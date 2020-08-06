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6 августа 2020

Фигуранты «Нового величия» получили от условных сроков до семи лет колонии

6 августа 2020

Участников перформанса в защиту фигурантов «Нового величия» задержали. Они перерезали горло манекену