«Союзмультфильм» и Сбербанк откроют студию контента
Россию хотят сделать анимационной державой
На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации
На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд
В кинотеатре «Космос» бесплатно покажут лучшие серии из «Времени приключений»
Перед показом состоится розыгрыш призов от Cartoon Network
МАММ запускает детский курс мультипликации
По итогам восьми занятий каждый ребенок представит свой мультфильм
Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я»
Лучшие ученики получат возможность создать мультфильм под руководством специалистов
Объявлены площадки и темы представлений фестиваля «Круг света»
Световые шоу пройдут с 21 по 25 сентября
В России летом появится телеканал с аниме
В программе — премьерная мультипликация из США, Китая, Японии и Кореи
На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых
Анимационные картины увидят гости в разных городах страны
«Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации»
С его помощью киностудия хочет оказывать поддержку остальным участникам рынка
Станции метро на серой ветке будет объявлять заяц из «Ну, погоди!»
Акция будет действовать в поезде, который посвящен 80-летию «Союзмультфильма»
В Москве открываются курсы по анимации
Лекции будут вести профессиональные режиссёры, художники и мультипликаторы
Российский мультфильм номинирован на «Оскар»
Номинантом стал мультфильм «Мы не можем жить без космоса» Константина Бронзита
Как делают помаду, соки и мультфильмы В прошедшем году The Village выпустил серию фоторепортажей с производств. Вспоминаем самые интересные из них
10 самых смешных костюмов с AVA Expo The Village посетил очередной российский фестиваль популярной культуры и познакомился с обладателями самых смешных, забавных и нелепых костюмов
Блогеры о новом герое «Спокойной ночи, малыши!»
The Village собрал реакцию социальных сетей на 3D-тигра – нового персонажа программы «Спокойной ночи, малыши!»
«ЗИЛ» запускает детскую школу анимации
Школа будет работать с 18 по 29 августа
В Калужской области пройдёт open-air фестиваль мультфильмов «Бессонница»
В программе фестиваля — лекции и мастер-классы российских аниматоров, а также ночные просмотры мультфильмов под открытым небом
ВГТРК запускает телеканал для дошкольников с отечественными мультфильмами
Телеканал «Мульт» заработает с 1 июня. В основном в телепрограмму войдут российские мультфильмы, например, «Маша и Медведь», «Лунтик», «Смешарики» и «Фиксики».
На ВВЦ откроется экспозиция «Союзмультфильма»
Музей «Союзмультфильма» откроет свою экспозицию в одном из павильонов ВВЦ
Замглавы Минкомсвязи предлагает предоставлять мультипликаторам IT-льготы
Алексей Волин считает, что современная мультипликация представляет собой «полностью айтишные разработки».