Barberia Numero Uno открыла две новые точки в центре Москвы
Они сочетают в себе парикмахерскую, ателье и бутик уходовой косметики
Barberia Numero Uno открыла две новые точки в центре Москвы Они сочетают в себе парикмахерскую, ателье и бутик уходовой косметики
Самый дорогой и самый дешевый салон красоты Где в Москве можно сделать дешевый маникюр, дорогую модельную стрижку и почти бесплатно постричься наголо
СМИ узнали о запрете в петербургских Central Barbershop стричь геев
Генеральный директор сети Михаил Корец обосновал отказ тем, что его беспокоит большое число геев и лесбиянок
СМИ узнали о запрете в петербургских Central Barbershop стричь геев Генеральный директор сети Михаил Корец обосновал отказ тем, что его беспокоит большое число геев и лесбиянок
У «Пушкинской» открылась мужская парикмахерская Boy Cut
Парикмахерские Boy Cut сегодня есть в десяти городах России
У «Пушкинской» открылась мужская парикмахерская Boy Cut Парикмахерские Boy Cut сегодня есть в десяти городах России
На «Павелецкой» открывается мужская парикмахерская «5/8»
Среди услуг салона — стрижка ножницами и машинкой, оформление бороды, а также укладка волос
На «Павелецкой» открывается мужская парикмахерская «5/8» Среди услуг салона — стрижка ножницами и машинкой, оформление бороды, а также укладка волос
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся барбершоп Flattop
Во время стрижки клиенты здесь смогут смотреть матчи, боксёрские поединки или биатлонную гонку
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся барбершоп Flattop Во время стрижки клиенты здесь смогут смотреть матчи, боксёрские поединки или биатлонную гонку
На Рождественском бульваре открылся филиал парикмахерской Force
Цены в филиале будут такими же, как и в первой парикмахерской
На Рождественском бульваре открылся филиал парикмахерской Force Цены в филиале будут такими же, как и в первой парикмахерской
Chop-Chop в Столешниковом переулке откроется 20 января
Четвёртая по счёту мужская парикмахерская сети Chop-Chop открыла запись на стрижки в новом салоне в Столешниковом переулке.
Chop-Chop в Столешниковом переулке откроется 20 января Четвёртая по счёту мужская парикмахерская сети Chop-Chop открыла запись на стрижки в новом салоне в Столешниковом переулке.
«Щегол» открывает школу брадобреев
В парикмахерской «Щегол» можно будет научиться бритью опасной бритвой.
«Щегол» открывает школу брадобреев В парикмахерской «Щегол» можно будет научиться бритью опасной бритвой.
Новое место: «Барбершоп „Щегол“» В Малом Кисловском переулке открылась мужская парикмахерская «Щегол» с опасным бритьём, стрижками и большими планами.
Мужская парикмахерская «Щегол» откроется в Малом Кисловском
«Щегол», который должен был открыться ещё в конце июля на втором этаже кофейни Les, изменил концепцию и переехал.
Мужская парикмахерская «Щегол» откроется в Малом Кисловском «Щегол», который должен был открыться ещё в конце июля на втором этаже кофейни Les, изменил концепцию и переехал.
Александр Гудков открыл мужскую парикмахерскую на «Красном Октябре»
Шоумен Александр Гудков с двумя друзьями открыл на «Красном Октябре» цирюльню Boy Cut, где будут стричь и брить только мужчин.
Александр Гудков открыл мужскую парикмахерскую на «Красном Октябре» Шоумен Александр Гудков с двумя друзьями открыл на «Красном Октябре» цирюльню Boy Cut, где будут стричь и брить только мужчин.
На Петровском бульваре открывается мужская парикмахерская «Усачи»
29 апреля на Петровском бульваре заработает новая мужская парикмахерская «Усачи».