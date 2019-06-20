В 2018 году рекордных 70,8 миллиона человек по всему миру не живут в родных местах из-за войн или преследований. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В это число вошли 41 миллион беженцев, которым пришлось сменить место жительства в пределах одной страны, 26 миллионов, которым пришлось покинуть свою страну, а также 3,5 миллиона человек, подавших прошение об убежище. Для сравнения в 2017 году организация насчитала только 68,5 миллиона беженцев, а 20 лет назад этот показатель был меньше в два раза.

По данным организации, даже такая цифра не отражает реальное количество беженцев. К примеру, ООН могла учесть только граждан Венесуэлы, которые подали официальное ходатайство, однако из страны из-за экономического кризиса пытаются уехать гораздо больше людей.

Около 67 % всех беженцев в мире прибыли из пяти стран, говорится в докладе. речь идет о Сирии, Афганистане, Южном Судане, Мьянме и Сомали. Больше всего беженцев в мире — 3,7 миллиона человек — приняла Турция.