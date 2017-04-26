Директор «Левада-центра» также призвал пресс-секретаря премьер-министра Наталью Тимакову извиниться «за лживое утверждение» и отметил, что такая реакция власти — это признак ее неуверенности «в своей легитимности и в своем праве на власть».



По данным «Левада-центра», отставку Медведева в той или иной степени поддерживают уже 45 % россиян. Полностью доверяют премьеру лишь 3 % опрошенных. Кремль объяснил резкое снижение рейтинга Медведева сложностями, связанными с организацией работы правительства. Пресс-секретарь главы правительства назвала опубликованное социологами исследование «политическим заказом».