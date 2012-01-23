События недели: Концерт Марии Минервы, «Голая богема», Extra Short Film Festival Первый российский концерт молодой звезды лоу-фая, лекция современного японского художника, ночь русской электроники, обнаженная Жанна Агузарова и Константин Мурзенко в роли лося.
КОНЦЕРТЫ
MARIA MINERVA
Молодая звезда лоу-файного попа, эстонка Мария Минерва за пару лет сделала впечатляющий вираж от стажера музыкального журнала Wire до, условно говоря, его героини. Переехав из Таллина в Лондон, начала на коленках делать приглушенное диско с оглядкой на Ариэля Пинка и движение New Weird America, выпустила альбом на лейбле Аманды Браун из Pocahaunted и теперь пишет с ней совместную пластинку. В Москву Мария приезжает впервые — с двумя альбомами в архиве и небольшим словарным запасом русского языка.
ON-THE-GO
Молодая группа из первой лиги русской независимой сцены. On-The-Go начинали с прыгучего диско-панка, потом сменили курс и теперь идейно и эстетически занимают позицию где-то между Tesla Boy и Motorama. По привычке их все еще называют тольяттинцами, хотя участники давно переехали в столицу. Впрочем, их концерты случаются здесь не так часто, как хотелось бы: выступление в переименованных «Пирогах» на Сретенке — отличный повод услышать новые песни, убедиться, что они блестяще играют живьем и вообще одна из наших самых красивых команд.
ВЕЧЕРИНКИ
НОЧЬ РУССКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
С одиннадцати вечера до семи утра в «Тоннах» образуются два танцпола, где будут играть лучшие силы отечественной электронной сцены; тут же будут продавать урбанистическую одежду русско-американской марки ZIQ & YONI. Среди участников — автор музыки к «Копам в огне», соавтор Муджуса и герой целого фичера Pitchfork про русскую электронную сцену DZA, труженик передовой электроники Pixelord, участник сообщества RAD москвич Алексей Гусев aka Lapti, которого тоже хвалят на Западе, и еще десяток музыкантов.
JACKIN' FEAT. JOHN DALY
В «Солянку» приезжает усатый и харизматичный диджей и продюсер Джон Дэли — уроженец прибрежного ирландского города Корк и основатель музыкального лейбла Feel Music. Дэли вырос на британской клубной сцене 90-х, поиграл в нескольких группах и в итоге нашел свое место за пультом — как студийным, так и диджейским. В Москву он приезжает не впервые, но она стоит в его графике где-то между Нью-Йорком и Токио, так что подобные выступления лучше не пропускать.
ВЫСТАВКИ
СЕРГЕЙ БОРИСОВ. «ГОЛАЯ БОГЕМА»
Большая тематическая выставка крупной фигуры отечественной фотографии Сергея Борисова, перепридумавшего идеи соц-арта в ироничном ключе. Борисов снимал героев российского андеграунда и поп-культуры от Гребенщикова и Цоя до Мамышева-Монро и Олега Газманова, обложки пластинок для «Мелодии», но в первую очередь знаменит своими перестроечными «ню» с участием любительниц и моделей. В кадре новой выставки — Жанна Агузарова, Лиза Березовская, Федор Павлов-Андреевич и другие смелые люди с самоиронией.
СЕРГЕЙ СОНИН И ЕЛЕНА САМОРОДОВА. «ЕГИПЕТСКАЯ СТАЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ»
Проект Сергея Сонина и Елены Самородовой из творческого объединения «Свинец и Кобальт», для которого художники сняли ярких персонажей арт-сцены, спрятав их лица под масками зверей и поставив их в центр пустынных среднерусских пейзажей — конечно, с подтекстом. Аллюзии разнообразные, от оборотней до поклонов кинофильмам «Морозко» и «Плетеный человек». Но интереснее всего попытаться угадать, кто скрывается под мордами вепря или лося — актер Константин Мурзенко или скандальный художник Беляев-Гинтовт.
