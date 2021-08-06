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2021-08-06T14:10:19.000+03:00
6 августа 2021
Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно по «санитарному делу»
2021-02-18T16:30:18.000+03:00
обновлено
14 октября 2021
Главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой дали год ограничения свободы по «санитарному делу»
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