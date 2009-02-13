Какой будет станция метро «Пыхтино» со светильниками в виде турбин самолета
Станции рядом с Внуковом оформляют в авиационной тематике
Какой будет станция метро «Внуково» с рисунками самолетов и авиаконструкторов
Построить станцию у аэропорта планируется к 2023 году
Сколько Москва потратит на Новый год
И почему оформление подорожало, хотя конструкции использовали прошлогодние
«ВКонтакте» добавила темное оформление в мобильном приложении для Android (обновлено)
Раньше функция была доступна только для пользователей iOS
Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей
С каждым годом траты на празднование уменьшаются
Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября
В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»
Новый интерьер «Вкусвилла» с неоновыми вывесками и зеленью от Студии Лебедева
Обновленный магазин находится на Большой Грузинской улице
Россиян обяжут регистрироваться в городах-участниках мундиаля
Подавать заявление нужно лично в МВД или МФЦ, предоставив договор на аренду жилья
Цветущая площадь у станции метро «Улица 1905 года»
Территорию оформят в красном и сером цветах
Как будут выглядеть станции Большой кольцевой линии метро
«Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон» планируют открыть в 2019 году
Воздушные шары и гирлянды на выборы за 50 миллионов рублей
Московские власти решили потратиться на украшение избирательных участков
Тематические библиотеки Москвы посвятят комиксам, ремеслу и науке
В этом году переоформят 50 читален
Каким был Новый год при Сталине, Хрущеве и Путине Летающие Деды Морозы, фуд-корт с шашлыком на Новом Арбате и огромные иконы на Историческом музее
Новые станции Сокольнической линии метро оформят в стиле оригами
Строительство завершат в 2019 году
Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» украсят театральные арки
Увидеть оформление можно будет с 22 декабря
В России изменится дизайн пачек сигарет
С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями
Каток в парке Горького станет стереопространством с танцплощадкой
Покататься на коньках в выходные можно будет до полуночи
Для городских поликлиник разработают единый стиль оформления
Победителям конкурса будут предоставлены гранты в размере 5 миллионов
На крышах вестибюлей станции метро «ЦСКА» организуют зоны отдыха
Там высадят траву, а также поставят несколько скамеек
Фоторедактор Prisma для переноса стиля известных художников на свои фото
Приложение переносит стили известных художников на фотографии пользователей с помощью нейросетей
Буквы «М» у входа в метро поменяют цвет
Их окрасят в цвет линии, на которой находится станция
Холл и внутренний двор Третьяковской галереи на Крымском Валу
К работе по созданию концепции привлекли архитектурное бюро «Новое» и архитектора Анну Бутенко
На домах-«книжках» на Новом Арбате начнут транслировать ролики к 23 февраля
Демонстрация роликов начнётся в пятницу, 20 февраля, с 17:53 — после того, как в городе стемнеет и заработает уличное освещение
Цифра дня: Бюджет новогоднего оформления Москвы
Московские власти рассказали, сколько выделили бюджетных денег на новогоднее оформление города в этом зимнем сезоне.
Москву начнут украшать к Новому году 15 декабря
Власти Москвы планируют начать украшение города к Новому году с 15 декабря.