СПЕКТАКЛИ
«ЛИР»
Провокативный спектакль обладателя «Чайки» Константина Богомолова, поставленный им по мотивам шекспировской пьесы в Питере и на несколько дней приехавший в Москву. Консервативным шекспироведам лучше запастись валерьянкой — все действие перенесено в СССР середины века, Глостера переименовали в Самуила Яковлевича, Корнуолла — в Семена Михалыча. Но даже этого Богомолову показалось мало: все мужские роли играют женщины и наоборот. Кроме обрывков шекспировского текста, в ход пошли сочинения Ницше, текст Откровения Иоанна Богослова и стихи Маршака.
«ВАЛЬС НА ПРОЩАНИЕ»
Визит еще одной важной питерской постановки в Москву — моноспектакль актера Алексея Девотченко, недавно отказавшегося от звания «Заслуженный артист России» в связи с недовольством режимом. В «Вальсе на прощание» Девотченко и режиссер Михельсон выстраивают из стихов Бродского цельный сюжет про оппозицию художника власти, начиная его с записей заседания политбюро и завершая речью Владимира Путина о создании «Народного фронта». В финале голос премьера на заевшей пленке вновь и вновь повторяет словосочетание «Единая Россия».
«ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА ИНИШМОР»
Четвертый курс ГИТИСа из режиссерской мастерской Леонида Хейфеца ставит студенческий спектакль по пьесе Мартина Макдонаха — самого популярного ирландского драматурга современности и режиссера «Залечь на дно в Брюгге». Как всегда у Макдонаха, это черная комедия на острые национальные темы — на этот раз про бешеного лидера ирландских сепаратистов, который слетает с катушек, узнав, что у него погиб котик. Вход свободный, но просят предварительно записаться и не опаздывать.
КИНОПОКАЗЫ
EXTRA SHORT FILM FESTIVAL
Вслед за фестивалем корейских короткометражек в «35 мм» стартует программа совсем короткой киноформы — фестиваль сверхкороткого метра со всех уголков мира. Множество работ сделано на стыке кино, анимации и видеарта, где авторы успевают вложить триллер, исповедальный монолог или эротическую драму в несколько десятков секунд. В конкурсе анимации большинство фильмов — русские, кроме этого есть международная секция и отдельные подборки итальянских и немецких короткометражек; в общей сложности сеанс занимает один час и отчасти напоминает бешеный серфинг по телеканалам.
РЕТРОСПЕКТИВА Ф. ВЛАЧИЛА
В кинотеатре «Пионер» начинается ретроспектива Франтишека Влачила — важного чешского режиссера, у нас почти неизвестного. В числе привезенных в Москву фильмов — его кинодебют «Голубка», получивший в 1960 году приз в Венеции, и, конечно же, «Маркета Лазарова», признанная десять лет назад главной картиной всей чешской кинематографии. Кроме этого покажут несколько документальных фильмов-портретов Влачила, снятых при его жизни и частично на съемочных площадках его кинолент.
ЛЕКЦИИ
ФИЛЬМ СТЭНЛИ КУБРИКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЖАНРА
Ведущий специалист по медиа-арту, в том числе российскому, доктор философии, куратор фестиваля Art Digital и преподаватель Школы Родченко Антонио Джеуза рассказывает о новаторстве Стэнли Кубрика на примере его небольшой, но выдающейся фильмографии. Лекция пройдет в рамках завершения выставки фоторабот Кубрика и поможет лучше понять, что общего у его репортажей, «Космической Одиссеи» и «Сияния».
ЁСИНОРИ НИВА: О СОБСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ И РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ЯПОНСКОГО ИСКУССТВА
Современный японский художник, действующий по всему миру, расскажет о том, зачем он переносил во рту воду из лужи Западного Берлина в Восточный в рамках «Проекта переноса лужи А в лужу В», и как вступил в переписку с вором, подбивая того ограбить банк в Хельсинки. А также о том, к чему привели его поиски Ленина в московских квартирах, по которым художник собирал артефакты советской эпохи, разместив объявления на популярных городских сайтах.
Комментарии
событие на Марию Минерву на lookatme.ru
http://www.lookatme.ru/cities/moscow/events/202703-maria-minerva-estoniya-vagina-vangi-brandenburg-2011-12-11
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