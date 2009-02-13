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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Какой будет станция метро «Пыхтино» со светильниками в виде турбин самолета

Станции рядом с Внуковом оформляют в авиационной тематике

Какой будет станция метро «Пыхтино» со светильниками в виде турбин самолета

Какой будет станция метро «Внуково» с рисунками самолетов и авиаконструкторов

Построить станцию у аэропорта планируется к 2023 году

Какой будет станция метро «Внуково» с рисунками самолетов и авиаконструкторов

Сколько Москва потратит на Новый год

И почему оформление подорожало, хотя конструкции использовали прошлогодние

Сколько Москва потратит на Новый год

Новый стиль МТС с обновленным яйцом

Логотип обновили впервые за 13 лет

Новый стиль МТС с обновленным яйцом

«ВКонтакте» добавила темное оформление в мобильном приложении для Android (обновлено)

Раньше функция была доступна только для пользователей iOS

«ВКонтакте» добавила темное оформление в мобильном приложении для Android (обновлено)

Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей

С каждым годом траты на празднование уменьшаются

Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей

Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября

В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»

Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября

Новый интерьер «Вкусвилла» с неоновыми вывесками и зеленью от Студии Лебедева

Обновленный магазин находится на Большой Грузинской улице

Новый интерьер «Вкусвилла» с неоновыми вывесками и зеленью от Студии Лебедева

Россиян обяжут регистрироваться в городах-участниках мундиаля

Подавать заявление нужно лично в МВД или МФЦ, предоставив договор на аренду жилья

Россиян обяжут регистрироваться в городах-участниках мундиаля

Цветущая площадь у станции метро «Улица 1905 года»

Территорию оформят в красном и сером цветах

Цветущая площадь у станции метро «Улица 1905 года»

Как будут выглядеть станции Большой кольцевой линии метро

«Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон» планируют открыть в 2019 году

Как будут выглядеть станции Большой кольцевой линии метро

Воздушные шары и гирлянды на выборы за 50 миллионов рублей

Московские власти решили потратиться на украшение избирательных участков

Воздушные шары и гирлянды на выборы за 50 миллионов рублей

Тематические библиотеки Москвы посвятят комиксам, ремеслу и науке

В этом году переоформят 50 читален

Тематические библиотеки Москвы посвятят комиксам, ремеслу и науке

«Поезд Победы» в метро

Тематические вагоны можно встретить на серой ветке метро

«Поезд Победы» в метро

Каким был Новый год при Сталине, Хрущеве и Путине
Каким был Новый год при Сталине, Хрущеве и Путине Летающие Деды Морозы, фуд-корт с шашлыком на Новом Арбате и огромные иконы на Историческом музее
Каким был Новый год при Сталине, Хрущеве и Путине

Каким был Новый год при Сталине, Хрущеве и Путине
Летающие Деды Морозы, фуд-корт с шашлыком на Новом Арбате и огромные иконы на Историческом музее

Новые станции Сокольнической линии метро оформят в стиле оригами

Строительство завершат в 2019 году

Новые станции Сокольнической линии метро оформят в стиле оригами

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» украсят театральные арки

Увидеть оформление можно будет с 22 декабря

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» украсят театральные арки

В России изменится дизайн пачек сигарет

С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями

В России изменится дизайн пачек сигарет

Каток в парке Горького станет стереопространством с танцплощадкой

Покататься на коньках в выходные можно будет до полуночи

Каток в парке Горького станет стереопространством с танцплощадкой

Для городских поликлиник разработают единый стиль оформления

Победителям конкурса будут предоставлены гранты в размере 5 миллионов

Для городских поликлиник разработают единый стиль оформления

Как будет выглядеть станция метро «Боровское шоссе»

Запуск станции запланирован на 2017 год

Как будет выглядеть станция метро «Боровское шоссе»

