В регионах жалуются на сокращение ассортимента товаров и рост цен из-за протеста дальнобойщиков Дмитрия Медведева призвали предотвратить кризис снабжения
Обновлено: Росавтодор опроверг влияние акции дальнобойщиков на поставки товаров.
Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры «по недопущению надвигающего кризиса снабжения продуктами и товарами первой необходимости». Текст обращения опубликован на сайте организации.
ОЗПП получило за месяц 116 сообщений из 34 регионов о сокращении ассортимента товаров и роста цен на продукты. При этом в организации обратили внимание на рост количества подобных сообщений. Специалисты ОЗПП, ознакомившись с ситуацией, подтвердили наличие проблемы.
В обращении отмечается, что наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в республиках Дагестан, Коми и Бурятия, а также Иркутской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Самарской областях, Пермском, Красноярском, Хабаровской краях и Санкт-Петербурге.
В ОЗПП объясняют сложившуюся ситуацию продолжающейся третью неделю общероссийской акцией протеста дальнобойщиков. «Поскольку масштабы стачки, спровоцированной введением системы „Платон“, растут, а реальных шагов, связанных с урегулированием ситуации, не предпринимается, на потребительском рынке в регионах, наиболее зависимых от внешних поставок продуктов питания, может сложиться критическая ситуация, связанная с ростом цен и обеспечением населения необходимым ассортиментом», — предупреждает ОЗПП.
В связи с этим сообщается о возможных перебоях с поставками мяса, овощей и фруктов, бакалеи и гигиенических средств.
UPD (18:58): В Росавтодоре призвали не преувеличивать влияние акции дальнобойщиков на рынок грузоперевозок. Об этом в ведомстве заявили газете «Коммерсантъ».
«Участие в акциях принимает менее сотой доли процента всех участников рынка грузоперевозок. Сейчас количество простаивающих автомобилей недовольных перевозчиков — менее 200 машин по всей стране», — сообщили в ведомстве.
По данным Росавтодора, ежедневно в «Платоне» регистрируется до 400 новых большегрузов, всего в системе работает более 810 тысяч грузовых автомобилей.
Система «Платон», которая собирает плату за проезд по федеральным трассам с грузовиков массой свыше 12 тонн, начала действовать в России с 15 ноября 2015 года. За время своей работы система принесла в федеральный дорожный фонд более 16 миллиардов рублей. 27 марта началась бессрочная стачка дальнобойщиков, выступающих против системы «Платон».
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