

Japan Foundation

Николоямская, 1

24 января, вторник, 18:00

Вход бесплатный



ЁСИНОРИ НИВА: О СОБСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ И РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ЯПОНСКОГО ИСКУССТВА Современный японский художник, действующий по всему миру, расскажет о том, зачем он переносил во рту воду из лужи Западного Берлина в Восточный в рамках «Проекта переноса лужи А в лужу В», и как вступил в переписку с вором, подбивая того ограбить банк в Хельсинки. А также о том, к чему привели его поиски Ленина в московских квартирах, по которым художник собирал артефакты советской эпохи, разместив объявления на популярных городских сайтах.