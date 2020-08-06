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2020-08-06T17:04:57.000+03:00
6 августа 2020
Фигуранты «Нового величия» получили от условных сроков до семи лет колонии
2020-08-06T12:51:32.000+03:00
6 августа 2020
Участников перформанса в защиту фигурантов «Нового величия» задержали. Они перерезали горло манекену
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