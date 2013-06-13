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Tawny Bar на набережной Фонтанки (Петербург)
Место
Tawny Bar на набережной Фонтанки (Петербург) Двухэтажный португальский бар в отдельном флигеле с живописным двориком и балконом, где точно стоит побывать, пока не закончилось лето
4
Tawny Bar на набережной Фонтанки (Петербург)
Место

Tawny Bar на набережной Фонтанки (Петербург) Двухэтажный португальский бар в отдельном флигеле с живописным двориком и балконом, где точно стоит побывать, пока не закончилось лето

Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург)
Место
Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург) Грузинское кафе в непривычном формате светского места
4
Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург)
Место

Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург) Грузинское кафе в непривычном формате светского места

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Большая квартира на набережной Фонтанки с антикварной мебелью и мастерской художника.
63
Квартира недели (Петербург)
Квартира недели

Квартира недели (Петербург) Большая квартира на набережной Фонтанки с антикварной мебелью и мастерской художника.