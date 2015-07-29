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Как выглядит смартфон без привычных сервисов
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ПРОМО

Как выглядит смартфон без привычных сервисов Представьте мир, где почту и карты можно выбирать

Новости

Apple обновила iOS. Вот что изменилось

Новые Memoji, совместный доступ к iCloud и трекпад на айпаде

2
Новости

Apple обновила iOS. Вот что изменилось Новые Memoji, совместный доступ к iCloud и трекпад на айпаде

Новости

На старых iPhone и iPad перестанет работать интернет. Этого можно избежать, если обновить прошивку

Проблемы возникли из-за сброса данных о времени в системе GPS

0
Новости

На старых iPhone и iPad перестанет работать интернет. Этого можно избежать, если обновить прошивку Проблемы возникли из-за сброса данных о времени в системе GPS

Новости

Apple никак не совладает с новой iOS. Версия 1.2 не дает нормально говорить по телефону

Компания устраняет старые ошибки и приносит новые

0
Новости

Apple никак не совладает с новой iOS. Версия 1.2 не дает нормально говорить по телефону Компания устраняет старые ошибки и приносит новые

Новости

GeekBrains принимает заявки на бесплатный курс для frontend-разработчиков

Обучение продлится пять месяцев

0
Новости

GeekBrains принимает заявки на бесплатный курс для frontend-разработчиков Обучение продлится пять месяцев

Новости

Google обнаружил уязвимость iOS. Сайты могли взламывать устройства

Недостатки системы, приведшей к масштабной атаке, исправили в феврале

0
Новости

Google обнаружил уязвимость iOS. Сайты могли взламывать устройства Недостатки системы, приведшей к масштабной атаке, исправили в феврале

Новости

Microsoft перевыпустил первую версию Windows

Скачать операционную систему можно с 8 июля

0
Новости

Microsoft перевыпустил первую версию Windows Скачать операционную систему можно с 8 июля

Новости

Лучшие антивирусы для Windows и MacOS

Роскачество учитывало защищенность программ и удобство в использовании

0
Новости

Лучшие антивирусы для Windows и MacOS Роскачество учитывало защищенность программ и удобство в использовании

Новости

Apple выпустила macOS с темным оформлением

ПО уже доступна всех пользователям

0
Новости

Apple выпустила macOS с темным оформлением ПО уже доступна всех пользователям

Новости

Дуров без чувства прекрасного, робот-змея и электросамокат на Android

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Дуров без чувства прекрасного, робот-змея и электросамокат на Android Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Уязвимость в macOS позволяет менять настройки без пароля

Менять данные можно в магазине приложений App Store

0
Новости

Уязвимость в macOS позволяет менять настройки без пароля Менять данные можно в магазине приложений App Store

Новости

В России создадут национальную операционную систему для устройств «интернета вещей»

Разработка ОС завершится к 2022 году

0
Новости

В России создадут национальную операционную систему для устройств «интернета вещей» Разработка ОС завершится к 2022 году

Новости

Падение продаж iPhone, беспилотные автомобили в Сингапуре и сейсмическая разведка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

Падение продаж iPhone, беспилотные автомобили в Сингапуре и сейсмическая разведка Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

В России появятся три разных смартфона на базе отечественной ОС

Один из них будет предназначен для госсектора

0
Новости

В России появятся три разных смартфона на базе отечественной ОС Один из них будет предназначен для госсектора

Я охочусь за хакерами
Личный опыт
Я охочусь за хакерамиThe Village познакомился с Вестой Матвеевой — ловцом преступников в виртуальной реальности
75
Я охочусь за хакерами
Личный опыт

Я охочусь за хакерами The Village познакомился с Вестой Матвеевой — ловцом преступников в виртуальной реальности

Новости

Apple представила новые iPhone и iPad

Корпорация впервые пошла по пути уменьшения размеров новых гаджетов

6
Новости

Apple представила новые iPhone и iPad Корпорация впервые пошла по пути уменьшения размеров новых гаджетов

Новости

Безымянная IKEA, новый проект Илона Маска и экспансия Uber в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Безымянная IKEA, новый проект Илона Маска и экспансия Uber в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Развитие «Лаборатории Касперского», разработка киборгов и уходы из Twitter

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Развитие «Лаборатории Касперского», разработка киборгов и уходы из Twitter Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Развитие Android, робот от Toyota и эмиграция IT-студентов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Развитие Android, робот от Toyota и эмиграция IT-студентов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Microsoft начала продажи Windows 10

Пользователи Windows 7 и Windows 8.1 смогут обновиться до неё бесплатно

1
Новости

Microsoft начала продажи Windows 10 Пользователи Windows 7 и Windows 8.1 смогут обновиться до неё бесплатно

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