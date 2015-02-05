Максим Батырев автор книги «45 татуировок менеджера», член правления компании «Что делать Консалт» (сеть «КонсультантПлюс»), известный бизнес-блогер

Что уж таить: очень многие люди хотят стать главными в своих коллективах, забраться на верхушку иерархической лестницы и таким образом самоутвердиться в жизни и социуме. Но далеко не всегда, получив погоны менеджера, менеджером удаётся стать. На моей памяти только у четырёх из десяти человек, которых назначали на руководящие позиции, удавалось реализовать себя в новой роли. Остальные же по разным причинам спустя полгода либо возвращались на свои предыдущие позиции, либо увольнялись и пытались продолжить путь руководителя в другой организации. Практически все молодые и начинающие руководители допускают одни и те же ошибки. Следование этим правилам поможет в нелёгком деле управления командами и повысит ваши шансы на успех.

Сразу забудьте фразу «Я — молодой руководитель»

Мне пишут сотни писем со всего нашего постсоветского пространства, и достаточно приличная часть начинается со слов: «Я — молодой руководитель, посоветуйте мне что-нибудь».

Мне кажется, что использование словосочетания «молодой руководитель» в свой адрес — это уже программируемое оправдание собственных будущих неуспехов. Для чего сейчас делать результат, если есть легальная возможность официально придумать себе алиби? Ведь у меня не получается, потому что «я — молодой руководитель». Мне можно не рвать жилы и не доказывать свою состоятельность, ведь я имею право на промах, потому что «я — молодой руководитель», все мои ошибки мне простятся и грехи отпустятся, потому что «я — молодой руководитель».

Нет, друзья мои, вы приняли в подчинение людей. Они живые, умные, хотят кушать и быть успешными, и мочить их из-за того, что вы «молодой руководитель», как минимум некорректно. Учитесь сразу! Ищите себе ментора, наставника, успешного и матёрого управленца, который будет вас наставлять, читайте книги, развивайтесь, но даже не думайте о том, что «вы — молодой руководитель».

Не применяйте власть как инструмент управления

Есть такая древняя пословица: «Дай рабу плётку, он других рабов до смерти забьёт». При назначении на должность вам дали должностную инструкцию, коллектив сотрудников, расширенные полномочия, вкусный пряник и страшную плётку. Не нужно строить из себя Чака Норриса и с важным индюшиным видом раздувать щеки в коллективе от наделённой вам власти. Только слабые менеджеры начинают угрожать своим сотрудникам кнутом ради выполнения задач.

С оружием, как известно, обращаться нужно аккуратно, тем более вы им никогда не пользовались. Поэтому лучше спрячьте его подальше в ящик тумбочки и доставайте только в самых крайних случаях. Теперь ваш главный инструмент — это умение налаживать коммуникации со своими людьми, объяснять, договариваться и выстраивать с ними партнёрские отношения.

Если же хотите выплеснуть наружу все ваши комплексы из тяжёлого детства и добиться того, что вас покинет при удобном случае даже самый лояльный к компании сотрудник, то смело раздавайте направо и налево тумаки и используйте своё превосходство. Вы же теперь начальник!

Не делайте работу за своих сотрудников

Это классическая ошибка каждого начальника, который вырос внутри компании из специалистов и занял место босса. Я сам, при своём первом назначении меня на должность руководителя отдела продаж, попался именно в эту ловушку.

Как эксперт в продажах, а не в управлении сотрудниками, я решил личным примером показать, как необходимо действовать в работе с клиентами. Об этой истории подробно написано в книге «45 татуировок менеджера». Если вкратце, то нагрузка на меня выросла в пять раз и, как только я пытался отказаться от работы с клиентами в пользу своего нового функционала капитана корабля, я получал моментальный бунт, отказ от следования по курсу и потерю управляемости в команде своих матросов. Оказалось, что мой опыт лучшего продавца компании совсем не означал, что я стану хорошим управленцем. И основные мои задачи уже лежали совсем в другой области.

После назначения вас на должность руководителя вам нужно решать общие вопросы своего подразделения и только таким способом гарантировать ожидаемый результат большим боссам, которые когда-то назначили вас на эту должность. А если вы по-прежнему пытаетесь все пробоины закрыть собой, то, уверяю вас, ваш корабль скоро пойдёт ко дну.

Защищайте интересы бизнеса

До этого вы работали рядовым сотрудником, очень старались, чтобы вас заметили: хорошо делали для этого свою работу и выкладывались на 100 %. При этом вы слышали, а с высокой долей вероятности и обсуждали со своими коллегами:

— какой плохой у вас руководитель;

— как неправильно выстроены бизнес-процессы;

— какой негибкий у вас график работы и так далее и тому подобное.

То есть вы были как бы «по другую сторону» тех, кто выстраивал эти бизнес-процессы и придумывал такой график. А сейчас ваши коллеги остались там же, а вас назначили первым номером. Они обязательно будут по старой привычке петь вам ту же песню. И тут вам придётся сделать самый сложный выбор: либо поддерживать старую линию и продолжать критиковать решения руководства, либо начать разбираться, почему же решения были именно такими, и начинать их защищать перед лицом своих бывших единомышленников.

Руководитель — это представитель власти в организации, поэтому он всегда обязан защищать её интересы. Даже если вы ещё вчера бросали в адрес этой власти язвительные словечки и колкие замечания.

Всё только начинается

Я неоднократно видел, как многие сотрудники при выходе приказа о присвоении новой должности успокаивались. Логика таких людей примерно следующая: «Я, как раб на галерах, работал специалистом 6–9–12–50–100 месяцев не поднимая головы, чтобы заполучить эту должность — и вот она моя! Не надо больше никому ничего доказывать, совершать новые подвиги и копать от рассвета до заката! Где моё большое кожаное кресло, визитка с надписью „главный босс“ и повышенная ставка оклада?!»

Эти люди воспринимали новое место работы как финиш, как вознаграждение за хорошую работу. И, к моему большому сожалению, новоиспечённые руководители не видели себя как командира, способного что-то ещё преодолевать. Они просто наслаждались тем, что взобрались на вершину пирамиды. Они заслужили себе расширенную соцпрограмму, менеджерское обучение, пяток человек в отдел, место на парковке и остальные блага, приходящие с этой должностью. И теперь их нужно оставить в покое! Потому что они это заслужили!

Хочу напомнить, что за эту должность будет идти постоянная борьба среди тех, кто хочет её занять. Любая самоуспокоенность командира снижает его шансы усидеть в своём кресле и увеличивает шансы того, кто будет глубже копать и дальше кидать.

Поэтому любую ступень в карьере нужно воспринимать как старт. Вы опять ничего не знаете, опять ничего не умеете, опять вам нужно учиться, доказывать, преодолевать, бороться и побеждать!