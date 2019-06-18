В московском районе Люблино полиция вынудила разойтись местных жителей, которые собирались записать коллективное обращение для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщило издание «МБХ медиа».

По словам кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Сараева, попытку записать обращение к президенту полицейские посчитали несанкционированным митингом. Сотрудники просили не собираться в группы больше трех человек, а тех, кто не согласен с этим условием, обещали отвести в автозак. Сараев отметил, что жильцы находились во дворе собственного дома.

В первой части видео они собирались пожаловаться на точечную застройку — около станции метро «Люблино» под видом ТПУ собираются построить 23-этажный жилой комплекс. Для этих целей уже вырубили деревья в сквере. Во второй части жители хотели пожаловаться на действия полицейских. Сараев отметил, что на записи видно, как они разгоняют людей.