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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Мой любимый родной город обстреляли». Noize MC — о взрывах в Белгороде
4 июля 2022

«Мой любимый родной город обстреляли». Noize MC — о взрывах в Белгороде

Ладо Кватания и Noize MC устроят NFT-аукцион в поддержку украинских беженцев
25 июня 2022

Ладо Кватания и Noize MC устроят NFT-аукцион в поддержку украинских беженцев

«Ты тоже виноват» — новая песня Noize MC на концерте «Голос мира»
Песня дня
22 апреля 2022

«Ты тоже виноват» — новая песня Noize MC на концерте «Голос мира»

Монеточка и Noize MC дадут еще четыре благотворительных концерта в Европе
14 апреля 2022

Монеточка и Noize MC дадут еще четыре благотворительных концерта в Европе

Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев
29 марта 2022

Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев

Какая музыка помогает нам не сойти с ума
Какая музыка помогает нам не сойти с ума «Хейт-плейлист стал повседневным плейлистом»
Какая музыка помогает нам не сойти с ума

Какая музыка помогает нам не сойти с ума
«Хейт-плейлист стал повседневным плейлистом»

Шуточное обращение в СК привело к проверкам песен Оксимирона и Noize MC на экстремизм
6 декабря 2021

Шуточное обращение в СК привело к проверкам песен Оксимирона и Noize MC на экстремизм

Фестиваль Locals Only перенесли на осень
обновлено1 июля 2021

Фестиваль Locals Only перенесли на осень

Shortparis, Noize MC и Лагутенко запишут трибьют-альбом на стихи Мандельштама
17 сентября 2020

Shortparis, Noize MC и Лагутенко запишут трибьют-альбом на стихи Мандельштама

Shortparis выступит на фестивале «Летчикфест» в августе. Не онлайн

Лето, палатки и никакой самоизоляции

Shortparis выступит на фестивале «Летчикфест» в августе. Не онлайн

Levi's и Noize MC бесплатно научат писать песни

Подать заявку на обучение можно уже сейчас

Levi's и Noize MC бесплатно научат писать песни

Клип Noize MC на совместную песню с вокалистом P.O.D.

Над треком «Chasing The Horizon» работали три года

Клип Noize MC на совместную песню с вокалистом P.O.D.

Noize MC — о нападении силовиков на посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday

Рэпер осудил действия полицейских и призвал пострадавших обращаться за помощью в «Правозащиту Открытки»

Noize MC — о нападении силовиков на посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday

Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт в поддержку Хаски

Все собранные с продажи билетов деньги перечислят рэперу

Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт в поддержку Хаски

«Нужны ли танки на фестивале?»
«Нужны ли танки на фестивале?» Музыканты и организаторы — об участии Минобороны в «Нашествии»
«Нужны ли танки на фестивале?»

«Нужны ли танки на фестивале?»
Музыканты и организаторы — об участии Минобороны в «Нашествии»

Евро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром
Евро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Евро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром

Евро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Интервью Звягинцева и Воложа, жизнь с дежавю и рэп про чайлдфри
Интервью Звягинцева и Воложа, жизнь с дежавю и рэп про чайлдфри Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Интервью Звягинцева и Воложа, жизнь с дежавю и рэп про чайлдфри

Интервью Звягинцева и Воложа, жизнь с дежавю и рэп про чайлдфри
Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Москва в текстах российских рэперов

Москва в текстах российских рэперовЗамоскворечье, Гольяново и Жулебино — The Village составил карту Москвы, о которой читают отечественные хип-хоп-музыканты

Москва в текстах российских рэперов

Москва в текстах российских рэперов
Замоскворечье, Гольяново и Жулебино — The Village составил карту Москвы, о которой читают отечественные хип-хоп-музыканты

Как независимые музыканты и режиссёры учатся жить без мата
Как независимые музыканты и режиссёры учатся жить без мата С 1 июля в силу вступил закон о запрете на мат и обязательном получении прокатного удостоверения на фильмы. The Village узнал у представителей индустрий, как повлияли нововведения и что будет дальше
Как независимые музыканты и режиссёры учатся жить без мата

Как независимые музыканты и режиссёры учатся жить без мата
С 1 июля в силу вступил закон о запрете на мат и обязательном получении прокатного удостоверения на фильмы. The Village узнал у представителей индустрий, как повлияли нововведения и что будет дальше

Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе
Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе Известный своими гомофобными высказываниями актёр Иван Охлобыстин увеличил продажи в интернет-магазине Baon в 4 раза. H&F вспоминает рекламные кампании с участием других эпатажных личностей.
Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе

Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе
Известный своими гомофобными высказываниями актёр Иван Охлобыстин увеличил продажи в интернет-магазине Baon в 4 раза. H&F вспоминает рекламные кампании с участием других эпатажных личностей.

Постскриптум: Концерт Noize MC в парке Горького чуть не сорвался Каждое воскресенье The Village иллюстрирует одну яркую новость, которая случилась на минувшей неделе. Сегодня в выпуске — о недоразумении, которое вышло у Noize MC с парком Горького.

Постскриптум: Концерт Noize MC в парке Горького чуть не сорвался

Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666»&nbsp; рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции

Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции
Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666»&nbsp; рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.