Самые счастливые страны мира Россия за год опустилась на пять строчек
Главные причины смертности россиян в авариях по версии ООН
Только в 2018 году на российских дорогах произошло более 168 тысяч аварий
Главные причины смертности россиян в авариях по версии ООН Только в 2018 году на российских дорогах произошло более 168 тысяч аварий
Число беженцев в мире увеличилось до рекордного Больше всего человек приняла Турция
Самые счастливые страны мира Россия за год опустилась на девять позиций
Эксперты ООН предупредили о засухе и дефиците продуктов из-за глобального потепления
Специалисты считают, что избежать повышения температуры можно, сократив количество выбросов углекислого газа на 45 % к 2030 году
Эксперты ООН предупредили о засухе и дефиците продуктов из-за глобального потепления Специалисты считают, что избежать повышения температуры можно, сократив количество выбросов углекислого газа на 45 % к 2030 году
Сколько человек в мире живут за чертой бедности
Более половины из них оказались несовершеннолетними
Сколько человек в мире живут за чертой бедности Более половины из них оказались несовершеннолетними
Эксперты ООН: В мире может наступить пандемия ожирения из-за неправильного питания
Странам советуют принять законодательные меры, чтобы снизить потребление фастфуда
Эксперты ООН: В мире может наступить пандемия ожирения из-за неправильного питания Странам советуют принять законодательные меры, чтобы снизить потребление фастфуда
Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц»
На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран
Россия выступила категорически против запрета «роботов-убийц» На полном запрете боевых роботов сейчас настаивают 26 стран
Комитет ООН признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде
Организация подтвердила несоблюдение в России прав на свободу убеждений и их выражение
Комитет ООН признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде Организация подтвердила несоблюдение в России прав на свободу убеждений и их выражение
Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию электронных услуг
Российская столица обошла такие города, как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Таллин и Сидней
Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию электронных услуг Российская столица обошла такие города, как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Таллин и Сидней
ООН впервые открыла для россиян набор на оплачиваемую волонтерскую программу
Организация выберет 19 кандидатов
ООН впервые открыла для россиян набор на оплачиваемую волонтерскую программу Организация выберет 19 кандидатов
К 2050 году население России сократится на 10 %
Три четверти россиян к тому времени будут проживать в городах
К 2050 году население России сократится на 10 % Три четверти россиян к тому времени будут проживать в городах
Гик с ДЦП — о сексе, наркотиках и выступлении в ООН19-летний инвалид первой группы разрушает стереотипы
Гик с ДЦП — о сексе, наркотиках и выступлении в ООН 19-летний инвалид первой группы разрушает стереотипы
Несозревший конкурент Путина, мобильный оператор «Тинькоффа» и новый фильм с Портман Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Минздрав предложил ограничить использование противомикробных препаратов
Это связано с повышением устойчивости микробов к препаратам
Минздрав предложил ограничить использование противомикробных препаратов Это связано с повышением устойчивости микробов к препаратам
Россия предложила ООН изменить правила борьбы с киберпреступностью в мире
Предполагается, что новый договор сменит Будапештскую конвенцию о компьютерных преступлениях 2001 года
Россия предложила ООН изменить правила борьбы с киберпреступностью в мире Предполагается, что новый договор сменит Будапештскую конвенцию о компьютерных преступлениях 2001 года
Портреты российских дипломатов на петербургской набережной
Портреты вывесили участники арт-группы «Явь»
Портреты российских дипломатов на петербургской набережной Портреты вывесили участники арт-группы «Явь»
Украина направила иск против России в Международный суд ООН
Россию обвиняют в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма
Украина направила иск против России в Международный суд ООН Россию обвиняют в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма
Россия вышла из договора о Международном уголовном суде (обновлено)
Ранее МУС признал Крым оккупированной территорией