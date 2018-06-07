Мосгорсуд отменил приговор фигуранту «Нового величия», сообщившему о давлении следствия
Ребровский дал признательные показания, а потом отказался от них: они якобы придуманы следователем
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту «Нового величия», сообщившему о давлении следствия Ребровский дал признательные показания, а потом отказался от них: они якобы придуманы следователем
Manizha, Рома Зверь, Андрей Макаревич и другие музыканты записали песню в поддержку политзаключенных
Инициатором акции стала телеведущая Татьяна Лазарева
Manizha, Рома Зверь, Андрей Макаревич и другие музыканты записали песню в поддержку политзаключенных Инициатором акции стала телеведущая Татьяна Лазарева
Фигуранта дела «Нового величия» приговорили к двум с половиной годам колонии
Павла Ребровского обвинили в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ)
Фигуранта дела «Нового величия» приговорили к двум с половиной годам колонии Павла Ребровского обвинили в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ)
«Мемориал» признал фигурантов дела «Нового величия» политзаключенными
Треть группы состояла из сотрудников правоохранительных органов, считают правозащитники
«Мемориал» признал фигурантов дела «Нового величия» политзаключенными Треть группы состояла из сотрудников правоохранительных органов, считают правозащитники
Суд отпустил под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Павликову и Дубовик
Такое решение вынес Дорогомиловский районный суд Москвы
Суд отпустил под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Павликову и Дубовик Такое решение вынес Дорогомиловский районный суд Москвы
Следствие попросило отпустить фигуранток «Нового величия» под домашний арест
Судебное заседание по делу должно состояться завтра
Следствие попросило отпустить фигуранток «Нового величия» под домашний арест Судебное заседание по делу должно состояться завтра
Матери фигуранток дела «Нового величия» обратились за помощью к Путину
Женщин обвиняют в предполагаемой организации экстремистского сообщества «провокаторов из спецслужб»