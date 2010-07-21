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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019
СПЕЦПРОЕКТ
Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019 От нормандской готики до вечеринок на дебаркадерах в Белграде
Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019
СПЕЦПРОЕКТ

Купаться, просвещаться или уйти в отрыв: Какой он — ваш отдых-2019
От нормандской готики до вечеринок на дебаркадерах в Белграде

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»
От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда

Arma17 отметит 9-летие в Санкт-Петербурге

Фестиваль запланирован на последние выходные апреля

Arma17 отметит 9-летие в Санкт-Петербурге

Завсегдатаи старейших вечеринок Москвы

Завсегдатаи старейших вечеринок МосквыПосетители «Клумбы», Love Boat и других старых московских тусовок — о причинах своего постоянства

Завсегдатаи старейших вечеринок Москвы

Завсегдатаи старейших вечеринок Москвы
Посетители «Клумбы», Love Boat и других старых московских тусовок — о причинах своего постоянства

Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году
Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году Вычисляем самое весёлое место в вечерней столице при помощи больших данных
Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году

Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году
Вычисляем самое весёлое место в вечерней столице при помощи больших данных

Клуб «Москва Hall» закрывается

В сентябре команда клуба откроет новый проект — концертную площадку Red на территории «Красного Октября»

Клуб «Москва Hall» закрывается

Первая московская вечеринка Boiler Room пройдёт 17 июля

В этот день свои сеты сыграют британский электронщик Lone, техно-дуэт из Детройта Octave One, а также российские музыканты Mujuice, Pixelord и OL

Первая московская вечеринка Boiler Room пройдёт 17 июля

Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира
Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира Проведя в Петербурге два месяца после пяти лет на Западе, Николай Кукушкин рассуждает о душевности русского диджея и клубной жизни у берегов Невы
Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира

Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира
Проведя в Петербурге два месяца после пяти лет на Западе, Николай Кукушкин рассуждает о душевности русского диджея и клубной жизни у берегов Невы

Сергей Сергеев и Дмитрий Фесенко: Что творится в ночных клубах? Последнее десятилетие клубной культуры в разговоре экс-промоутера «Солянки» и сооснователя агентства Stereotactic.

Сергей Сергеев и Дмитрий Фесенко: Что творится в ночных клубах?

Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ
Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ Шарики с веселящим газом всё чаще встречаются на московских вечеринках — корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, кто продаёт и покупает их и почему Госнаркоконтроль не спешит с запретом.
Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ

Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ
Шарики с веселящим газом всё чаще встречаются на московских вечеринках — корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, кто продаёт и покупает их и почему Госнаркоконтроль не спешит с запретом.

Ночная смена: Почему в ночной Москве снова стало скучно? Обозреватель журнала «Итоги» и бывший обозреватель рубрики «Ночная жизнь» в журнале «Афиша» Армас Викстрем констатирует смерть столичной ночной жизни

Ночная смена: Почему в ночной Москве снова стало скучно?

Задержан владелец клуба We are Family Disco
Задержан владелец клуба We are Family Disco Сегодня был задержан владелец развлекательного клуба We are Family Disco Hotel Эдуард Зеленый, который пытался дать взятку в размере $100 тыс. сотруднику ФСКН России.
Задержан владелец клуба We are Family Disco

Задержан владелец клуба We are Family Disco
Сегодня был задержан владелец развлекательного клуба We are Family Disco Hotel Эдуард Зеленый, который пытался дать взятку в размере $100 тыс. сотруднику ФСКН России.