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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Союзмультфильм» и Сбербанк откроют студию контента

Россию хотят сделать анимационной державой

«Союзмультфильм» и Сбербанк откроют студию контента

На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации

На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд

На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации

В кинотеатре «Космос» бесплатно покажут лучшие серии из «Времени приключений»

Перед показом состоится розыгрыш призов от Cartoon Network

В кинотеатре «Космос» бесплатно покажут лучшие серии из «Времени приключений»

На ВДНХ пройдет фестиваль «Союзмультфильма»

Фестиваль организуют в «Москвариуме»

На ВДНХ пройдет фестиваль «Союзмультфильма»

МАММ запускает детский курс мультипликации

По итогам восьми занятий каждый ребенок представит свой мультфильм

МАММ запускает детский курс мультипликации

Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я»

Лучшие ученики получат возможность создать мультфильм под руководством специалистов

Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я»

Объявлены площадки и темы представлений фестиваля «Круг света»

Световые шоу пройдут с 21 по 25 сентября

Объявлены площадки и темы представлений фестиваля «Круг света»

В России летом появится телеканал с аниме

В программе — премьерная мультипликация из США, Китая, Японии и Кореи

В России летом появится телеканал с аниме

На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых

Анимационные картины увидят гости в разных городах страны

На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых

«Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации»

С его помощью киностудия хочет оказывать поддержку остальным участникам рынка

«Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации»

Станции метро на серой ветке будет объявлять заяц из «Ну, погоди!»

Акция будет действовать в поезде, который посвящен 80-летию «Союзмультфильма»

Станции метро на серой ветке будет объявлять заяц из «Ну, погоди!»

В Москве открываются курсы по анимации

Лекции будут вести профессиональные режиссёры, художники и мультипликаторы

В Москве открываются курсы по анимации

Российский мультфильм номинирован на «Оскар»

Номинантом стал мультфильм «Мы не можем жить без космоса» Константина Бронзита

Российский мультфильм номинирован на «Оскар»

Как делают помаду, соки и мультфильмы
Как делают помаду, соки и мультфильмы В прошедшем году The Village выпустил серию фоторепортажей с производств. Вспоминаем самые интересные из них
Как делают помаду, соки и мультфильмы

Как делают помаду, соки и мультфильмы
В прошедшем году The Village выпустил серию фоторепортажей с производств. Вспоминаем самые интересные из них

10 самых смешных костюмов с AVA Expo
10 самых смешных костюмов с AVA Expo The Village посетил очередной российский фестиваль популярной культуры и познакомился с обладателями самых смешных, забавных и нелепых костюмов
10 самых смешных костюмов с AVA Expo

10 самых смешных костюмов с AVA Expo
The Village посетил очередной российский фестиваль популярной культуры и познакомился с обладателями самых смешных, забавных и нелепых костюмов

Блогеры о новом герое «Спокойной ночи, малыши!»

The Village собрал реакцию социальных сетей на 3D-тигра – нового персонажа программы «Спокойной ночи, малыши!»

Блогеры о новом герое «Спокойной ночи, малыши!»

«ЗИЛ» запускает детскую школу анимации

Школа будет работать с 18 по 29 августа

«ЗИЛ» запускает детскую школу анимации

В Калужской области пройдёт open-air фестиваль мультфильмов «Бессонница»

В программе фестиваля — лекции и мастер-классы российских аниматоров, а также ночные просмотры мультфильмов под открытым небом

В Калужской области пройдёт open-air фестиваль мультфильмов «Бессонница»

ВГТРК запускает телеканал для дошкольников с отечественными мультфильмами

Телеканал «Мульт» заработает с 1 июня. В основном в телепрограмму войдут российские мультфильмы, например, «Маша и Медведь», «Лунтик», «Смешарики» и «Фиксики».

ВГТРК запускает телеканал для дошкольников с отечественными мультфильмами

На ВВЦ откроется экспозиция «Союзмультфильма»

Музей «Союзмультфильма» откроет свою экспозицию в одном из павильонов ВВЦ

На ВВЦ откроется экспозиция «Союзмультфильма»

Замглавы Минкомсвязи предлагает предоставлять мультипликаторам IT-льготы

Алексей Волин считает, что современная мультипликация представляет собой «полностью айтишные разработки».

Замглавы Минкомсвязи предлагает предоставлять мультипликаторам IT-льготы

7 апреля ЭСТОНСКИЙ МультПОКАЗ на Гагаринской 3 на семь часов вечера

7 апреля ЭСТОНСКИЙ МультПОКАЗ