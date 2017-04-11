В ОЗПП объясняют сложившуюся ситуацию продолжающейся третью неделю общероссийской акцией протеста дальнобойщиков. «Поскольку масштабы стачки, спровоцированной введением системы „Платон“, растут, а реальных шагов, связанных с урегулированием ситуации, не предпринимается, на потребительском рынке в регионах, наиболее зависимых от внешних поставок продуктов питания, может сложиться критическая ситуация, связанная с ростом цен и обеспечением населения необходимым ассортиментом», — предупреждает ОЗПП.

В связи с этим сообщается о возможных перебоях с поставками мяса, овощей и фруктов, бакалеи и гигиенических средств.

UPD (18:58): В Росавтодоре призвали не преувеличивать влияние акции дальнобойщиков на рынок грузоперевозок. Об этом в ведомстве заявили газете «Коммерсантъ».

​«Участие в акциях принимает менее сотой доли процента всех участников рынка грузоперевозок. Сейчас количество простаивающих автомобилей недовольных перевозчиков — менее 200 машин по всей стране», — сообщили в ведомстве.

По данным Росавтодора, ежедневно в «Платоне» регистрируется до 400 новых большегрузов, всего в системе работает более 810 тысяч грузовых автомобилей.​

Система «Платон», которая собирает плату за проезд по федеральным трассам с грузовиков массой свыше 12 тонн, начала действовать в России с 15 ноября 2015 года. За время своей работы система принесла в федеральный дорожный фонд более 16 миллиардов рублей. 27 марта началась бессрочная стачка дальнобойщиков, выступающих против системы «Платон».