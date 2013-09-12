Новости
В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете
Его подозревают в мошенничестве
Новости
В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете Его подозревают в мошенничестве
Новости
Каким россияне видят идеального начальника И сколько граждан готовы оказаться на его месте
Рабочий вопрос
Как правильно отпрашиваться с работыЭксперты рассказывают, что говорить начальнику, если нужно отлучиться из офиса
Рабочий вопрос
Как правильно отпрашиваться с работы Эксперты рассказывают, что говорить начальнику, если нужно отлучиться из офиса
Рабочий вопрос
Что делать в случае ссоры с начальником?Как разрядить обстановку, если вы поссорились с руководством по рабочему или нерабочему вопросу
Рабочий вопрос
Что делать в случае ссоры с начальником? Как разрядить обстановку, если вы поссорились с руководством по рабочему или нерабочему вопросу
Этика
Можно ли спросить начальника, чем он занят?The Village узнал, стоит ли поинтересоваться у шефа о его делах на работе, если у вас есть сомнения в его эффективности
Этика
Можно ли спросить начальника, чем он занят? The Village узнал, стоит ли поинтересоваться у шефа о его делах на работе, если у вас есть сомнения в его эффективности
Менеджмент
Как стать хорошим начальникомМенеджер и писатель Максим Батырев написал The Village о том, как себя вести человеку, только что назначенному руководителем
Менеджмент
Как стать хорошим начальником Менеджер и писатель Максим Батырев написал The Village о том, как себя вести человеку, только что назначенному руководителем
Менеджмент
Вертикаль власти: 10 типичных фраз плохого боссаH&F выбрал самые характерные фразы руководителя, чьи подчинённые мечтают о ружье. Остерегайтесь произносить их перед теми, кого наняли: таланты разбегутся, а ничтожества приспособятся.
Менеджмент