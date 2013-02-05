Sweet sixteen и карантин: Старшеклассники — о своей жизни в пандемию «Недавно устраивала себе неделю без соцсетей. Это очень полезная штука, я всем, особенно подросткам, ее советую»
Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям
Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса
Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса
«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире
Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам
«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам
Новый стиль Skyeng Чтобы различать продукты бренда
Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну
В январе стартует сразу десять курсов
Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну В январе стартует сразу десять курсов
Университеты смогут использовать лекции Coursera в своих программах
По специальной лицензии вузы получат более 3,6 тысячи курсов проекта
Университеты смогут использовать лекции Coursera в своих программах По специальной лицензии вузы получат более 3,6 тысячи курсов проекта
Хотите открыть хостел или запустить бренд косметики? Эти онлайн-курсы — для вас
Обучение бесплатное, лекции доступны на платформе «Мастера России»
Хотите открыть хостел или запустить бренд косметики? Эти онлайн-курсы — для вас Обучение бесплатное, лекции доступны на платформе «Мастера России»
В России внедрят систему идентификации личности студентов
Ее будут использовать для тех, кто проходит онлайн-обучение
В России внедрят систему идентификации личности студентов Ее будут использовать для тех, кто проходит онлайн-обучение
Власти Москвы открыли бесплатную онлайн-академию для предпринимателей
Курсы рассчитаны на начинающих и действующих бизнесменов
Власти Москвы открыли бесплатную онлайн-академию для предпринимателей Курсы рассчитаны на начинающих и действующих бизнесменов
Институт «Стрелка» открыл набор на бесплатную программу для архитекторов
Принять в ней участие могут студенты и специалисты со всей России
Институт «Стрелка» открыл набор на бесплатную программу для архитекторов Принять в ней участие могут студенты и специалисты со всей России
По каким песням россияне изучают английский язык
Самым популярным англоязычным исполнителем стала группа Imagine Dragons
По каким песням россияне изучают английский язык Самым популярным англоязычным исполнителем стала группа Imagine Dragons
Пушкинский музей откроет онлайн-академию
Также музей объявил о создании коллекции медиаискусства
Пушкинский музей откроет онлайн-академию Также музей объявил о создании коллекции медиаискусства
Компания «Яузапроект» открыла онлайн-школу городского планирования
Школа проводит вебинары, а также воркшопы в мастерской на Artplay
Компания «Яузапроект» открыла онлайн-школу городского планирования Школа проводит вебинары, а также воркшопы в мастерской на Artplay
Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству Онлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем
Онлайн-курсы: 5 программ по менеджменту H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по общему менеджменту.
К 2040 году обучением детей займутся роботы
А уже через 15 лет половина университетов может обанкротиться под давлением массовых онлайн-курсов
К 2040 году обучением детей займутся роботы А уже через 15 лет половина университетов может обанкротиться под давлением массовых онлайн-курсов
Онлайн-курсы: 5 программ по общему маркетингу H&F раз в месяц будет выбирать интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В первом выпуске — обзор программ по общему маркетингу.
Российская языковая онлайн-школа Skyeng привлекла инвестиции от Infinite Ambition
Объём финансирования сторонами не разглашается
Российская языковая онлайн-школа Skyeng привлекла инвестиции от Infinite Ambition Объём финансирования сторонами не разглашается
Лекции на Coursera переведут на русский язык
Крупнейший в мире ресурс для дистанционного образования расширяет своё присутствие в мире