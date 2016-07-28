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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Что не так с сериалом Николаса Виндинга Рефна
«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Что не так с сериалом Николаса Виндинга Рефна Из чего состоит 13-часовой неоновый нуар режиссера «Драйва» и «Неонового демона»
«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Что не так с сериалом Николаса Виндинга Рефна

«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Что не так с сериалом Николаса Виндинга Рефна
Из чего состоит 13-часовой неоновый нуар режиссера «Драйва» и «Неонового демона»

Внутренняя империя: 20 лучших документальных фильмов о режиссерах
Внутренняя империя: 20 лучших документальных фильмов о режиссерах «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста», «История(и) кино», «Один день из жизни Андрея Арсеньевича» — фильмы о тех, кто снимал фильмы
Внутренняя империя: 20 лучших документальных фильмов о режиссерах

Внутренняя империя: 20 лучших документальных фильмов о режиссерах
«Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста», «История(и) кино», «Один день из жизни Андрея Арсеньевича» — фильмы о тех, кто снимал фильмы

«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые»
«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые» Алиса Таёжная — о перезапуске гиковской киноклассики, лучшем фильме Николаса Виндинга Рефна и новой комедии Кевина Смита
«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые»

«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые»
Алиса Таёжная — о перезапуске гиковской киноклассики, лучшем фильме Николаса Виндинга Рефна и новой комедии Кевина Смита

Смерть ей к лицу: Из чего состоит «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна
Смерть ей к лицу: Из чего состоит «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна Алиса Таёжная разбирается, из чего состоит новый китчевый хоррор от режиссёра «Драйва» и «Только Бог простит»
Смерть ей к лицу: Из чего состоит «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна

Смерть ей к лицу: Из чего состоит «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна
Алиса Таёжная разбирается, из чего состоит новый китчевый хоррор от режиссёра «Драйва» и «Только Бог простит»