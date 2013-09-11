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Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил
Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил Как не покупать лишнего, если шопинг остался почти единственным развлечением
Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил

Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил
Как не покупать лишнего, если шопинг остался почти единственным развлечением

Оплатить покупки в интернете можно будет по номеру телефона

Больше не нужно будет вводить банковские реквизиты, что ускорит процесс оплаты

Оплатить покупки в интернете можно будет по номеру телефона
Больше не нужно будет вводить банковские реквизиты, что ускорит процесс оплаты

Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок

На первом этапе беспошлинный ввоз снимут для посылок стоимостью 500 евро

Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок
На первом этапе беспошлинный ввоз снимут для посылок стоимостью 500 евро

Россиян предупредили об активизации мошенников в «Черную пятницу»

Количество киберпреступлений растет вместе с количеством онлайн-покупок

Россиян предупредили об активизации мошенников в «Черную пятницу»
Количество киберпреступлений растет вместе с количеством онлайн-покупок

Massimo Dutti запускают онлайн-магазин в России

В октябре по всей России заработает онлайн-магазин испанской марки Massimo Dutti.

Massimo Dutti запускают онлайн-магазин в России
В октябре по всей России заработает онлайн-магазин испанской марки Massimo Dutti.