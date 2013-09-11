Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил Как не покупать лишнего, если шопинг остался почти единственным развлечением
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Оплатить покупки в интернете можно будет по номеру телефона
Больше не нужно будет вводить банковские реквизиты, что ускорит процесс оплаты
Оплатить покупки в интернете можно будет по номеру телефона Больше не нужно будет вводить банковские реквизиты, что ускорит процесс оплаты
Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок
На первом этапе беспошлинный ввоз снимут для посылок стоимостью 500 евро
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Россиян предупредили об активизации мошенников в «Черную пятницу»
Количество киберпреступлений растет вместе с количеством онлайн-покупок