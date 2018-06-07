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Новости

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту «Нового величия», сообщившему о давлении следствия

Ребровский дал признательные показания, а потом отказался от них: они якобы придуманы следователем

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Мосгорсуд отменил приговор фигуранту «Нового величия», сообщившему о давлении следствия Ребровский дал признательные показания, а потом отказался от них: они якобы придуманы следователем

Новости

Manizha, Рома Зверь, Андрей Макаревич и другие музыканты записали песню в поддержку политзаключенных

Инициатором акции стала телеведущая Татьяна Лазарева

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Manizha, Рома Зверь, Андрей Макаревич и другие музыканты записали песню в поддержку политзаключенных Инициатором акции стала телеведущая Татьяна Лазарева

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Фигуранта дела «Нового величия» приговорили к двум с половиной годам колонии

Павла Ребровского обвинили в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ)

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Фигуранта дела «Нового величия» приговорили к двум с половиной годам колонии Павла Ребровского обвинили в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ)

Новости

«Мемориал» признал фигурантов дела «Нового величия» политзаключенными

Треть группы состояла из сотрудников правоохранительных органов, считают правозащитники

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«Мемориал» признал фигурантов дела «Нового величия» политзаключенными Треть группы состояла из сотрудников правоохранительных органов, считают правозащитники

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Суд отпустил под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Павликову и Дубовик

Такое решение вынес Дорогомиловский районный суд Москвы

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Суд отпустил под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Павликову и Дубовик Такое решение вынес Дорогомиловский районный суд Москвы

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Следствие попросило отпустить фигуранток «Нового величия» под домашний арест

Судебное заседание по делу должно состояться завтра

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Следствие попросило отпустить фигуранток «Нового величия» под домашний арест Судебное заседание по делу должно состояться завтра

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Матери фигуранток дела «Нового величия» обратились за помощью к Путину

Женщин обвиняют в предполагаемой организации экстремистского сообщества «провокаторов из спецслужб»

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Матери фигуранток дела «Нового величия» обратились за помощью к Путину Женщин обвиняют в предполагаемой организации экстремистского сообщества «провокаторов из спецслужб»