Опровержение

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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ростуризм: На Кубе нельзя снять наличные с карты «Мир»

Ростуризм: На Кубе нельзя снять наличные с карты «Мир»

«Яндекс» отрицает новости о разделении на две компании
26 апреля 2022

«Яндекс» отрицает новости о разделении на две компании

Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть сведения о неисправных поездах в метро

Материал телеканала порочит деловую репутацию подземки, решил арбитраж

Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть сведения о неисправных поездах в метро

В Госдуме предложили сажать за отказ опровергать ложные сведения

Злостным нарушителям может грозить до года лишения свободы

В Госдуме предложили сажать за отказ опровергать ложные сведения

Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике

Ранее сообщалось, что его племянник Роман вошел в советы директоров стратегических предприятий оборонной отрасли

Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике

«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра

Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию

«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра

Cеть кинотеатров «Люксор» опровергла сообщения о задержании совладельца компании

Говорят, что часть задолженности перед налоговой уже погашена

Cеть кинотеатров «Люксор» опровергла сообщения о задержании совладельца компании

«Аэрофлот» отверг сообщения о задержании менеджера компании Дмитрия Купко

Допрос начальника отдела чартерных перевозок перенесен на 22 июня

«Аэрофлот» отверг сообщения о задержании менеджера компании Дмитрия Купко

Ирада Вовненко опровергла информацию об отставке

Ранее она заявила, что уходит с поста руководителя Исаакия по собственному желанию

Ирада Вовненко опровергла информацию об отставке

Издательство «АСТ» опровергло обвинения об отсутствии Крыма в атласах

Издательству назначили штраф за менее грубые нарушения

Издательство «АСТ» опровергло обвинения об отсутствии Крыма в атласах

СК опроверг сообщения о перегрузе Ту-154 с хором Александрова на борту

Ранее о перегрузе сообщали СМИ

СК опроверг сообщения о перегрузе Ту-154 с хором Александрова на борту

Глава «Левада-центра» опроверг заказной характер опроса о рейтинге Медведева

По словам социолога, рейтинг премьер-министра снижается очень давно

Глава «Левада-центра» опроверг заказной характер опроса о рейтинге Медведева

На сайте МИД появился раздел с опровержением фейковых новостей о России

Такие новости публикуются в разделе с красным штампом «Fake»

На сайте МИД появился раздел с опровержением фейковых новостей о России

В Росгвардии опровергли решение запретить продавать травматическое оружие

Ранее о запрете сообщили несколько СМИ

В Росгвардии опровергли решение запретить продавать травматическое оружие

Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы

Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы

Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы

Власти Москвы опровергли информацию о возможном переносе муниципальных выборов

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность переноса муниципальных выборов 2017 года с осени на весну

Власти Москвы опровергли информацию о возможном переносе муниципальных выборов

«Коммерсантъ» обвинили в искажении слов источника о дешифровке интернет-трафика

Ранее издание со ссылкой на источник подтвердило разработку систем дешифровки и анализа интернет-трафика россиян

«Коммерсантъ» обвинили в искажении слов источника о дешифровке интернет-трафика

В полиции опровергли информацию о реформах в МУРе

По словам представителя МУРа, речь идёт только о создании оперативно-розыскной части по борьбе с мошенничеством

В полиции опровергли информацию о реформах в МУРе

ФБК подал третий иск к Чайке

В фонде требуют опровергнуть слова Чайки о заказном характере расследования

ФБК подал третий иск к Чайке

Дмитрий Песков — об отсутствии «плана по неприкосновенности» Чайки

Пресс-секретарь президента опроверг данные о том, что Кремль предоставил генпрокурору «полную неприкосновенность»

Дмитрий Песков — об отсутствии «плана по неприкосновенности» Чайки

Фигурантка расследования Навального опровергла свою связь с Цапками

1 декабря Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о бизнесе семьи генпрокурора

Фигурантка расследования Навального опровергла свою связь с Цапками

МИД рекомендует россиянам покинуть Турцию

Ведомство также заявило, что запись предупреждения турецкой стороны пилотам Су-24 — подделка

МИД рекомендует россиянам покинуть Турцию

Спасённый летчик Су-24 заявил, что предупреждений от Турции не было

По его словам, ракета пришла в хвост самолёта внезапно

Спасённый летчик Су-24 заявил, что предупреждений от Турции не было

Asus не прекращали отгрузку товаров в Россию

Производитель уточнил, что лишь поменял подход к планированию спроса

Asus не прекращали отгрузку товаров в Россию

Собаки не будут работать в парковочной полиции Москвы

Пресс-служба АМПП опровергла информацию о привлечении собак к патрулированию московских улиц

