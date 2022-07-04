29 марта 2022
Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев
Shortparis выступит на фестивале «Летчикфест» в августе. Не онлайн
Лето, палатки и никакой самоизоляции
Клип Noize MC на совместную песню с вокалистом P.O.D.
Над треком «Chasing The Horizon» работали три года
Noize MC — о нападении силовиков на посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday
Рэпер осудил действия полицейских и призвал пострадавших обращаться за помощью в «Правозащиту Открытки»
Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт в поддержку Хаски
Все собранные с продажи билетов деньги перечислят рэперу
«Нужны ли танки на фестивале?» Музыканты и организаторы — об участии Минобороны в «Нашествии»
«Нужны ли танки на фестивале?» Музыканты и организаторы — об участии Минобороны в «Нашествии»
Евро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Евро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Интервью Звягинцева и Воложа, жизнь с дежавю и рэп про чайлдфри Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Интервью Звягинцева и Воложа, жизнь с дежавю и рэп про чайлдфри Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Москва в текстах российских рэперовЗамоскворечье, Гольяново и Жулебино — The Village составил карту Москвы, о которой читают отечественные хип-хоп-музыканты
Москва в текстах российских рэперов Замоскворечье, Гольяново и Жулебино — The Village составил карту Москвы, о которой читают отечественные хип-хоп-музыканты
Как независимые музыканты и режиссёры учатся жить без мата С 1 июля в силу вступил закон о запрете на мат и обязательном получении прокатного удостоверения на фильмы. The Village узнал у представителей индустрий, как повлияли нововведения и что будет дальше
Как независимые музыканты и режиссёры учатся жить без мата С 1 июля в силу вступил закон о запрете на мат и обязательном получении прокатного удостоверения на фильмы. The Village узнал у представителей индустрий, как повлияли нововведения и что будет дальше
Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе Известный своими гомофобными высказываниями актёр Иван Охлобыстин увеличил продажи в интернет-магазине Baon в 4 раза. H&F вспоминает рекламные кампании с участием других эпатажных личностей.
Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе Известный своими гомофобными высказываниями актёр Иван Охлобыстин увеличил продажи в интернет-магазине Baon в 4 раза. H&F вспоминает рекламные кампании с участием других эпатажных личностей.
Постскриптум: Концерт Noize MC в парке Горького чуть не сорвался Каждое воскресенье The Village иллюстрирует одну яркую новость, которая случилась на минувшей неделе. Сегодня в выпуске — о недоразумении, которое вышло у Noize MC с парком Горького.
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666» рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.