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Новости

Barberia Numero Uno открыла две новые точки в центре Москвы

Они сочетают в себе парикмахерскую, ателье и бутик уходовой косметики

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Новости

Barberia Numero Uno открыла две новые точки в центре Москвы Они сочетают в себе парикмахерскую, ателье и бутик уходовой косметики

Самый дорогой и самый дешевый салон красоты
Простые числа
Самый дорогой и самый дешевый салон красотыГде в Москве можно сделать дешевый маникюр, дорогую модельную стрижку и почти бесплатно постричься наголо
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Самый дорогой и самый дешевый салон красоты
Простые числа

Самый дорогой и самый дешевый салон красоты Где в Москве можно сделать дешевый маникюр, дорогую модельную стрижку и почти бесплатно постричься наголо

Город

СМИ узнали о запрете в петербургских Central Barbershop стричь геев

Генеральный директор сети Михаил Корец обосновал отказ тем, что его беспокоит большое число геев и лесбиянок

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Город

СМИ узнали о запрете в петербургских Central Barbershop стричь геев Генеральный директор сети Михаил Корец обосновал отказ тем, что его беспокоит большое число геев и лесбиянок

Сервис

У «Пушкинской» открылась мужская парикмахерская Boy Cut

Парикмахерские Boy Cut сегодня есть в десяти городах России

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Сервис

У «Пушкинской» открылась мужская парикмахерская Boy Cut Парикмахерские Boy Cut сегодня есть в десяти городах России

Сервис

На «Павелецкой» открывается мужская парикмахерская «5/8»

Среди услуг салона — стрижка ножницами и машинкой, оформление бороды, а также укладка волос

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Сервис

На «Павелецкой» открывается мужская парикмахерская «5/8» Среди услуг салона — стрижка ножницами и машинкой, оформление бороды, а также укладка волос

Сервис

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся барбершоп Flattop

Во время стрижки клиенты здесь смогут смотреть матчи, боксёрские поединки или биатлонную гонку

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Сервис

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся барбершоп Flattop Во время стрижки клиенты здесь смогут смотреть матчи, боксёрские поединки или биатлонную гонку

Город

На Рождественском бульваре открылся филиал парикмахерской Force

Цены в филиале будут такими же, как и в первой парикмахерской

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Город

На Рождественском бульваре открылся филиал парикмахерской Force Цены в филиале будут такими же, как и в первой парикмахерской

Сервис

Chop-Chop в Столешниковом переулке откроется 20 января

Четвёртая по счёту мужская парикмахерская сети Chop-Chop открыла запись на стрижки в новом салоне в Столешниковом переулке.

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Сервис

Chop-Chop в Столешниковом переулке откроется 20 января Четвёртая по счёту мужская парикмахерская сети Chop-Chop открыла запись на стрижки в новом салоне в Столешниковом переулке.

Образование

«Щегол» открывает школу брадобреев

В парикмахерской «Щегол» можно будет научиться бритью опасной бритвой.

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Образование

«Щегол» открывает школу брадобреев В парикмахерской «Щегол» можно будет научиться бритью опасной бритвой.

Новое место: «Барбершоп „Щегол“»
Услуги и покупки
Новое место: «Барбершоп „Щегол“»В Малом Кисловском переулке открылась мужская парикмахерская «Щегол» с опасным бритьём, стрижками и большими планами.
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Новое место: «Барбершоп „Щегол“»
Услуги и покупки

Новое место: «Барбершоп „Щегол“» В Малом Кисловском переулке открылась мужская парикмахерская «Щегол» с опасным бритьём, стрижками и большими планами.

Сервис

Мужская парикмахерская «Щегол» откроется в Малом Кисловском

«Щегол», который должен был открыться ещё в конце июля на втором этаже кофейни Les, изменил концепцию и переехал.

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Сервис

Мужская парикмахерская «Щегол» откроется в Малом Кисловском «Щегол», который должен был открыться ещё в конце июля на втором этаже кофейни Les, изменил концепцию и переехал.

Сервис

Александр Гудков открыл мужскую парикмахерскую на «Красном Октябре»

Шоумен Александр Гудков с двумя друзьями открыл на «Красном Октябре» цирюльню Boy Cut, где будут стричь и брить только мужчин.

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Сервис

Александр Гудков открыл мужскую парикмахерскую на «Красном Октябре» Шоумен Александр Гудков с двумя друзьями открыл на «Красном Октябре» цирюльню Boy Cut, где будут стричь и брить только мужчин.

Сервис

На Петровском бульваре открывается мужская парикмахерская «Усачи»

29 апреля на Петровском бульваре заработает новая мужская парикмахерская «Усачи».

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Сервис

На Петровском бульваре открывается мужская парикмахерская «Усачи» 29 апреля на Петровском бульваре заработает новая мужская парикмахерская «Усачи».