минут
В московском метро открылся бесплатный каток
Площадка сможет одновременно вместить около 30 человек
На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки
Всего в Москве 18 мест для музыкальных концертов
На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)
Интервал между «Ласточками», которые следуют против часовой стрелки, увеличен