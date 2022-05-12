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Новая Зеландия расширила санкции против России

обновлено

Новая Зеландия расширила санкции против России

Новая Зеландия откроет границы для туристов и проведет миграционные реформы
12 мая 2022

Новая Зеландия откроет границы для туристов и проведет миграционные реформы

Новая Зеландия ввела санкции против «Газпрома»
обновлено7 июня 2022

Новая Зеландия ввела санкции против «Газпрома»

Сколько спят жители разных стран

Исследователи обнаружили связь между продолжительностью сна и благосостоянием государства

Сколько спят жители разных стран

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы

И почти догнала Таджикистан

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы

Новая Зеландия закроет визовый центр в России

Сейчас московский офис работает в штатном режиме

Новая Зеландия закроет визовый центр в России

Россия запретила ввоз говядины из Новой Зеландии

Также ограничения могут распространиться на импорт сливочного масла, молочных жиров и рыбы

Россия запретила ввоз говядины из Новой Зеландии

Лишить часть россиян государственных пенсий

Гражданам с высокими зарплатами предложат позаботиться о накоплении пенсии самостоятельно

Лишить часть россиян государственных пенсий

Продажа Boston Dynamics, протесты в Apple и боты от Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Продажа Boston Dynamics, протесты в Apple и боты от Facebook

Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством
Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством The Village узнал, как жители города, пострадавшего от землетрясения, дали вторую жизнь разрушенным зданиям — с помощью велодорожек, кинотеатра под открытым небом и малого бизнеса
Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством

Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством
The Village узнал, как жители города, пострадавшего от землетрясения, дали вторую жизнь разрушенным зданиям — с помощью велодорожек, кинотеатра под открытым небом и малого бизнеса

Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию
Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию The Village разбирается, откуда теперь привозят продукты питания и почему они дорожают
Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию

Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию
The Village разбирается, откуда теперь привозят продукты питания и почему они дорожают

Новая Зеландия поддержала санкции против России

Страна применила к российским банкам такие же ограничения, как и Австралия

Новая Зеландия поддержала санкции против России

Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам
Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам Люди, уехавшие недавно в США, Канаду, Грузию, Австрию, Великобританию, Черногорию и Новую Зеландию, рассказывают про переезд, прелести новых стран и сложности, с которыми им пришлось столкнуться
Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам

Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам
Люди, уехавшие недавно в США, Канаду, Грузию, Австрию, Великобританию, Черногорию и Новую Зеландию, рассказывают про переезд, прелести новых стран и сложности, с которыми им пришлось столкнуться

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.

Жители Стамбула, Бангкока, Парижа, Окленда — о вещах из России, по которым они скучают
Жители Стамбула, Бангкока, Парижа, Окленда — о вещах из России, по которым они скучают Вахтёрша, творог, водка и бюстгальтер с чашкой D — The Village узнал, каких вещей не хватает в эмиграции
Жители Стамбула, Бангкока, Парижа, Окленда — о вещах из России, по которым они скучают

Жители Стамбула, Бангкока, Парижа, Окленда — о вещах из России, по которым они скучают
Вахтёрша, творог, водка и бюстгальтер с чашкой D — The Village узнал, каких вещей не хватает в эмиграции

Кима Доткома оставили без вечеринки в честь открытия его партии

Избирком Новой Зеландии считает, что основатель файлообменника Megaupload мог использовать мероприятие для проведения незаконной агитации

Кима Доткома оставили без вечеринки в честь открытия его партии

Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга
Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга В 2009 году Максим Конев увидел потенциал в рынке мобильных технологий и создал компанию, которая зарабатывает больше миллиона долларов в год.
Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга

Arello Mobile: Почему программисты из Новосибирска отказываются от аутсорсинга
В 2009 году Максим Конев увидел потенциал в рынке мобильных технологий и создал компанию, которая зарабатывает больше миллиона долларов в год.

Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах
Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах «Миллион алых роз» по-корейски, магазин «Бабушка» и газета «Наша гавань», в которой любят Путина и никак не найдут корректора, — The Village узнал, как живут в русских кварталах США, Швеции, Германии.
Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах

Как у них: Жители Ирландии, Кореи, США и Швеции — о русских кварталах и сообществах
«Миллион алых роз» по-корейски, магазин «Бабушка» и газета «Наша гавань», в которой любят Путина и никак не найдут корректора, — The Village узнал, как живут в русских кварталах США, Швеции, Германии.

Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мира
Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мира Бег с препятствиями, бассейны для животных и дог-парады на Хэллоуин — The Village разобрался, что нужно для обустройства идеальной площадки для выгула собак.
Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мира

Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мира
Бег с препятствиями, бассейны для животных и дог-парады на Хэллоуин — The Village разобрался, что нужно для обустройства идеальной площадки для выгула собак.

Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче

Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче
Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.

Первый реактивный ранец можно будет приобрести за $150 000 уже в следующем году

Он позволит подниматься на высоту до 2 000 метров и перемещаться со скоростью до 80 км/ч

Первый реактивный ранец можно будет приобрести за $150 000 уже в следующем году

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов Самые интересные мировые проекты в области экодизайна и биомимикрии.

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов

Дизайн от природы: Ресторан-кокон и «тунцовая» электростанция Ресторан на дереве, электростанция с хвостом и ирригация по методу намибийского жука.

Дизайн от природы: Ресторан-кокон и «тунцовая» электростанция

Аотеароа-длинное белое облако. Летим в Новую Зеландию! Ну что тут сказать?)))

Аотеароа-длинное белое облако. Летим в Новую Зеландию!

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1 Начало. Продолжение здесь

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1

Фотоклиника: экстремальные пейзажи Каких только не существует мест на нашей планете! Необычной формы скалы, лунные пейзажи, серные источники, уникальные шоколадные холмы, - есть множество мест, не поддающихся описанию словами, порой от их вида просто захватывает дух. Впрочем, смотрите сами.

Фотоклиника: экстремальные пейзажи

Геотермальные источники Новой Зеландии Waiotapu

Геотермальные источники Новой Зеландии

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality-6! Он часто повторял, что на свете всего одна Дорога, что она как большая река: истоки её у каждой двери и любая тропка – её проток. «Знаешь, Фродо, как опасно выходить из дверей, – бывало, говорил он. – Ступишь на дорогу – и сразу хватайся за ноги, а то живо окажешься там, куда ворон костей не заносил. .»

Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality-6!

Аэрофото окрестностей Окленда Вдогонку к предыдущему посту с как бы игрушечными кораблями покажу часть фотографий из нескольких полётов над Оклендом, крупнейшим городом Новой Зеландии.

Аэрофото окрестностей Окленда

Южный остров Новой Зеландии через лобовое стекло После того, как в Christchurch'e я приобрел самую странную игрушку в Junk Shop'e и помог больным котятам, этот медведь в красных штанах исколесил на передней панели нашего тёмно-зелёного Виндома весь Южный остров. А это немногим больше 6000 километров! По такому поводу представляю вашему вниманию серию "Мишка на Юге" - путешествие одного ненастоящего медведя по Новой Зеландии.

Южный остров Новой Зеландии через лобовое стекло

Стас Кулеш Может, собаку попробую съесть...

Стас Кулеш