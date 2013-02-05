вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Sweet sixteen и карантин: Старшеклассники — о своей жизни в пандемию
Прямая речь
Sweet sixteen и карантин: Старшеклассники — о своей жизни в пандемию «Недавно устраивала себе неделю без соцсетей. Это очень полезная штука, я всем, особенно подросткам, ее советую»
3
Sweet sixteen и карантин: Старшеклассники — о своей жизни в пандемию
Прямая речь

Sweet sixteen и карантин: Старшеклассники — о своей жизни в пандемию «Недавно устраивала себе неделю без соцсетей. Это очень полезная штука, я всем, особенно подросткам, ее советую»

Новости

Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям

Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса

0
Новости

Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса

Новости

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире

Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам

2
Новости

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам

Новости

Новый стиль Skyeng

Чтобы различать продукты бренда

0
Новости

Новый стиль Skyeng Чтобы различать продукты бренда

Новости

Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну

В январе стартует сразу десять курсов

0
Новости

Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну В январе стартует сразу десять курсов

Новости

Университеты смогут использовать лекции Coursera в своих программах

По специальной лицензии вузы получат более 3,6 тысячи курсов проекта

0
Новости

Университеты смогут использовать лекции Coursera в своих программах По специальной лицензии вузы получат более 3,6 тысячи курсов проекта

Новости

Хотите открыть хостел или запустить бренд косметики? Эти онлайн-курсы — для вас

Обучение бесплатное, лекции доступны на платформе «Мастера России»

0
Новости

Хотите открыть хостел или запустить бренд косметики? Эти онлайн-курсы — для вас Обучение бесплатное, лекции доступны на платформе «Мастера России»

Новости

В России внедрят систему идентификации личности студентов

Ее будут использовать для тех, кто проходит онлайн-обучение

0
Новости

В России внедрят систему идентификации личности студентов Ее будут использовать для тех, кто проходит онлайн-обучение

Новости

Власти Москвы открыли бесплатную онлайн-академию для предпринимателей

Курсы рассчитаны на начинающих и действующих бизнесменов

1
Новости

Власти Москвы открыли бесплатную онлайн-академию для предпринимателей Курсы рассчитаны на начинающих и действующих бизнесменов

Новости

Институт «Стрелка» открыл набор на бесплатную программу для архитекторов

Принять в ней участие могут студенты и специалисты со всей России

0
Новости

Институт «Стрелка» открыл набор на бесплатную программу для архитекторов Принять в ней участие могут студенты и специалисты со всей России

Новости

По каким песням россияне изучают английский язык

Самым популярным англоязычным исполнителем стала группа Imagine Dragons

2
Новости

По каким песням россияне изучают английский язык Самым популярным англоязычным исполнителем стала группа Imagine Dragons

Новости

Пушкинский музей откроет онлайн-академию

Также музей объявил о создании коллекции медиаискусства

0
Новости

Пушкинский музей откроет онлайн-академию Также музей объявил о создании коллекции медиаискусства

Новости

Компания «Яузапроект» открыла онлайн-школу городского планирования

Школа проводит вебинары, а также воркшопы в мастерской на Artplay

0
Новости

Компания «Яузапроект» открыла онлайн-школу городского планирования Школа проводит вебинары, а также воркшопы в мастерской на Artplay

Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству
Goodstarter
Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательствуОнлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем
2
Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству
Goodstarter

Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству Онлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем

Онлайн-курсы: 5 программ по менеджменту
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ по менеджментуH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по общему менеджменту.
2
Онлайн-курсы: 5 программ по менеджменту
Облако знаний

Онлайн-курсы: 5 программ по менеджменту H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по общему менеджменту.

Новости

К 2040 году обучением детей займутся роботы

А уже через 15 лет половина университетов может обанкротиться под давлением массовых онлайн-курсов

0
Новости

К 2040 году обучением детей займутся роботы А уже через 15 лет половина университетов может обанкротиться под давлением массовых онлайн-курсов

Онлайн-курсы: 5 программ по общему маркетингу
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ по общему маркетингуH&F раз в месяц будет выбирать интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В первом выпуске — обзор программ по общему маркетингу.
2
Онлайн-курсы: 5 программ по общему маркетингу
Облако знаний

Онлайн-курсы: 5 программ по общему маркетингу H&F раз в месяц будет выбирать интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В первом выпуске — обзор программ по общему маркетингу.

Новости

Российская языковая онлайн-школа Skyeng привлекла инвестиции от Infinite Ambition

Объём финансирования сторонами не разглашается

0
Новости

Российская языковая онлайн-школа Skyeng привлекла инвестиции от Infinite Ambition Объём финансирования сторонами не разглашается

Новости

Лекции на Coursera переведут на русский язык

Крупнейший в мире ресурс для дистанционного образования расширяет своё присутствие в мире

0
Новости

Лекции на Coursera переведут на русский язык Крупнейший в мире ресурс для дистанционного образования расширяет своё присутствие в мире

Новости

Coursera проведёт онлайн-курс обучения спортивному бизнесу

В течение шести недель обещают раскрыть все секреты индустрии

0
Новости

Coursera проведёт онлайн-курс обучения спортивному бизнесу В течение шести недель обещают раскрыть все секреты индустрии