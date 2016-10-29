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Новости

Самые счастливые страны мира

Россия за год опустилась на пять строчек

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Новости

Самые счастливые страны мира Россия за год опустилась на пять строчек

Новости

Главные причины смертности россиян в авариях по версии ООН

Только в 2018 году на российских дорогах произошло более 168 тысяч аварий

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Новости

Главные причины смертности россиян в авариях по версии ООН Только в 2018 году на российских дорогах произошло более 168 тысяч аварий

Новости

Число беженцев в мире увеличилось до рекордного

Больше всего человек приняла Турция

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Новости

Число беженцев в мире увеличилось до рекордного Больше всего человек приняла Турция

Новости

Самые счастливые страны мира

Россия за год опустилась на девять позиций

1
Новости

Самые счастливые страны мира Россия за год опустилась на девять позиций

Новости

Эксперты ООН предупредили о засухе и дефиците продуктов из-за глобального потепления

Специалисты считают, что избежать повышения температуры можно, сократив количество выбросов углекислого газа на 45 % к 2030 году

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Новости

Эксперты ООН предупредили о засухе и дефиците продуктов из-за глобального потепления Специалисты считают, что избежать повышения температуры можно, сократив количество выбросов углекислого газа на 45 % к 2030 году

Новости

Сколько человек в мире живут за чертой бедности

Более половины из них оказались несовершеннолетними

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Новости

Сколько человек в мире живут за чертой бедности Более половины из них оказались несовершеннолетними

Новости

Эксперты ООН: В мире может наступить пандемия ожирения из-за неправильного питания

Странам советуют принять законодательные меры, чтобы снизить потребление фастфуда

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Новости

Эксперты ООН: В мире может наступить пандемия ожирения из-за неправильного питания Странам советуют принять законодательные меры, чтобы снизить потребление фастфуда

Новости

Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»

На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран

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Новости

Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц» На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран

Новости

Комитет ООН признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде

Организация подтвердила несоблюдение в России прав на свободу убеждений и их выражение

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Новости

Комитет ООН признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде Организация подтвердила несоблюдение в России прав на свободу убеждений и их выражение

Новости

Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию электронных услуг

Российская столица обошла такие города, как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Таллин и Сидней

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Новости

Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию электронных услуг Российская столица обошла такие города, как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Таллин и Сидней

Новости

ООН впервые открыла для россиян набор на оплачиваемую волонтерскую программу

Организация выберет 19 кандидатов

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Новости

ООН впервые открыла для россиян набор на оплачиваемую волонтерскую программу Организация выберет 19 кандидатов

Новости

К 2050 году население России сократится на 10 %

Три четверти россиян к тому времени будут проживать в городах

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Новости

К 2050 году население России сократится на 10 % Три четверти россиян к тому времени будут проживать в городах

Гик с ДЦП — о сексе, наркотиках и выступлении в ООН
Личный опыт

Гик с ДЦП — о сексе, наркотиках и выступлении в ООН19-летний инвалид первой группы разрушает стереотипы

Личный опыт

Гик с ДЦП — о сексе, наркотиках и выступлении в ООН 19-летний инвалид первой группы разрушает стереотипы

Несозревший конкурент Путина, мобильный оператор «Тинькоффа» и новый фильм с Портман
Утро в мире
Несозревший конкурент Путина, мобильный оператор «Тинькоффа» и новый фильм с ПортманКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
0
Несозревший конкурент Путина, мобильный оператор «Тинькоффа» и новый фильм с Портман
Утро в мире

Несозревший конкурент Путина, мобильный оператор «Тинькоффа» и новый фильм с Портман Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Минздрав предложил ограничить использование противомикробных препаратов

Это связано с повышением устойчивости микробов к препаратам

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Новости

Минздрав предложил ограничить использование противомикробных препаратов Это связано с повышением устойчивости микробов к препаратам

Новости

Россия предложила ООН изменить правила борьбы с киберпреступностью в мире

Предполагается, что новый договор сменит Будапештскую конвенцию о компьютерных преступлениях 2001 года

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Новости

Россия предложила ООН изменить правила борьбы с киберпреступностью в мире Предполагается, что новый договор сменит Будапештскую конвенцию о компьютерных преступлениях 2001 года

Город

Портреты российских дипломатов на петербургской набережной

Портреты вывесили участники арт-группы «Явь»

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Город

Портреты российских дипломатов на петербургской набережной Портреты вывесили участники арт-группы «Явь»

Ситуация

Украина направила иск против России в Международный суд ООН

Россию обвиняют в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма

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Ситуация

Украина направила иск против России в Международный суд ООН Россию обвиняют в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма

Ситуация

Россия вышла из договора о Международном уголовном суде (обновлено)

Ранее МУС признал Крым оккупированной территорией

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Ситуация

Россия вышла из договора о Международном уголовном суде (обновлено) Ранее МУС признал Крым оккупированной территорией

Ситуация

Россия не смогла переизбраться в Совет ООН по правам человека

С 2017 по 2019 годы Восточную Европу в СПЧ будут представлять Венгрия и Хорватия

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Ситуация

Россия не смогла переизбраться в Совет ООН по правам человека С 2017 по 2019 годы Восточную Европу в СПЧ будут представлять Венгрия и Хорватия

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