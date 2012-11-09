вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Снизить число объявлений в аэропортах для спокойствия пассажиров

Концепцию «Тихий аэропорт» хотят опробовать в Шереметьеве

2
Новости

Снизить число объявлений в аэропортах для спокойствия пассажиров Концепцию «Тихий аэропорт» хотят опробовать в Шереметьеве

Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку
Истории
Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыкуПлейлист для дождя, удаление непрошеных дикпиков и объявлений о продаже брата
5
Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку
Истории

Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку Плейлист для дождя, удаление непрошеных дикпиков и объявлений о продаже брата

Как правильно покупать подержанные вещи
Лайфхак
Как правильно покупать подержанные вещиПоиск товаров на сайтах объявлений, выбор надежного продавца, определение подделок и защита от мошенников
0
Как правильно покупать подержанные вещи
Лайфхак

Как правильно покупать подержанные вещи Поиск товаров на сайтах объявлений, выбор надежного продавца, определение подделок и защита от мошенников

Как продавать вещи на сайтах объявлений
Лайфхак
Как продавать вещи на сайтах объявленийПравильные фотографии и описание товаров, изучение рынка и стратегия продвижения
1
Как продавать вещи на сайтах объявлений
Лайфхак

Как продавать вещи на сайтах объявлений Правильные фотографии и описание товаров, изучение рынка и стратегия продвижения

Новости

Число аудиосообщений на эскалаторах в метро сократили на 70 %

Там перестали транслировать большинство служебных объявлений

0
Новости

Число аудиосообщений на эскалаторах в метро сократили на 70 % Там перестали транслировать большинство служебных объявлений

Новости

Не петь и не сквернословить в душе поезда между Москвой и Петербургом

Соответствующее объявление заметили в фирменном двухэтажном поезде РЖД

1
Новости

Не петь и не сквернословить в душе поезда между Москвой и Петербургом Соответствующее объявление заметили в фирменном двухэтажном поезде РЖД

Новости

Просьба не сгореть до установки пожарных рукавов в жилом доме

Объявление вывесили в ЖК «Зималето» на проспекте Энергетиков

2
Новости

Просьба не сгореть до установки пожарных рукавов в жилом доме Объявление вывесили в ЖК «Зималето» на проспекте Энергетиков

Новости

В поездах МЦК снизили громкость аудиообъявлений

Громкость звука уменьшили с 100 до 75 децибел

0
Новости

В поездах МЦК снизили громкость аудиообъявлений Громкость звука уменьшили с 100 до 75 децибел

Новости

Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Я по объявлению: что предлагают уличные листовки
Ситуация
Я по объявлению: что предлагают уличные листовкиДаосская алхимия, миксы соли для ванн и приятный отдых — сотрудники The Village позвонили по номерам телефонов шести заманчивых объявлений и узнали, что в них предлагают в действительности.
21
Я по объявлению: что предлагают уличные листовки
Ситуация

Я по объявлению: что предлагают уличные листовки Даосская алхимия, миксы соли для ванн и приятный отдых — сотрудники The Village позвонили по номерам телефонов шести заманчивых объявлений и узнали, что в них предлагают в действительности.