Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых Танцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.