Фигурантов уголовного дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщил телеграм-канал «Маховик политических репрессий».

В перечень попали девять фигурантов из десяти — Анна Павликова, Мария Дубовик, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов и Максим Рощин. В списке нет только Дмитрия Полетаева.

Согласно закону, люди, попавшие в список Росфинмониторинга, не могут совершать банковские операции, получить наследство или оформить доверенность у нотариуса.