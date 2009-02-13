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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Зачем идти на Moscow Restaurant Week
Зачем идти на Moscow Restaurant Week Лучшие рестораны города и главные сеты MRW — рассказываем, куда отправиться в ближайшие дни
Зачем идти на Moscow Restaurant Week

Зачем идти на Moscow Restaurant Week
Лучшие рестораны города и главные сеты MRW — рассказываем, куда отправиться в ближайшие дни

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваляThe Village выбрал 22 ресторана с наиболее интересным фестивальным меню и распределил их по трём направлениям

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля

Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля
The Village выбрал 22 ресторана с наиболее интересным фестивальным меню и распределил их по трём направлениям

Что можно сделать из рыбьей, куриной и свиной кожи
Что можно сделать из рыбьей, куриной и свиной кожи The Village рассказывает о разных способах приготовления и использования кожи
Что можно сделать из рыбьей, куриной и свиной кожи

Что можно сделать из рыбьей, куриной и свиной кожи
The Village рассказывает о разных способах приготовления и использования кожи

Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капусты

Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капустыНа примере простого и максимально доступного продукта — капусты — The Village рассматривает авторские почерки московских шеф-поваров

Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капусты

Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капусты
На примере простого и максимально доступного продукта — капусты — The Village рассматривает авторские почерки московских шеф-поваров

17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта
17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта Кафе Babetta, рестораны «Мюсли», Nobu и «Юлина кухня», бары Beer & Brut и «Петров и Васечка», новые кофейни West 4 и Double B, винотека Grape, обеды в Glenuill и ещё несколько новостей
17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта

17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта
Кафе Babetta, рестораны «Мюсли», Nobu и «Юлина кухня», бары Beer & Brut и «Петров и Васечка», новые кофейни West 4 и Double B, винотека Grape, обеды в Glenuill и ещё несколько новостей

Ресторан «Мюсли», кафе Babetta и бар «Петров и Васечка»
Ресторан «Мюсли», кафе Babetta и бар «Петров и Васечка» David B. Café и обновлённый ресторан G.Graf: The Village — об интересных открытиях недели
Ресторан «Мюсли», кафе Babetta и бар «Петров и Васечка»

Ресторан «Мюсли», кафе Babetta и бар «Петров и Васечка»
David B. Café и обновлённый ресторан G.Graf: The Village — об интересных открытиях недели

На Котельнической набережной открылся ресторан «Мюсли»

Владельцы нового заведения — бренд-шеф ресторана «Чайка» Дмитрий Шуршаков, бывший управляющий White Rabbit и «Прадо кафе» Марек Маркович и владелица PR-агентства Prprosto Евгения Нечитайленко

На Котельнической набережной открылся ресторан «Мюсли»

21 новый ресторан весны

21 новый ресторан весны Второе кафе The Burger Brothers и Doodles, кофейня «Чёрного», бары Beer & Brut и Mitzva, рестораны «Мюсли» и «Мадам Вонг» — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой весной

21 новый ресторан весны

21 новый ресторан весны
Второе кафе The Burger Brothers и Doodles, кофейня «Чёрного», бары Beer & Brut и Mitzva, рестораны «Мюсли» и «Мадам Вонг» — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой весной

18 новых кафе, баров и ресторанов зимы

18 новых кафе, баров и ресторанов зимыНовый ресторан владельцев Uilliams и «Уголька», сеть винных баров телеведущего Сергея Минаева и первый ресторан владельца Leform — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой

18 новых кафе, баров и ресторанов зимы

18 новых кафе, баров и ресторанов зимы
Новый ресторан владельцев Uilliams и «Уголька», сеть винных баров телеведущего Сергея Минаева и первый ресторан владельца Leform — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой

Волшебные Мюсли Для тех кто не говорит по-немецки рассказываю. Если Вам не нравятся мюсли купленные в магазине, то сделайте сами прямо на сайте. После того, как Вы все оплатите ждите посылки от DHL. В среднем выходит 12,80€ с доставкой.

Волшебные Мюсли