На крышах вестибюлей станции метро «ЦСКА» организуют зоны отдыха

Там высадят траву, а также поставят несколько скамеек

На крышах вестибюлей станции метро «ЦСКА» организуют зоны отдыха

Фоторедактор Prisma для переноса стиля известных художников на свои фото

Приложение переносит стили известных художников на фотографии пользователей с помощью нейросетей

Фоторедактор Prisma для переноса стиля известных художников на свои фото

В Москве появятся дизайнерские гаражи

Сейчас утверждены восемь таких проектов

В Москве появятся дизайнерские гаражи

Буквы «М» у входа в метро поменяют цвет

Их окрасят в цвет линии, на которой находится станция

Буквы «М» у входа в метро поменяют цвет

Холл и внутренний двор Третьяковской галереи на Крымском Валу

К работе по созданию концепции привлекли архитектурное бюро «Новое» и архитектора Анну Бутенко

Холл и внутренний двор Третьяковской галереи на Крымском Валу

На домах-«книжках» на Новом Арбате начнут транслировать ролики к 23 февраля

Демонстрация роликов начнётся в пятницу, 20 февраля, с 17:53 — после того, как в городе стемнеет и заработает уличное освещение

На домах-«книжках» на Новом Арбате начнут транслировать ролики к 23 февраля

Цифра дня: Бюджет новогоднего оформления Москвы

Московские власти рассказали, сколько выделили бюджетных денег на новогоднее оформление города в этом зимнем сезоне.

Цифра дня: Бюджет новогоднего оформления Москвы

Москву начнут украшать к Новому году 15 декабря

Власти Москвы планируют начать украшение города к Новому году с 15 декабря.

Москву начнут украшать к Новому году 15 декабря

Домпросвет: Как сделать детскую интереснее
Домпросвет: Как сделать детскую интереснее Архитекторы Ира и Оля Сундуковы рассказывают, как сделать из детской игровую площадку.
Домпросвет: Как сделать детскую интереснее

Домпросвет: Как сделать детскую интереснее
Архитекторы Ира и Оля Сундуковы рассказывают, как сделать из детской игровую площадку.

Домпросвет: Нестандартные решения для ванной Как превратить обычную ванную в дизайнерское пространство.

Домпросвет: Нестандартные решения для ванной

Домпросвет: Секреты уютной спальни Архитекторы рассказывают, как превратить спальню в самый уютный уголок в квартире.

Домпросвет: Секреты уютной спальни

Домпросвет: Как украсить квартиру к Новому году Простые и неизбитые решения для праздничного оформления дома.

Домпросвет: Как украсить квартиру к Новому году

Мэрия будет штрафовать за необычные витрины Чтобы на московских улицах не было праздничных плакатов «неприемлемого содержания», чиновники собираются обязать предпринимателей оформлять витрины в едином стиле.

Мэрия будет штрафовать за необычные витрины

Сезонное предложение: 4 современные свадьбы
Сезонное предложение: 4 современные свадьбы Накануне свадебного сезона The Village попросил организатора праздников Дину Бунееву рассказать, как выглядит современная свадьба и сколько стоит.
Сезонное предложение: 4 современные свадьбы

Сезонное предложение: 4 современные свадьбы
Накануне свадебного сезона The Village попросил организатора праздников Дину Бунееву рассказать, как выглядит современная свадьба и сколько стоит.

Стали известны детали оформления города к Новому году В распоряжение The Village попал проект праздничного оформления столицы — Дед Мороз со Снегурочкой на фоне ребятни ждут боя курантов, часы бьют, но до 2012-го остаётся пять минут.

Стали известны детали оформления города к Новому году

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома! Вкусный хлеб с хрустящей корочкой купить не просто. :) В провинции заводской хлеб, как правило, вкуснее чем хлеб из пекарни. При этом, может оказаться, что рядом с домом купить заводской хлеб негде. Некоторые пекарни в Москве делают вкусный хлеб, но опять не факт, что вы сможете его купить рядом с домом. А еще, в магазинах, хлеб часто упакован в герметичные пакеты, что лишает его...

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!