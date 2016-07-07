В центре Москвы открыли музейное окно с артефактами XV–XVIII веков
Их нашли во время работ по благоустройству этим летом
На Софийской набережной нашли клад со старинными свинцовыми пломбами
На пломбах времен войны 1812 года изображен герб Российской империи
В Музее Москвы откроется выставка артефактов «Европейцы в Москве»
Посетителям покажут около 30 редких экспонатов, изготовленных в Западной Европе
Археологические находки во время работ по программе «Моя улица»
Среди найденных артефактов — свинцовые пули, игрушки, пуговицы и монеты
В Кремле нашли одну из древнейших московских надписей
Надпись датируется концом XII — началом XIII века
Во время реставрации Высоко-Петровского монастыря археологи нашли колодец XVII века
Бревенчатый сруб в виде усечённой пирамиды находился на глубине четырёх метров
На Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века
Во время работ нашли монеты русских князей и Золотой Орды