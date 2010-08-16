Гости столицы: Саша Грей Экс-порнозвезда Саша Грей, разъезжающая теперь по миру в роли диджея, в субботу побывала в Киеве. Прессу заранее просили не вспоминать о её прошлом, но корреспондент The Village этой просьбе не внял.