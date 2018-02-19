Годовые контрольные работы в школах перенесли на осень
В новом учебном году их оценивать не будут — они нужны, чтобы оценить уровень подготовки учеников
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Россия лишится первого места Олимпиады в Сочи. Все из-за допингового скандала
Биатлонист Евгений Устюгов останется без золотой медали, как и вся его команда
Россия лишится первого места Олимпиады в Сочи. Все из-за допингового скандала Биатлонист Евгений Устюгов останется без золотой медали, как и вся его команда
Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом четыре года
Все из-за старого допингового скандала
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Школьники со всей России смогут бесплатно подготовиться к олимпиадам
Подготовку будут проводить на базе школы «Летово»
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«Яндекс» открыл регистрацию на детскую олимпиаду по математике
Победители получат грамоты и призы
«Яндекс» открыл регистрацию на детскую олимпиаду по математике Победители получат грамоты и призы
На хакатоне для «Лизы Алерт» школьники разработают инструменты для поиска пропавших
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«Фоксфорд» и Warface проведут онлайн-олимпиаду по разработке компьютерных игр для школьников
Принять участие в ней могут ученики любого уровня подготовки
«Фоксфорд» и Warface проведут онлайн-олимпиаду по разработке компьютерных игр для школьников Принять участие в ней могут ученики любого уровня подготовки
BMW серебряного призера Олимпиады
Автомобиль выставили на продажу спустя два дня после получения ключей от Дмитрия Медведева
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Zasport начнет продавать форму с логотипом Olympic Athlete from Russia
Уже 2 марта на сайте выставят первые 200 костюмов
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Дата мероприятия пока неизвестна
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Россия заняла 13-е место в общекомандном зачете
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Владимир Жириновский обеспокоен ситуацией на Олимпиаде
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Россия отказалась от официальных комментариев до вскрытия второй пробы