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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мундепы Москвы и Петербурга потребовали отставки Владимира Путина

Мундепы Москвы и Петербурга потребовали отставки Владимира Путина

The Village требует освободить журналиста Ивана Сафронова

The Village требует освободить журналиста Ивана Сафронова

Экологические организации поддержали осужденных сотрудников Кроноцкого заповедника

Экологические организации поддержали осужденных сотрудников Кроноцкого заповедника

Пожелание здоровья от Жириновского и 450 писем в Госдуму за день
Пожелание здоровья от Жириновского и 450 писем в Госдуму за день Как появился проект «Приемная», помогающий достучаться до власти
Пожелание здоровья от Жириновского и 450 писем в Госдуму за день

Пожелание здоровья от Жириновского и 450 писем в Госдуму за день
Как появился проект «Приемная», помогающий достучаться до власти

Информировать россиян о судьбах военнопленных
Инициатива дня
31 марта 2022

Информировать россиян о судьбах военнопленных

«Доброе утро всем, кроме рубля». Путин признал ДНР и ЛНР
«Доброе утро всем, кроме рубля». Путин признал ДНР и ЛНР Реакция соцсетей на обращение президента
«Доброе утро всем, кроме рубля». Путин признал ДНР и ЛНР

«Доброе утро всем, кроме рубля». Путин признал ДНР и ЛНР
Реакция соцсетей на обращение президента

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

За последние 1,5 месяца россияне сняли триллион рублей. Это больше, чем за весь 2019 год

Клиенты бежали к банкомату после выступлений Путина

За последние 1,5 месяца россияне сняли триллион рублей. Это больше, чем за весь 2019 год

Путин продлил карантин до конца апреля

Потом его могут сократить

Путин продлил карантин до конца апреля

Госканалы отключили лайки и комментарии под новогодним обращением Путина

Ролик на НТВ собрал 42 тысячи дизлайков

Госканалы отключили лайки и комментарии под новогодним обращением Путина

Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Татьяну Доронину на пост худрука

Труппа недовольна новым руководством во главе с Эдуардом Бояковым

Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Татьяну Доронину на пост худрука

Полиция разогнала жителей Люблина, которые пытались записать обращение для прямой линии с Путиным

Они собирались пожаловаться на точечную застройку и действия полиции

Полиция разогнала жителей Люблина, которые пытались записать обращение для прямой линии с Путиным

Матери фигуранток дела «Нового величия» обратились за помощью к Путину

Женщин обвиняют в предполагаемой организации экстремистского сообщества «провокаторов из спецслужб»

Матери фигуранток дела «Нового величия» обратились за помощью к Путину

Полозкова, Долин и другие деятели культуры призвали президента освободить Сенцова

Режиссеру назначили 20 лет заключения по обвнению в терроризме

Полозкова, Долин и другие деятели культуры призвали президента освободить Сенцова

Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката

Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов

Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката

Путина попросили защитить парк «Торфянка» от застройки храмом

Мундеп Лосиноостровского района вышла на одиночный пикет

Путина попросили защитить парк «Торфянка» от застройки храмом

Чулпан Хаматова зачитала обращение актеров, режиссеров и музыкантов в поддержку «Гоголь-центра»

Сейчас у здания театра проходит акция

Чулпан Хаматова зачитала обращение актеров, режиссеров и музыкантов в поддержку «Гоголь-центра»

В регионах жалуются на сокращение ассортимента товаров и рост цен из-за протеста дальнобойщиков

Дмитрия Медведева призвали предотвратить кризис снабжения

В регионах жалуются на сокращение ассортимента товаров и рост цен из-за протеста дальнобойщиков

Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 1 декабря

Пресс-конференция президента состоится во второй половине декабря

Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 1 декабря

Пассажиры «Трансаэро» просят Минтранс помочь им улететь в отпуск

Проблемы возникли у туристов, купивших билеты с датой вылета после 15 декабря

Пассажиры «Трансаэро» просят Минтранс помочь им улететь в отпуск

Как обращаться к незнакомым?
Как обращаться к незнакомым? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Как обращаться к незнакомым?

Как обращаться к незнакомым?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Православные историки просят убрать картину Репина из Третьяковки

По мнению группы учёных, картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» оскорбляет «патриотические чувства русских людей».

Православные историки просят убрать картину Репина из Третьяковки

Дорога в аэропорт Шереметьево перекрыта
Дорога в аэропорт Шереметьево перекрыта Генеральный директор аэропорта Шереметьево обвиняет московские власти в создании препятствий для проезда пассажиров в терминалы.
Дорога в аэропорт Шереметьево перекрыта

Дорога в аэропорт Шереметьево перекрыта
Генеральный директор аэропорта Шереметьево обвиняет московские власти в создании препятствий для проезда пассажиров в терминалы.