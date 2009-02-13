Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Зачем идти на Moscow Restaurant Week Лучшие рестораны города и главные сеты MRW — рассказываем, куда отправиться в ближайшие дни
Зачем идти на Moscow Restaurant Week Лучшие рестораны города и главные сеты MRW — рассказываем, куда отправиться в ближайшие дни
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваляThe Village выбрал 22 ресторана с наиболее интересным фестивальным меню и распределил их по трём направлениям
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля The Village выбрал 22 ресторана с наиболее интересным фестивальным меню и распределил их по трём направлениям
Что можно сделать из рыбьей, куриной и свиной кожи The Village рассказывает о разных способах приготовления и использования кожи
Что можно сделать из рыбьей, куриной и свиной кожи The Village рассказывает о разных способах приготовления и использования кожи
Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капустыНа примере простого и максимально доступного продукта — капусты — The Village рассматривает авторские почерки московских шеф-поваров
Насколько разные блюда приготовят 10 шеф-поваров из одного продукта — капусты На примере простого и максимально доступного продукта — капусты — The Village рассматривает авторские почерки московских шеф-поваров
17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта Кафе Babetta, рестораны «Мюсли», Nobu и «Юлина кухня», бары Beer & Brut и «Петров и Васечка», новые кофейни West 4 и Double B, винотека Grape, обеды в Glenuill и ещё несколько новостей
17 новых и 3 обновлённых кафе, баров и ресторанов марта Кафе Babetta, рестораны «Мюсли», Nobu и «Юлина кухня», бары Beer & Brut и «Петров и Васечка», новые кофейни West 4 и Double B, винотека Grape, обеды в Glenuill и ещё несколько новостей
Ресторан «Мюсли», кафе Babetta и бар «Петров и Васечка» David B. Café и обновлённый ресторан G.Graf: The Village — об интересных открытиях недели
Ресторан «Мюсли», кафе Babetta и бар «Петров и Васечка» David B. Café и обновлённый ресторан G.Graf: The Village — об интересных открытиях недели
На Котельнической набережной открылся ресторан «Мюсли»
Владельцы нового заведения — бренд-шеф ресторана «Чайка» Дмитрий Шуршаков, бывший управляющий White Rabbit и «Прадо кафе» Марек Маркович и владелица PR-агентства Prprosto Евгения Нечитайленко
21 новый ресторан весны Второе кафе The Burger Brothers и Doodles, кофейня «Чёрного», бары Beer & Brut и Mitzva, рестораны «Мюсли» и «Мадам Вонг» — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой весной
21 новый ресторан весны Второе кафе The Burger Brothers и Doodles, кофейня «Чёрного», бары Beer & Brut и Mitzva, рестораны «Мюсли» и «Мадам Вонг» — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой весной
18 новых кафе, баров и ресторанов зимыНовый ресторан владельцев Uilliams и «Уголька», сеть винных баров телеведущего Сергея Минаева и первый ресторан владельца Leform — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
18 новых кафе, баров и ресторанов зимы Новый ресторан владельцев Uilliams и «Уголька», сеть винных баров телеведущего Сергея Минаева и первый ресторан владельца Leform — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
Волшебные Мюсли Для тех кто не говорит по-немецки рассказываю. Если Вам не нравятся мюсли купленные в магазине, то сделайте сами прямо на сайте. После того, как Вы все оплатите ждите посылки от DHL. В среднем выходит 12,80€ с доставкой.