вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Сколько россиян поддерживают повышение НДФЛ

Большинство считает, что богатые должны платить больше

1
Новости

Сколько россиян поддерживают повышение НДФЛ Большинство считает, что богатые должны платить больше

Новости

Путин повысил подоходный налог для россиян с заработком свыше 5 миллионов в год

Деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями

0
Новости

Путин повысил подоходный налог для россиян с заработком свыше 5 миллионов в год Деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями

Новости

Сколько рублей уплаченных налогов город вернет самозанятым москвичам

Такое распоряжение дал Путин

0
Новости

Сколько рублей уплаченных налогов город вернет самозанятым москвичам Такое распоряжение дал Путин

Новости

Ввести налог на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах

Сейчас сбором облагаются только покупки дороже 500 евро

5
Новости

Ввести налог на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах Сейчас сбором облагаются только покупки дороже 500 евро

Новости

Правительство обнулит НДС на авиаперелеты в обход Москвы

Это сделает рейсы между городами дешевле

0
Новости

Правительство обнулит НДС на авиаперелеты в обход Москвы Это сделает рейсы между городами дешевле

Новости

Ввести налог на колбасу и сосиски

В случае введения акциза цены могут вырасти на 30 %

3
Новости

Ввести налог на колбасу и сосиски В случае введения акциза цены могут вырасти на 30 %

Что нового ждет горожан с 1 июля
Ситуация
Что нового ждет горожан с 1 июляХранение онлайн-переписки, рост тарифов ЖКХ и цен на новостройки
4
Что нового ждет горожан с 1 июля
Ситуация

Что нового ждет горожан с 1 июля Хранение онлайн-переписки, рост тарифов ЖКХ и цен на новостройки

Новости

Правительство планирует снизить акцизы из-за рекордных цен на бензин

Ранее предполагалось еще раз увеличить акцизы 1 июля

0
Новости

Правительство планирует снизить акцизы из-за рекордных цен на бензин Ранее предполагалось еще раз увеличить акцизы 1 июля

Новости

Минфин определил налоговую ставку для самозанятых

Размер подоходного налога для фрилансеров составит от 3 до 6 %

1
Новости

Минфин определил налоговую ставку для самозанятых Размер подоходного налога для фрилансеров составит от 3 до 6 %

Новости

Ввести налог в 30 % для интернет-магазинов «недружественных» стран

В первую очередь сбор коснется eBay и Amazon

2
Новости

Ввести налог в 30 % для интернет-магазинов «недружественных» стран В первую очередь сбор коснется eBay и Amazon

Город

Ввести налог на малодетность

Президенту направлен проект закона о поддержке многодетных семей

13
Ввести налог на малодетность
Город

Ввести налог на малодетность Президенту направлен проект закона о поддержке многодетных семей

Недвижимость

Власти Москвы расширят перечень налогооблагаемой недвижимости

С 2017 года количество попадающих под налог зданий увеличится почти в 3,5 раза

0
Недвижимость

Власти Москвы расширят перечень налогооблагаемой недвижимости С 2017 года количество попадающих под налог зданий увеличится почти в 3,5 раза

Город

Правительство отказалось вводить сборы на российское кино

Минкультуры предлагало обязать кинотеатры переводить Фонду кино 3 % своих доходов

0
Город

Правительство отказалось вводить сборы на российское кино Минкультуры предлагало обязать кинотеатры переводить Фонду кино 3 % своих доходов

Новости

Правительство отказалось отменять транспортный налог

Вместо этого чиновники предложили ввести вычеты дальнобойщикам

0
Новости

Правительство отказалось отменять транспортный налог Вместо этого чиновники предложили ввести вычеты дальнобойщикам

Новости

Минкульт придумал способ сбора антипиратского налога

Ведомство продолжает работать над внедрением концепции глобальной лицензии, несмотря на критику со стороны участников рынка

1
Новости

Минкульт придумал способ сбора антипиратского налога Ведомство продолжает работать над внедрением концепции глобальной лицензии, несмотря на критику со стороны участников рынка

Новости

Российские власти выступили против введения налога на интернет

Инициативу уже раскритиковали в Минкомсвязи, Минэкономразвития и Госдуме

3
Новости

Российские власти выступили против введения налога на интернет Инициативу уже раскритиковали в Минкомсвязи, Минэкономразвития и Госдуме

Ситуация
Налог с потребителя: Российские пользователи на службе МихалковаРоссийский союз правообладателей, возглавляемый Михалковым, предложил взимать налог с телекомов. Это поможет предотвратить пиратство в интернете. The Village вспомнил другие инициативы режиссёра
12
Ситуация

Налог с потребителя: Российские пользователи на службе Михалкова Российский союз правообладателей, возглавляемый Михалковым, предложил взимать налог с телекомов. Это поможет предотвратить пиратство в интернете. The Village вспомнил другие инициативы режиссёра

Как рассчитать новый налог на квартиру
Ситуация
Как рассчитать новый налог на квартируThe Village разобрался, как вычислить размер взноса за имущество, который придётся выплачивать с 2016 года
14
Как рассчитать новый налог на квартиру
Ситуация

Как рассчитать новый налог на квартиру The Village разобрался, как вычислить размер взноса за имущество, который придётся выплачивать с 2016 года

Ситуация

Налог на недвижимость россиян может вырасти втрое

Его величина будет зависеть от потребностей муниципалитетов

4
Ситуация

Налог на недвижимость россиян может вырасти втрое Его величина будет зависеть от потребностей муниципалитетов

Новости

Отечественных программистов хотят поддержать новым налогом

Минкомсвязь планирует сформировать специальный отраслевой фонд для помощи российским разработчикам

4
Новости

Отечественных программистов хотят поддержать новым налогом Минкомсвязь планирует сформировать специальный отраслевой фонд для помощи российским разработчикам

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