На Пикнике «Афиши» откроется площадка Selector Live Showcase
Лайн-ап составят из британских и российских музыкантов
Burger Heroes устроит соревнование по поеданию бургеров на скорость
Одним из участников конкурса станет солист On-The-Go Юрий Макарычев
Trends Brands проведет благотворительную акцию в поддержку фонда «Детские сердца»
Участники проекта — Therr Maitz, On-The-Go, Deep Fried Friends, Антоха MC и «Мальбэк»
Гости столицы: Мария Минерва Молодая звезда мировой лоу-фай-сцены Мария Минерва выступила в Москве и рассказала The Village о письмах Брежневу, Лане Дель Рей, лондонских беспорядках, московских бомбилах и любви к пельменям.
Гости столицы: Мария Минерва Молодая звезда мировой лоу-фай-сцены Мария Минерва выступила в Москве и рассказала The Village о письмах Брежневу, Лане Дель Рей, лондонских беспорядках, московских бомбилах и любви к пельменям.
События недели: 120 Days, «Копы в огне», выставки Роуз Вайли и Хуана Эрнандеса Пижуана Норвежский спейс-рок в «Солянке», хип-хопера о борьбе со злом, пожилая звезда британского современного искусства, ретроспектива испанского мэтра и фестиваль молодой русской электросцены.
События недели: 120 Days, «Копы в огне», выставки Роуз Вайли и Хуана Эрнандеса Пижуана Норвежский спейс-рок в «Солянке», хип-хопера о борьбе со злом, пожилая звезда британского современного искусства, ретроспектива испанского мэтра и фестиваль молодой русской электросцены.
События недели: Концерт Марии Минервы, «Голая богема», Extra Short Film Festival Первый российский концерт молодой звезды лоу-фая, лекция современного японского художника, ночь русской электроники, обнаженная Жанна Агузарова и Константин Мурзенко в роли лося.
События недели: Концерт Марии Минервы, «Голая богема», Extra Short Film Festival Первый российский концерт молодой звезды лоу-фая, лекция современного японского художника, ночь русской электроники, обнаженная Жанна Агузарова и Константин Мурзенко в роли лося.
Главное на неделе: события с 13 по 19 июня Фестиваль мировой еды «Вокруг Света», спектакли «Практики» на «Стрелке» и концерт Is Tropical и On-The-Go в рамках открытия Strelka Sound.
Главное на неделе: события с 28 марта по 3 апреля Музыкальный фестиваль ГлавBeat с хедлайнерами Hurts, выставочный фестиваль «Жизнь. Версия науки» и лучшее короткометражное кино на фестивале FS ONE
За копейки: On-The-Go The Village решил проверить сколько зарабатывают уличные музыканты в Москве и попросил группу On-The-Go выйти на Старый Арбат и спеть несколько песен.