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Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно по «санитарному делу»
6 августа 2021

Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно по «санитарному делу»

Главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой дали год ограничения свободы по «санитарному делу»
обновлено14 октября 2021

Главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой дали год ограничения свободы по «санитарному делу»