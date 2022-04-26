Опровержение

Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть сведения о неисправных поездах в метро
Материал телеканала порочит деловую репутацию подземки, решил арбитраж
В Госдуме предложили сажать за отказ опровергать ложные сведения
Злостным нарушителям может грозить до года лишения свободы
Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике
Ранее сообщалось, что его племянник Роман вошел в советы директоров стратегических предприятий оборонной отрасли
«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра
Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию
Cеть кинотеатров «Люксор» опровергла сообщения о задержании совладельца компании
Говорят, что часть задолженности перед налоговой уже погашена
«Аэрофлот» отверг сообщения о задержании менеджера компании Дмитрия Купко
Допрос начальника отдела чартерных перевозок перенесен на 22 июня
Ирада Вовненко опровергла информацию об отставке
Ранее она заявила, что уходит с поста руководителя Исаакия по собственному желанию
Издательство «АСТ» опровергло обвинения об отсутствии Крыма в атласах
Издательству назначили штраф за менее грубые нарушения
СК опроверг сообщения о перегрузе Ту-154 с хором Александрова на борту
Ранее о перегрузе сообщали СМИ
Глава «Левада-центра» опроверг заказной характер опроса о рейтинге Медведева
По словам социолога, рейтинг премьер-министра снижается очень давно
На сайте МИД появился раздел с опровержением фейковых новостей о России
Такие новости публикуются в разделе с красным штампом «Fake»
В Росгвардии опровергли решение запретить продавать травматическое оружие
Ранее о запрете сообщили несколько СМИ
Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы
Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы
Власти Москвы опровергли информацию о возможном переносе муниципальных выборов
Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность переноса муниципальных выборов 2017 года с осени на весну
«Коммерсантъ» обвинили в искажении слов источника о дешифровке интернет-трафика
Ранее издание со ссылкой на источник подтвердило разработку систем дешифровки и анализа интернет-трафика россиян
В полиции опровергли информацию о реформах в МУРе
По словам представителя МУРа, речь идёт только о создании оперативно-розыскной части по борьбе с мошенничеством
ФБК подал третий иск к Чайке
В фонде требуют опровергнуть слова Чайки о заказном характере расследования
Дмитрий Песков — об отсутствии «плана по неприкосновенности» Чайки
Пресс-секретарь президента опроверг данные о том, что Кремль предоставил генпрокурору «полную неприкосновенность»
Фигурантка расследования Навального опровергла свою связь с Цапками
1 декабря Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о бизнесе семьи генпрокурора
МИД рекомендует россиянам покинуть Турцию
Ведомство также заявило, что запись предупреждения турецкой стороны пилотам Су-24 — подделка
Спасённый летчик Су-24 заявил, что предупреждений от Турции не было
По его словам, ракета пришла в хвост самолёта внезапно
Asus не прекращали отгрузку товаров в Россию
Производитель уточнил, что лишь поменял подход к планированию спроса
Собаки не будут работать в парковочной полиции Москвы
Пресс-служба АМПП опровергла информацию о привлечении собак к патрулированию московских улиц
Красная икра не подорожает вдвое к Новому году
«Рыбный союз» опровергает информацию о возможном двукратном подорожании красной икры до конца 2014 года
Власти отрицают рост цен на гречку из-за неурожая
Власти Алтайского края утверждают, что проблемы со сбором урожая были незначительными
Песков опроверг информацию о новых санкционных предложениях «Роснефти»
«Роснефть» тем временем готовится подать на «Коммерсантъ» в суд
Филёвскую линию метро не будут закрывать на два года
По словам источников в метро, говорить о закрытии линии преждевременно
«Газпром» опроверг сообщения об эвакуации своего офиса
Как говорят в компании, эвакуация из здания не проводится
В МЧС опровергли информацию о взрыве на московской ТЭЦ
Как сообщили в ведомстве, на ТЭЦ произошёл «хлопок в котле»
Евтушенков не подтверждает своё освобождение из-под домашнего ареста (обновлено)
Об этом бизнесмен сообщил журналистам по телефону
Sanoma Independent Media не меняла владельца
Переговоры о продаже издательского дома ещё ведутся
«Почта России» не будет проводить ребрендинг
В «Почте» решили остановиться на изменении визуальной концепции почтовых отделений
РБК не выставлен на продажу
Информацию о продаже холдинга опроверг председатель его совета директоров и представитель акционеров
В московских магазинах не будут искать запрещённые продукты
Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк
Во «Вконтакте» отрицают, что проиграли суд звукозаписывающим компаниям
Судебный процесс по искам Sony Music, Universal Music и Warner Music ещё продолжается, утверждают в компании
К Wi-Fi в парках и кафе не нужно будет подключаться по паспорту
С таким заявлением выступил руководитель департамента информационных технологий Артём Ермолаев
Лавров назвал слухами информацию об ограничении транссибирских полётов европейских компаний
Чиновник заявил, что не является сторонником запретительных мер
Роспотребнадзор не требует запретить бургеры из McDonald’s
Представители ведомства уточнили свои претензии к сети
Песков опроверг информацию о планах России точечно ударить по Украине
Пресс-секретарь президента назвал предположение о возможности удара по Украине нонсенсом
К Wi-Fi на остановке сможет подключиться неограниченное число пользователей
Пользоваться Интернетом на остановках общественного транспорта можно с неограниченного числа устройств
Московских водителей не будут предупреждать об эвакуации автомобиля
«Московский паркинг» опроверг ранее распространённую информацию о том, что водителей будут предупреждать об эвакуации их машин по СМС
Заправку напротив храма Христа Спасителя не будут сносить
Единственную бензоколонку внутри Бульварного кольца собираются перенести