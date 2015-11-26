Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть сведения о неисправных поездах в метро
Материал телеканала порочит деловую репутацию подземки, решил арбитраж
Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть сведения о неисправных поездах в метро Материал телеканала порочит деловую репутацию подземки, решил арбитраж
В Госдуме предложили сажать за отказ опровергать ложные сведения
Злостным нарушителям может грозить до года лишения свободы
В Госдуме предложили сажать за отказ опровергать ложные сведения Злостным нарушителям может грозить до года лишения свободы
Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике
Ранее сообщалось, что его племянник Роман вошел в советы директоров стратегических предприятий оборонной отрасли
Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике Ранее сообщалось, что его племянник Роман вошел в советы директоров стратегических предприятий оборонной отрасли
«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра
Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию
«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию
Cеть кинотеатров «Люксор» опровергла сообщения о задержании совладельца компании
Говорят, что часть задолженности перед налоговой уже погашена
Cеть кинотеатров «Люксор» опровергла сообщения о задержании совладельца компании Говорят, что часть задолженности перед налоговой уже погашена
«Аэрофлот» отверг сообщения о задержании менеджера компании Дмитрия Купко
Допрос начальника отдела чартерных перевозок перенесен на 22 июня
«Аэрофлот» отверг сообщения о задержании менеджера компании Дмитрия Купко Допрос начальника отдела чартерных перевозок перенесен на 22 июня
Ирада Вовненко опровергла информацию об отставке
Ранее она заявила, что уходит с поста руководителя Исаакия по собственному желанию
Ирада Вовненко опровергла информацию об отставке Ранее она заявила, что уходит с поста руководителя Исаакия по собственному желанию
Издательство «АСТ» опровергло обвинения об отсутствии Крыма в атласах
Издательству назначили штраф за менее грубые нарушения
Издательство «АСТ» опровергло обвинения об отсутствии Крыма в атласах Издательству назначили штраф за менее грубые нарушения
СК опроверг сообщения о перегрузе Ту-154 с хором Александрова на борту
Ранее о перегрузе сообщали СМИ
СК опроверг сообщения о перегрузе Ту-154 с хором Александрова на борту Ранее о перегрузе сообщали СМИ
Глава «Левада-центра» опроверг заказной характер опроса о рейтинге Медведева
По словам социолога, рейтинг премьер-министра снижается очень давно
Глава «Левада-центра» опроверг заказной характер опроса о рейтинге Медведева По словам социолога, рейтинг премьер-министра снижается очень давно
На сайте МИД появился раздел с опровержением фейковых новостей о России
Такие новости публикуются в разделе с красным штампом «Fake»
На сайте МИД появился раздел с опровержением фейковых новостей о России Такие новости публикуются в разделе с красным штампом «Fake»
В Росгвардии опровергли решение запретить продавать травматическое оружие
Ранее о запрете сообщили несколько СМИ
В Росгвардии опровергли решение запретить продавать травматическое оружие Ранее о запрете сообщили несколько СМИ
Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы
Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы
Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы
Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы
Власти Москвы опровергли информацию о возможном переносе муниципальных выборов
Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность переноса муниципальных выборов 2017 года с осени на весну
Власти Москвы опровергли информацию о возможном переносе муниципальных выборов Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность переноса муниципальных выборов 2017 года с осени на весну
«Коммерсантъ» обвинили в искажении слов источника о дешифровке интернет-трафика
Ранее издание со ссылкой на источник подтвердило разработку систем дешифровки и анализа интернет-трафика россиян
«Коммерсантъ» обвинили в искажении слов источника о дешифровке интернет-трафика Ранее издание со ссылкой на источник подтвердило разработку систем дешифровки и анализа интернет-трафика россиян
В полиции опровергли информацию о реформах в МУРе
По словам представителя МУРа, речь идёт только о создании оперативно-розыскной части по борьбе с мошенничеством
В полиции опровергли информацию о реформах в МУРе По словам представителя МУРа, речь идёт только о создании оперативно-розыскной части по борьбе с мошенничеством
ФБК подал третий иск к Чайке
В фонде требуют опровергнуть слова Чайки о заказном характере расследования
ФБК подал третий иск к Чайке В фонде требуют опровергнуть слова Чайки о заказном характере расследования
Дмитрий Песков — об отсутствии «плана по неприкосновенности» Чайки
Пресс-секретарь президента опроверг данные о том, что Кремль предоставил генпрокурору «полную неприкосновенность»
Дмитрий Песков — об отсутствии «плана по неприкосновенности» Чайки Пресс-секретарь президента опроверг данные о том, что Кремль предоставил генпрокурору «полную неприкосновенность»
Фигурантка расследования Навального опровергла свою связь с Цапками
1 декабря Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о бизнесе семьи генпрокурора