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Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалко
Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Обыски ночных клубов в Тбилиси привели к стихийным протестам

Эвакуированные посетители заведений продолжили танцевать перед зданием парламента Грузии

Обыски ночных клубов в Тбилиси привели к стихийным протестам
Эвакуированные посетители заведений продолжили танцевать перед зданием парламента Грузии

Что собой представляет «Смена 2.0»

Что собой представляет «Смена 2.0»Новый культурный центр на «Таганской» — три этажа с танцполами, выставочным пространством, фуд-кортом, баром и торговыми точками

Что собой представляет «Смена 2.0»

Что собой представляет «Смена 2.0»
Новый культурный центр на «Таганской» — три этажа с танцполами, выставочным пространством, фуд-кортом, баром и торговыми точками

Клубный промоутер
Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском
Клубный промоутер

Клубный промоутер
Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы
Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

Клуб Space Moscow закрывается

Заведение прекратит свою работу к середине февраля

Клуб Space Moscow закрывается
Заведение прекратит свою работу к середине февраля

Владельцы клуба «Солянка» написали открытое письмо Сергею Собянину

В послании говорится, что с закрытием «Солянки» Москва «рискует потерять уникальное место»

Владельцы клуба «Солянка» написали открытое письмо Сергею Собянину
В послании говорится, что с закрытием «Солянки» Москва «рискует потерять уникальное место»

«Солянку» выселяют из помещения (обновлено)

Клуб задолжал городу около 5 миллионов рублей за аренду помещения, говорят столичные власти

«Солянку» выселяют из помещения (обновлено)
Клуб задолжал городу около 5 миллионов рублей за аренду помещения, говорят столичные власти

Клубы будут судить за отказ на фейсконтроле

В Facebook появилась организация, которая обещает наказывать клубы, в которые вас не пустили

Клубы будут судить за отказ на фейсконтроле
В Facebook появилась организация, которая обещает наказывать клубы, в которые вас не пустили

Клуб Arma17 переезжает

Известный московский клуб Arma17 закроется в мае.

Клуб Arma17 переезжает
Известный московский клуб Arma17 закроется в мае.

Сотрудников Госнаркоконтроля предлагают привлечь к охране клубов

Комиссия по безопасности Мосгордумы рассматривает идею патрулирования ночных клубов сотрудниками ФСКН.

Сотрудников Госнаркоконтроля предлагают привлечь к охране клубов
Комиссия по безопасности Мосгордумы рассматривает идею патрулирования ночных клубов сотрудниками ФСКН.

Сергей Сергеев и Дмитрий Фесенко: Что творится в ночных клубах? Последнее десятилетие клубной культуры в разговоре экс-промоутера «Солянки» и сооснователя агентства Stereotactic.

Сергей Сергеев и Дмитрий Фесенко: Что творится в ночных клубах?
Последнее десятилетие клубной культуры в разговоре экс-промоутера «Солянки» и сооснователя агентства Stereotactic.

Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых
Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых Танцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.
Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых

Пир «Духless»: Гид по Москве нулевых
Танцы в Fabrique и дешёвая водка в «О.Г.И.», непотопляемые «Жигули» и призрак «Оперы» — к выходу фильма «Духless» The Village составил гид по знаковым местам «гламурной Москвы» нулевых.

Постскриптум: В Москве откроют православные ночные клубы Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость

Постскриптум: В Москве откроют православные ночные клубы
Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость

В столице откроют православные ночные клубы РПЦ предложила создать ночные клубы без «разврата, пьянства и наркомании»

В столице откроют православные ночные клубы
РПЦ предложила создать ночные клубы без «разврата, пьянства и наркомании»

В Москве закрывают 15 клубов, а в Питере всем пофигу
В Москве закрывают 15 клубов, а в Питере всем пофигу После пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» московские власти нагрянули в клубы с проверками.
В Москве закрывают 15 клубов, а в Питере всем пофигу

В Москве закрывают 15 клубов, а в Питере всем пофигу
После пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» московские власти нагрянули в клубы с проверками.