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15 октября 2020
Как ночным клубам получить QR-коды для регистрации посетителей? Отвечает мэрия Москвы
Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Киноцентр «Соловей», который не жалко Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Обыски ночных клубов в Тбилиси привели к стихийным протестам
Эвакуированные посетители заведений продолжили танцевать перед зданием парламента Грузии
Что собой представляет «Смена 2.0»Новый культурный центр на «Таганской» — три этажа с танцполами, выставочным пространством, фуд-кортом, баром и торговыми точками
Что собой представляет «Смена 2.0» Новый культурный центр на «Таганской» — три этажа с танцполами, выставочным пространством, фуд-кортом, баром и торговыми точками
Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском
Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском
«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы
«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы
Владельцы клуба «Солянка» написали открытое письмо Сергею Собянину
В послании говорится, что с закрытием «Солянки» Москва «рискует потерять уникальное место»
«Солянку» выселяют из помещения (обновлено)
Клуб задолжал городу около 5 миллионов рублей за аренду помещения, говорят столичные власти
Клубы будут судить за отказ на фейсконтроле
В Facebook появилась организация, которая обещает наказывать клубы, в которые вас не пустили
Сотрудников Госнаркоконтроля предлагают привлечь к охране клубов
Комиссия по безопасности Мосгордумы рассматривает идею патрулирования ночных клубов сотрудниками ФСКН.
Сергей Сергеев и Дмитрий Фесенко: Что творится в ночных клубах? Последнее десятилетие клубной культуры в разговоре экс-промоутера «Солянки» и сооснователя агентства Stereotactic.
Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых Танцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.
Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых Танцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.
Постскриптум: В Москве откроют православные ночные клубы Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость
В столице откроют православные ночные клубы РПЦ предложила создать ночные клубы без «разврата, пьянства и наркомании»
В Москве закрывают 15 клубов, а в Питере всем пофигу После пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» московские власти нагрянули в клубы с проверками.