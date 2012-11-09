Новости
Снизить число объявлений в аэропортах для спокойствия пассажиров
Концепцию «Тихий аэропорт» хотят опробовать в Шереметьеве
Новости
Снизить число объявлений в аэропортах для спокойствия пассажиров Концепцию «Тихий аэропорт» хотят опробовать в Шереметьеве
Истории
Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыкуПлейлист для дождя, удаление непрошеных дикпиков и объявлений о продаже брата
Истории
Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку Плейлист для дождя, удаление непрошеных дикпиков и объявлений о продаже брата
Лайфхак
Как правильно покупать подержанные вещиПоиск товаров на сайтах объявлений, выбор надежного продавца, определение подделок и защита от мошенников
Лайфхак
Как правильно покупать подержанные вещи Поиск товаров на сайтах объявлений, выбор надежного продавца, определение подделок и защита от мошенников
Лайфхак
Как продавать вещи на сайтах объявленийПравильные фотографии и описание товаров, изучение рынка и стратегия продвижения
Лайфхак
Как продавать вещи на сайтах объявлений Правильные фотографии и описание товаров, изучение рынка и стратегия продвижения
Новости
Число аудиосообщений на эскалаторах в метро сократили на 70 %
Там перестали транслировать большинство служебных объявлений
Новости
Число аудиосообщений на эскалаторах в метро сократили на 70 % Там перестали транслировать большинство служебных объявлений
Новости
Не петь и не сквернословить в душе поезда между Москвой и Петербургом
Соответствующее объявление заметили в фирменном двухэтажном поезде РЖД
Новости
Не петь и не сквернословить в душе поезда между Москвой и Петербургом Соответствующее объявление заметили в фирменном двухэтажном поезде РЖД
Новости
Просьба не сгореть до установки пожарных рукавов в жилом доме
Объявление вывесили в ЖК «Зималето» на проспекте Энергетиков
Новости
Просьба не сгореть до установки пожарных рукавов в жилом доме Объявление вывесили в ЖК «Зималето» на проспекте Энергетиков
Новости
В поездах МЦК снизили громкость аудиообъявлений Громкость звука уменьшили с 100 до 75 децибел
Новости
Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Ситуация
Я по объявлению: что предлагают уличные листовкиДаосская алхимия, миксы соли для ванн и приятный отдых — сотрудники The Village позвонили по номерам телефонов шести заманчивых объявлений и узнали, что в них предлагают в действительности.
Ситуация