Собаки не будут работать в парковочной полиции Москвы

Красная икра не подорожает вдвое к Новому году

«Рыбный союз» опровергает информацию о возможном двукратном подорожании красной икры до конца 2014 года

Красная икра не подорожает вдвое к Новому году

Опровержение

Опровержение к материалу "Кто закрывает московские роддомы"

Опровержение

Власти отрицают рост цен на гречку из-за неурожая

Власти Алтайского края утверждают, что проблемы со сбором урожая были незначительными

Власти отрицают рост цен на гречку из-за неурожая

Песков опроверг информацию о новых санкционных предложениях «Роснефти»

«Роснефть» тем временем готовится подать на «Коммерсантъ» в суд

Песков опроверг информацию о новых санкционных предложениях «Роснефти»

Филёвскую линию метро не будут закрывать на два года

По словам источников в метро, говорить о закрытии линии преждевременно

Филёвскую линию метро не будут закрывать на два года

«Газпром» опроверг сообщения об эвакуации своего офиса

Как говорят в компании, эвакуация из здания не проводится

«Газпром» опроверг сообщения об эвакуации своего офиса

В МЧС опровергли информацию о взрыве на московской ТЭЦ

Как сообщили в ведомстве, на ТЭЦ произошёл «хлопок в котле»

В МЧС опровергли информацию о взрыве на московской ТЭЦ

Евтушенков не подтверждает своё освобождение из-под домашнего ареста (обновлено)

Об этом бизнесмен сообщил журналистам по телефону

Евтушенков не подтверждает своё освобождение из-под домашнего ареста (обновлено)

Sanoma Independent Media не меняла владельца

Переговоры о продаже издательского дома ещё ведутся

Sanoma Independent Media не меняла владельца

«Почта России» не будет проводить ребрендинг

В «Почте» решили остановиться на изменении визуальной концепции почтовых отделений

«Почта России» не будет проводить ребрендинг

РБК не выставлен на продажу

Информацию о продаже холдинга опроверг председатель его совета директоров и представитель акционеров

РБК не выставлен на продажу

В московских магазинах не будут искать запрещённые продукты

Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк

В московских магазинах не будут искать запрещённые продукты

Во «Вконтакте» отрицают, что проиграли суд звукозаписывающим компаниям

Судебный процесс по искам Sony Music, Universal Music и Warner Music ещё продолжается, утверждают в компании

Во «Вконтакте» отрицают, что проиграли суд звукозаписывающим компаниям

Yota Devices не переезжает в Канаду

Компания лишь откроет там новый офис

Yota Devices не переезжает в Канаду

К Wi-Fi в парках и кафе не нужно будет подключаться по паспорту

С таким заявлением выступил руководитель департамента информационных технологий Артём Ермолаев

К Wi-Fi в парках и кафе не нужно будет подключаться по паспорту

Лавров назвал слухами информацию об ограничении транссибирских полётов европейских компаний

Чиновник заявил, что не является сторонником запретительных мер

Лавров назвал слухами информацию об ограничении транссибирских полётов европейских компаний

Роспотребнадзор не требует запретить бургеры из McDonald’s

Представители ведомства уточнили свои претензии к сети

Роспотребнадзор не требует запретить бургеры из McDonald’s

Песков опроверг информацию о планах России точечно ударить по Украине

Пресс-секретарь президента назвал предположение о возможности удара по Украине нонсенсом

Песков опроверг информацию о планах России точечно ударить по Украине

К Wi-Fi на остановке сможет подключиться неограниченное число пользователей

Пользоваться Интернетом на остановках общественного транспорта можно с неограниченного числа устройств

К Wi-Fi на остановке сможет подключиться неограниченное число пользователей

Московских водителей не будут предупреждать об эвакуации автомобиля

«Московский паркинг» опроверг ранее распространённую информацию о том, что водителей будут предупреждать об эвакуации их машин по СМС

Московских водителей не будут предупреждать об эвакуации автомобиля

Заправку напротив храма Христа Спасителя не будут сносить

Единственную бензоколонку внутри Бульварного кольца собираются перенести

Заправку напротив храма Христа Спасителя не будут сносить

Славарь
Славарь Словарь новых московских модников non&nbsp;edited version, которая к&nbsp;сожалению мало чем&nbsp;отличается от&nbsp;edited и&nbsp;мои ответы на&nbsp;него, которые я&nbsp;посылал в&nbsp;Большой Город.
Славарь

Славарь
Словарь новых московских модников non&nbsp;edited version, которая к&nbsp;сожалению мало чем&nbsp;отличается от&nbsp;edited и&nbsp;мои ответы на&nbsp;него, которые я&nbsp;посылал в&nbsp;Большой Город.