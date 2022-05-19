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«Аэрофлот» отменил несколько рейсов 10 апреля из-за забастовок в Германии
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Авиакомпания UTair начнет летать из Москвы в Мюнхен, Берлин и Вену
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Дмитрий Медведев — о своём высказывании про холодную войну
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