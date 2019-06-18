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Новости18 июня 2019

Полиция разогнала жителей Люблина, которые пытались записать обращение для прямой линии с Путиным Они собирались пожаловаться на точечную застройку и действия полиции

РедакторАлена Дергачева

В московском районе Люблино полиция вынудила разойтись местных жителей, которые собирались записать коллективное обращение для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщило издание «МБХ медиа».

По словам кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Сараева, попытку записать обращение к президенту полицейские посчитали несанкционированным митингом. Сотрудники просили не собираться в группы больше трех человек, а тех, кто не согласен с этим условием, обещали отвести в автозак. Сараев отметил, что жильцы находились во дворе собственного дома.

В первой части видео они собирались пожаловаться на точечную застройку — около станции метро «Люблино» под видом ТПУ собираются построить 23-этажный жилой комплекс. Для этих целей уже вырубили деревья в сквере. Во второй части жители хотели пожаловаться на действия полицейских. Сараев отметил, что на записи видно, как они разгоняют людей.

Жители Люблина четыре раза выходили на акции против строительства многоэтажки на месте сквера, который находится на Совхозной улице. В ночь с 31 мая на 1 июня они попытались преградить дорогу технике, при этом грузовики все равно стали заезжать на стройплощадку. Позже толпу с помощью железного ограждения пытались оттеснить охранники, полицейские и росгвардейцы.

На сайте Стройкомплекса говорится, что площадь жилого здания в составе ТПУ превысит 48 тысяч квадратных метров — этот проект утвердили в 2018 году. 

Источник: «МБХ-медиа»

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