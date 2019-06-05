Фигурантов «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга В список не попал только Дмитрий Полетаев
Фигурантов уголовного дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщил телеграм-канал «Маховик политических репрессий».
В перечень попали девять фигурантов из десяти — Анна Павликова, Мария Дубовик, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов и Максим Рощин. В списке нет только Дмитрия Полетаева.
Согласно закону, люди, попавшие в список Росфинмониторинга, не могут совершать банковские операции, получить наследство или оформить доверенность у нотариуса.
Фигурантов «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества и попытке свергнуть конституционный строй. «Мемориал» признал их политзаключенными. Одним из лидеров группы выступил внедренный полицейский агент.
Двое участников заключили досудебные соглашения и признали вину, их дела слушали в особом порядке. Рустам Рустамов получил 1,5 года лишения свободы условно, а Павел Ребровский — 2,5 года в колонии общего режима. В августе 2018 года 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик отпустили под домашний арест после того, как в центре Москвы состоялся несогласованный «Марш матерей» в поддержку девушек.
В январе специалисты Московского исследовательского центра (МИЦ) провели лингвистическую экспертизу и не нашли в листовках и программе организации «Новое величие» признаков экстремизма.
Источник: «Маховик политических репрессий»