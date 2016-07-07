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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В центре Москвы открыли музейное окно с артефактами XV–XVIII веков

Их нашли во время работ по благоустройству этим летом

В центре Москвы открыли музейное окно с артефактами XV–XVIII веков

На Софийской набережной нашли клад со старинными свинцовыми пломбами

На пломбах времен войны 1812 года изображен герб Российской империи

На Софийской набережной нашли клад со старинными свинцовыми пломбами

В Музее Москвы откроется выставка артефактов «Европейцы в Москве»

Посетителям покажут около 30 редких экспонатов, изготовленных в Западной Европе

В Музее Москвы откроется выставка артефактов «Европейцы в Москве»

Археологические находки во время работ по программе «Моя улица»

Среди найденных артефактов — свинцовые пули, игрушки, пуговицы и монеты

Археологические находки во время работ по программе «Моя улица»

В Кремле нашли одну из древнейших московских надписей

Надпись датируется концом XII — началом XIII века

В Кремле нашли одну из древнейших московских надписей

Во время реставрации Высоко-Петровского монастыря археологи нашли колодец XVII века

Бревенчатый сруб в виде усечённой пирамиды находился на глубине четырёх метров

Во время реставрации Высоко-Петровского монастыря археологи нашли колодец XVII века

На Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века

Во время работ нашли монеты русских князей и Золотой Орды

На Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века