Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин выступил с инициативой создания православных ночных клубов для молодежи, где не будет «разврата, пьянства и наркомании». Молодые люди всё равно не спят по ночам, поэтому нужна альтернатива развращающим ночным заведениям, считает Чаплин. В православных клубах молодежь будет собираться за чашкой чая, обсуждать литературу и смотреть фильмы. Отметим, что два православных клуба уже работают в Бибиреве и около Донского монастыря.

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