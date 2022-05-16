Годовые контрольные работы в школах перенесли на осень
В новом учебном году их оценивать не будут — они нужны, чтобы оценить уровень подготовки учеников
Россия лишится первого места Олимпиады в Сочи. Все из-за допингового скандала
Биатлонист Евгений Устюгов останется без золотой медали, как и вся его команда
Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом четыре года
Все из-за старого допингового скандала
Школьники со всей России смогут бесплатно подготовиться к олимпиадам
Подготовку будут проводить на базе школы «Летово»
«Яндекс» открыл регистрацию на детскую олимпиаду по математике
Победители получат грамоты и призы
На хакатоне для «Лизы Алерт» школьники разработают инструменты для поиска пропавших
Хакатон проводится в интересах поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
«Фоксфорд» и Warface проведут онлайн-олимпиаду по разработке компьютерных игр для школьников
Принять участие в ней могут ученики любого уровня подготовки
BMW серебряного призера Олимпиады
Автомобиль выставили на продажу спустя два дня после получения ключей от Дмитрия Медведева
Zasport начнет продавать форму с логотипом Olympic Athlete from Russia
Уже 2 марта на сайте выставят первые 200 костюмов
Проверка на алкоголь на работе, Face ID для кота и клип «ЛСП» на трек «Бейби» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Акцию «Ночь на катке» посвятят победителям Олимпиады и женщинам
Дата мероприятия пока неизвестна
МОК снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России
Результаты проверок показали «чистоту» российских спортсменов
Три новых айфона, олимпийский секс и трейлер «451 градуса по Фаренгейту» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Российская сборная на закрытии Олимпиады в Пхёнчхане
Россия заняла 13-е место в общекомандном зачете
Российскую бобслеистку уличили в допинге на Олимпиаде
Надежда Сергеева принимала запрещенный сердечный препарат
Не здороваться за руку во избежание микробов
Владимир Жириновский обеспокоен ситуацией на Олимпиаде
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Подозреваемый в употреблении допинга россиянин покинул Олимпийскую деревню
Россия отказалась от официальных комментариев до вскрытия второй пробы
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Подарок Pornhub влюбленным, ЛГБТ-коллекция от Burberry и новый трейлер «Атланты» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
На Олимпиаду не пригласили двух допущенных до нее россиян
МОК утверждает, что включить спортсменов в список забыла сама Россия
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россиян предупредили о вспышке острой кишечной инфекции в Пхёнчхане
Пострадали 86 человек, из которых 63 заразились в молодежном центре Олимпиады
Сборная России без флага на открытии Олимпиады в Южной Корее
Из-за допингового скандала до Игр не допустили десятки спортсменов
Спортивный арбитраж отклонил иски россиян о недопуске на Олимпиаду
В соревнованиях не смогут участвовать 45 спортсменов и два тренера
Серые фоны в соцсетях в поддержку олимпийцев #FromRussia
Бренды решили поддержать спортсменов, выступающих в Южной Корее под нейтральным флагом
«Яндекс» впервые покажет Олимпийские игры
Поисковик также будет продавать рекламу в олимпийском контенте
МИД: западные СМИ обвинят Россию в хакерских атаках на Олимпиаду
Это произойдет во время игр в Пхёнчхане
Лазерные очки Intel, дроны на страже Олимпиады и новый чемпионат по киберспорту
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Спортивный арбитраж оправдал 28 российских олимпийцев
Благодаря этому решению Россия вновь вернулась на первое место в общем зачете на Олимпиаде в Сочи
Медалисты турнира для не допущенных на Олимпиаду россиян получат олимпийские премии
Соответствующее поручение дал Владимир Путин
Путин попросил прощения у олимпийцев за неспособность их защитить
Президент признал, что власти не смогли уберечь спортсменов от давления
МОК разрешил болельщикам использовать флаг России на Олимпиаде
Ранее МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде 2018 года под собственным флагом
Болельщикам запретят приходить с флагом России на Олимпиаду
МОК напомнил, что особые правила распространяются не только на спортсменов
Нейтральная форма для российских олимпийцев
Компания Zasport представила эскизы экипировки, которая соответствует требованиям МОК
Россияне против Apple, поножовщина в школе и продолжение «Рассказа служанки» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Роспотребнадзор предупредил о риске птичьего гриппа во время Олимпиады в Пхенчхане
Перед поездкой в Южную Корею необходимо сделать прививку
Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»
Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года
Сколько россиян надеются на победу сборной на Олимпиаде
Они считают, что заслуги спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, можно считать достижениями всей страны
Альтернативная олимпийская символика для российской сборной Агентство Dada придумало свой логотип для спортсменов, которые будут соревноваться под нейтральным флагом
Российским паралимпийцам запретили упоминать свою страну в соцсетях
Об этом сообщила главный тренер сборной
России разрешили использовать цвета национального флага на Олимпиаде
Название страны на форме заменят на «олимпийский спортсмен из России»
ВАДА заподозрило 300 российских спортсменов в употреблении допинга
В список вошли потенциальные участники Олимпиады 2018 года
Первый канал будет транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане
ВГТРК и «Матч ТВ» пока не приняли окончательного решения
Спортсмены попросят МОК пересмотреть условия участия России в Олимпиаде
В ОКР выступили за беспристрастный выбор приглашенных на Игры россиян
Что будет с новой олимпийской формой сборной России? И в чем поедут на Игры спортсмены, выступающие под нейтральным флагом
Российские телеканалы вернулись к идее показать Олимпиаду
Ранее ВГТРК уже заявляла, что не станет показывать соревнования на канале «Россия 1»
Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Виталий Мутко — о заботе об интересах российских спортсменов
Вице-премьер пообещал поддержку олимпийцам, выступающим под нейтральным флагом
Путин разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом
Отстранение сборной от Игр президент считает основанным на голословных фактах
«Умеем бить своих»: Журналисты, спортсмены и чиновники — об Олимпиаде без России Самые интересные комментарии о решении МОК и возможном бойкоте соревнований
Депутат Госдумы подал в суд на Мутко «за унижение чести страны»
Иск связан с отстранением сборной России от зимних Олимпийских игр
Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом
До соревнований допустят только тех олимпийцев, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга