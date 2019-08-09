Сбербанк и «Союзмультфильм» откроют компанию по производству контента. Банку в ней будет принадлежать 80 %.

Киностудия начнет создавать контент для проектов Сбербанка, а в дальнейшем, возможно, банк приватизирует «Союзмультфильм». Кроме того, банковские инвестиции позволят производителю мультипликационных картин выйти на международный рынок.

Председатель правления киностудии Юлиана Слащева утверждает, что совместное предприятие создадут до конца года. Она надеется, что в течение пяти-семи лет Россия сможет войти в топ-10 анимационных держав. Совместно с банком студия разработает стратегию развития анимационной отрасли, сообщает «РБК».

В будущем «Союзмультфильм» намерен производить детско-юношеское кино, открывать парки развлечений и магазины, продвигать продукцию на зарубежные рынки. Окончательная концепция проекта, по словам представителей Сбербанка, еще не разработана.