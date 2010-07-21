«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда
«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке» От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда
Завсегдатаи старейших вечеринок МосквыПосетители «Клумбы», Love Boat и других старых московских тусовок — о причинах своего постоянства
Завсегдатаи старейших вечеринок Москвы Посетители «Клумбы», Love Boat и других старых московских тусовок — о причинах своего постоянства
Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году Вычисляем самое весёлое место в вечерней столице при помощи больших данных
Big Bang Data: Где в Москве больше всего пили, танцевали и флиртовали в 2014 году Вычисляем самое весёлое место в вечерней столице при помощи больших данных
Клуб «Москва Hall» закрывается
В сентябре команда клуба откроет новый проект — концертную площадку Red на территории «Красного Октября»
Первая московская вечеринка Boiler Room пройдёт 17 июля
В этот день свои сеты сыграют британский электронщик Lone, техно-дуэт из Детройта Octave One, а также российские музыканты Mujuice, Pixelord и OL
Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира Проведя в Петербурге два месяца после пяти лет на Западе, Николай Кукушкин рассуждает о душевности русского диджея и клубной жизни у берегов Невы
Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира Проведя в Петербурге два месяца после пяти лет на Западе, Николай Кукушкин рассуждает о душевности русского диджея и клубной жизни у берегов Невы
Сергей Сергеев и Дмитрий Фесенко: Что творится в ночных клубах? Последнее десятилетие клубной культуры в разговоре экс-промоутера «Солянки» и сооснователя агентства Stereotactic.
Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ Шарики с веселящим газом всё чаще встречаются на московских вечеринках — корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, кто продаёт и покупает их и почему Госнаркоконтроль не спешит с запретом.
Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ Шарики с веселящим газом всё чаще встречаются на московских вечеринках — корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, кто продаёт и покупает их и почему Госнаркоконтроль не спешит с запретом.
Ночная смена: Почему в ночной Москве снова стало скучно? Обозреватель журнала «Итоги» и бывший обозреватель рубрики «Ночная жизнь» в журнале «Афиша» Армас Викстрем констатирует смерть столичной ночной жизни
Задержан владелец клуба We are Family Disco Сегодня был задержан владелец развлекательного клуба We are Family Disco Hotel Эдуард Зеленый, который пытался дать взятку в размере $100 тыс. сотруднику ФСКН России.