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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Еда, которая может убежать»: Как и зачем мексиканцы едят насекомых
«Еда, которая может убежать»: Как и зачем мексиканцы едят насекомых Сверчки, комары, личинки и жук-вонючка
«Еда, которая может убежать»: Как и зачем мексиканцы едят насекомых

«Еда, которая может убежать»: Как и зачем мексиканцы едят насекомых
Сверчки, комары, личинки и жук-вонючка

Почему этим летом в Москве так много комаров?

И ведут они себя агрессивно

Почему этим летом в Москве так много комаров?

В Центральной России пробудились клещи

Пора заправлять брюки

В Центральной России пробудились клещи

Почему этим летом в Москве так мало комаров?

Ответом поделился энтомолог и пресс-секретарь зоологического музея МГУ Илья Гомыранов

Почему этим летом в Москве так мало комаров?

В «Аптекарском огороде» открылся компостный двор с отелем для насекомых

В отеле будут жить хищники, которые питаются вредителями

В «Аптекарском огороде» открылся компостный двор с отелем для насекомых

На ВДНХ открылся отель для насекомых

В нем смогут прятаться от непогоды жуки, пчелы, божьи коровки и бабочки

На ВДНХ открылся отель для насекомых

Российских туристов предупредили о распространении опасных комаров во Франции

Насекомые переносят лихорадки Зика, денге и чикунгунья

Российских туристов предупредили о распространении опасных комаров во Франции

В Москве откроют домики для насекомых

Пристанища для одиноких пчел и «гостиницы» для полезных жуков установят в парке «Кузьминки-Люблино»

В Москве откроют домики для насекомых

Большие комары — малярийные? Их надо бояться?
Большие комары — малярийные? Их надо бояться? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Большие комары — малярийные? Их надо бояться?

Большие комары — малярийные? Их надо бояться?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Власти объяснили нашествие летающих муравьев на Москву

Насекомые не представляют опасности для горожан

Власти объяснили нашествие летающих муравьев на Москву

Как избавиться от домашних насекомых
Как избавиться от домашних насекомых Уничтожаем тараканов, клопов и моль самостоятельно и с помощью профессионалов
Как избавиться от домашних насекомых

Как избавиться от домашних насекомых
Уничтожаем тараканов, клопов и моль самостоятельно и с помощью профессионалов

Пассажиров рейса Москва — Симферополь эвакуировали из-за пчел в салоне

Клиентов «России» отправят на резервном борту

Пассажиров рейса Москва — Симферополь эвакуировали из-за пчел в салоне

«Я развожу и ем личинок»
«Я развожу и ем личинок» Петербурженка Надежда Серкова — о своей домашней ферме личинок мучного хрущака и о том, как преодолеть отвращение к насекомым
«Я развожу и ем личинок»

«Я развожу и ем личинок»
Петербурженка Надежда Серкова — о своей домашней ферме личинок мучного хрущака и о том, как преодолеть отвращение к насекомым

«Световая вакханалия»: Чем подсветка на Воробьевых горах опасна для людей и животных
«Световая вакханалия»: Чем подсветка на Воробьевых горах опасна для людей и животных Отвечают биолог и эколог
«Световая вакханалия»: Чем подсветка на Воробьевых горах опасна для людей и животных

«Световая вакханалия»: Чем подсветка на Воробьевых горах опасна для людей и животных
Отвечают биолог и эколог

Создательница Sci-Hub закрыла для россиян доступ к сервису из-за травли

Ранее сотрудник РАН назвал в честь основательницы сайта паразитическое насекомое

Создательница Sci-Hub закрыла для россиян доступ к сервису из-за травли

В Московском зоопарке откроется трехэтажный дом для насекомых

Там разместят свыше 200 видов насекомых

В Московском зоопарке откроется трехэтажный дом для насекомых

Есть ли в Москве нашествие крыс?
Есть ли в Москве нашествие крыс? Как часто москвичей пугают экспансией грызунов и связано ли это с «Моей улицей»
Есть ли в Москве нашествие крыс?

Есть ли в Москве нашествие крыс?
Как часто москвичей пугают экспансией грызунов и связано ли это с «Моей улицей»

Угрожает ли Москве нашествие богомолов?
Угрожает ли Москве нашествие богомолов? The Village узнал у специалистов, с чем связано появление богомолов в городе и сколько продлится их нашествие
Угрожает ли Москве нашествие богомолов?

Угрожает ли Москве нашествие богомолов?
The Village узнал у специалистов, с чем связано появление богомолов в городе и сколько продлится их нашествие

Собянин поручил обработать парки Москвы от клещей

С начала 2016 года на укусы клещей пожаловались 112 москвичей

Собянин поручил обработать парки Москвы от клещей

Угрожает ли Москве нашествие многоножек?
Угрожает ли Москве нашествие многоножек? The Village узнал у специалистов, дойдут ли многоножки, расплодившиеся в Челябинской области, до Подмосковья и почему они довольно милые домашние питомцы
Угрожает ли Москве нашествие многоножек?

Угрожает ли Москве нашествие многоножек?
The Village узнал у специалистов, дойдут ли многоножки, расплодившиеся в Челябинской области, до Подмосковья и почему они довольно милые домашние питомцы

В Москве наблюдается нашествие мотыльков

Бабочек можно встретить преимущественно в центре и на юге города

В Москве наблюдается нашествие мотыльков

Комментарий: Владимир Кревер о нашествии насекомых Биолог из Всемирного фонда дикой природы уверяет, что расплодившиеся в Москве «мухожуки» никакой опасности не представляют.

Комментарий: Владимир Кревер о нашествии насекомых

Гламурный кузнечик Этот кузнечек был обнаружен впервые в далеком 1887 году, но сфотографировать его удается нечасто, ведь "розовые гены", вызванные заболеванием под названием "эритризм", встречают лишь в 1 из 500 особей. Подозреваю, что есть и более очевидное объяснение малочисленности розовых кузнецов: в траве особо не спрячешься. Даже в царстве насекомых не любят неформалов.

Гламурный кузнечик