Место
Tawny Bar на набережной Фонтанки (Петербург) Двухэтажный португальский бар в отдельном флигеле с живописным двориком и балконом, где точно стоит побывать, пока не закончилось лето
Место
Tawny Bar на набережной Фонтанки (Петербург) Двухэтажный португальский бар в отдельном флигеле с живописным двориком и балконом, где точно стоит побывать, пока не закончилось лето
Место
Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург) Грузинское кафе в непривычном формате светского места
Место
Хинкальная Kazbegi в «Голицын Лофте» (Петербург) Грузинское кафе в непривычном формате светского места
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Большая квартира на набережной Фонтанки с антикварной мебелью и мастерской художника.
Квартира недели