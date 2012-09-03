Сколько спят жители разных стран
Исследователи обнаружили связь между продолжительностью сна и благосостоянием государства
Сколько спят жители разных стран Исследователи обнаружили связь между продолжительностью сна и благосостоянием государства
Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы
И почти догнала Таджикистан
Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы И почти догнала Таджикистан
Новая Зеландия закроет визовый центр в России
Сейчас московский офис работает в штатном режиме
Новая Зеландия закроет визовый центр в России Сейчас московский офис работает в штатном режиме
Россия запретила ввоз говядины из Новой Зеландии
Также ограничения могут распространиться на импорт сливочного масла, молочных жиров и рыбы
Россия запретила ввоз говядины из Новой Зеландии Также ограничения могут распространиться на импорт сливочного масла, молочных жиров и рыбы
Лишить часть россиян государственных пенсий
Гражданам с высокими зарплатами предложат позаботиться о накоплении пенсии самостоятельно
Лишить часть россиян государственных пенсий Гражданам с высокими зарплатами предложат позаботиться о накоплении пенсии самостоятельно
Продажа Boston Dynamics, протесты в Apple и боты от Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа Boston Dynamics, протесты в Apple и боты от Facebook Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством The Village узнал, как жители города, пострадавшего от землетрясения, дали вторую жизнь разрушенным зданиям — с помощью велодорожек, кинотеатра под открытым небом и малого бизнеса
Что есть: Как изменился импорт продуктов в Россию The Village разбирается, откуда теперь привозят продукты питания и почему они дорожают
Новая Зеландия поддержала санкции против России
Страна применила к российским банкам такие же ограничения, как и Австралия
Новая Зеландия поддержала санкции против России Страна применила к российским банкам такие же ограничения, как и Австралия
Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам Люди, уехавшие недавно в США, Канаду, Грузию, Австрию, Великобританию, Черногорию и Новую Зеландию, рассказывают про переезд, прелести новых стран и сложности, с которыми им пришлось столкнуться
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Кима Доткома оставили без вечеринки в честь открытия его партии
Избирком Новой Зеландии считает, что основатель файлообменника Megaupload мог использовать мероприятие для проведения незаконной агитации
Кима Доткома оставили без вечеринки в честь открытия его партии Избирком Новой Зеландии считает, что основатель файлообменника Megaupload мог использовать мероприятие для проведения незаконной агитации
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