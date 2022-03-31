Пожелание здоровья от Жириновского и 450 писем в Госдуму за день Как появился проект «Приемная», помогающий достучаться до власти
«Доброе утро всем, кроме рубля». Путин признал ДНР и ЛНР Реакция соцсетей на обращение президента
«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом
«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»
За последние 1,5 месяца россияне сняли триллион рублей. Это больше, чем за весь 2019 год
Клиенты бежали к банкомату после выступлений Путина
Госканалы отключили лайки и комментарии под новогодним обращением Путина
Ролик на НТВ собрал 42 тысячи дизлайков
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Татьяну Доронину на пост худрука
Труппа недовольна новым руководством во главе с Эдуардом Бояковым
Полиция разогнала жителей Люблина, которые пытались записать обращение для прямой линии с Путиным
Они собирались пожаловаться на точечную застройку и действия полиции
Матери фигуранток дела «Нового величия» обратились за помощью к Путину
Женщин обвиняют в предполагаемой организации экстремистского сообщества «провокаторов из спецслужб»
Полозкова, Долин и другие деятели культуры призвали президента освободить Сенцова
Режиссеру назначили 20 лет заключения по обвнению в терроризме
Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката
Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов
Путина попросили защитить парк «Торфянка» от застройки храмом
Мундеп Лосиноостровского района вышла на одиночный пикет
Чулпан Хаматова зачитала обращение актеров, режиссеров и музыкантов в поддержку «Гоголь-центра»
Сейчас у здания театра проходит акция
В регионах жалуются на сокращение ассортимента товаров и рост цен из-за протеста дальнобойщиков
Дмитрия Медведева призвали предотвратить кризис снабжения
Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 1 декабря
Пресс-конференция президента состоится во второй половине декабря
Пассажиры «Трансаэро» просят Минтранс помочь им улететь в отпуск
Проблемы возникли у туристов, купивших билеты с датой вылета после 15 декабря
Как обращаться к незнакомым? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Православные историки просят убрать картину Репина из Третьяковки
По мнению группы учёных, картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» оскорбляет «патриотические чувства русских людей».