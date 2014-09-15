Сколько россиян поддерживают повышение НДФЛ
Большинство считает, что богатые должны платить больше
Сколько россиян поддерживают повышение НДФЛ Большинство считает, что богатые должны платить больше
Путин повысил подоходный налог для россиян с заработком свыше 5 миллионов в год
Деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями
Путин повысил подоходный налог для россиян с заработком свыше 5 миллионов в год Деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями
Сколько рублей уплаченных налогов город вернет самозанятым москвичам
Такое распоряжение дал Путин
Сколько рублей уплаченных налогов город вернет самозанятым москвичам Такое распоряжение дал Путин
Ввести налог на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах
Сейчас сбором облагаются только покупки дороже 500 евро
Ввести налог на все покупки в зарубежных онлайн-магазинах Сейчас сбором облагаются только покупки дороже 500 евро
Правительство обнулит НДС на авиаперелеты в обход Москвы
Это сделает рейсы между городами дешевле
Правительство обнулит НДС на авиаперелеты в обход Москвы Это сделает рейсы между городами дешевле
Ввести налог на колбасу и сосиски В случае введения акциза цены могут вырасти на 30 %
Что нового ждет горожан с 1 июля Хранение онлайн-переписки, рост тарифов ЖКХ и цен на новостройки
Правительство планирует снизить акцизы из-за рекордных цен на бензин
Ранее предполагалось еще раз увеличить акцизы 1 июля
Правительство планирует снизить акцизы из-за рекордных цен на бензин Ранее предполагалось еще раз увеличить акцизы 1 июля
Минфин определил налоговую ставку для самозанятых
Размер подоходного налога для фрилансеров составит от 3 до 6 %
Минфин определил налоговую ставку для самозанятых Размер подоходного налога для фрилансеров составит от 3 до 6 %
Ввести налог в 30 % для интернет-магазинов «недружественных» стран
В первую очередь сбор коснется eBay и Amazon
Ввести налог в 30 % для интернет-магазинов «недружественных» стран В первую очередь сбор коснется eBay и Amazon
Ввести налог на малодетность Президенту направлен проект закона о поддержке многодетных семей
Власти Москвы расширят перечень налогооблагаемой недвижимости
С 2017 года количество попадающих под налог зданий увеличится почти в 3,5 раза
Власти Москвы расширят перечень налогооблагаемой недвижимости С 2017 года количество попадающих под налог зданий увеличится почти в 3,5 раза
Правительство отказалось вводить сборы на российское кино
Минкультуры предлагало обязать кинотеатры переводить Фонду кино 3 % своих доходов
Правительство отказалось вводить сборы на российское кино Минкультуры предлагало обязать кинотеатры переводить Фонду кино 3 % своих доходов
Правительство отказалось отменять транспортный налог
Вместо этого чиновники предложили ввести вычеты дальнобойщикам
Правительство отказалось отменять транспортный налог Вместо этого чиновники предложили ввести вычеты дальнобойщикам
Минкульт придумал способ сбора антипиратского налога
Ведомство продолжает работать над внедрением концепции глобальной лицензии, несмотря на критику со стороны участников рынка
Минкульт придумал способ сбора антипиратского налога Ведомство продолжает работать над внедрением концепции глобальной лицензии, несмотря на критику со стороны участников рынка
Российские власти выступили против введения налога на интернет
Инициативу уже раскритиковали в Минкомсвязи, Минэкономразвития и Госдуме
Российские власти выступили против введения налога на интернет Инициативу уже раскритиковали в Минкомсвязи, Минэкономразвития и Госдуме
Налог с потребителя: Российские пользователи на службе Михалкова Российский союз правообладателей, возглавляемый Михалковым, предложил взимать налог с телекомов. Это поможет предотвратить пиратство в интернете. The Village вспомнил другие инициативы режиссёра
Как рассчитать новый налог на квартиру The Village разобрался, как вычислить размер взноса за имущество, который придётся выплачивать с 2016 года
Налог на недвижимость россиян может вырасти втрое
Его величина будет зависеть от потребностей муниципалитетов
Налог на недвижимость россиян может вырасти втрое Его величина будет зависеть от потребностей муниципалитетов
Отечественных программистов хотят поддержать новым налогом
Минкомсвязь планирует сформировать специальный отраслевой фонд для помощи российским разработчикам