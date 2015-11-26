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Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть сведения о неисправных поездах в метро

Материал телеканала порочит деловую репутацию подземки, решил арбитраж

Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть сведения о неисправных поездах в метро
Материал телеканала порочит деловую репутацию подземки, решил арбитраж

В Госдуме предложили сажать за отказ опровергать ложные сведения

Злостным нарушителям может грозить до года лишения свободы

В Госдуме предложили сажать за отказ опровергать ложные сведения
Злостным нарушителям может грозить до года лишения свободы

Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике

Ранее сообщалось, что его племянник Роман вошел в советы директоров стратегических предприятий оборонной отрасли

Вице-премьер Рогозин — об исчезнувшем племяннике
Ранее сообщалось, что его племянник Роман вошел в советы директоров стратегических предприятий оборонной отрасли

«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра

Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию

«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра
Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию

Cеть кинотеатров «Люксор» опровергла сообщения о задержании совладельца компании

Говорят, что часть задолженности перед налоговой уже погашена

Cеть кинотеатров «Люксор» опровергла сообщения о задержании совладельца компании
Говорят, что часть задолженности перед налоговой уже погашена

«Аэрофлот» отверг сообщения о задержании менеджера компании Дмитрия Купко

Допрос начальника отдела чартерных перевозок перенесен на 22 июня

«Аэрофлот» отверг сообщения о задержании менеджера компании Дмитрия Купко
Допрос начальника отдела чартерных перевозок перенесен на 22 июня

Ирада Вовненко опровергла информацию об отставке

Ранее она заявила, что уходит с поста руководителя Исаакия по собственному желанию

Ирада Вовненко опровергла информацию об отставке
Ранее она заявила, что уходит с поста руководителя Исаакия по собственному желанию

Издательство «АСТ» опровергло обвинения об отсутствии Крыма в атласах

Издательству назначили штраф за менее грубые нарушения

Издательство «АСТ» опровергло обвинения об отсутствии Крыма в атласах
Издательству назначили штраф за менее грубые нарушения

СК опроверг сообщения о перегрузе Ту-154 с хором Александрова на борту

Ранее о перегрузе сообщали СМИ

СК опроверг сообщения о перегрузе Ту-154 с хором Александрова на борту
Ранее о перегрузе сообщали СМИ

Глава «Левада-центра» опроверг заказной характер опроса о рейтинге Медведева

По словам социолога, рейтинг премьер-министра снижается очень давно

Глава «Левада-центра» опроверг заказной характер опроса о рейтинге Медведева
По словам социолога, рейтинг премьер-министра снижается очень давно

На сайте МИД появился раздел с опровержением фейковых новостей о России

Такие новости публикуются в разделе с красным штампом «Fake»

На сайте МИД появился раздел с опровержением фейковых новостей о России
Такие новости публикуются в разделе с красным штампом «Fake»

В Росгвардии опровергли решение запретить продавать травматическое оружие

Ранее о запрете сообщили несколько СМИ

В Росгвардии опровергли решение запретить продавать травматическое оружие
Ранее о запрете сообщили несколько СМИ

Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы

Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы

Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы
Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы

Власти Москвы опровергли информацию о возможном переносе муниципальных выборов

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность переноса муниципальных выборов 2017 года с осени на весну

Власти Москвы опровергли информацию о возможном переносе муниципальных выборов
Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность переноса муниципальных выборов 2017 года с осени на весну

«Коммерсантъ» обвинили в искажении слов источника о дешифровке интернет-трафика

Ранее издание со ссылкой на источник подтвердило разработку систем дешифровки и анализа интернет-трафика россиян

«Коммерсантъ» обвинили в искажении слов источника о дешифровке интернет-трафика
Ранее издание со ссылкой на источник подтвердило разработку систем дешифровки и анализа интернет-трафика россиян

В полиции опровергли информацию о реформах в МУРе

По словам представителя МУРа, речь идёт только о создании оперативно-розыскной части по борьбе с мошенничеством

В полиции опровергли информацию о реформах в МУРе
По словам представителя МУРа, речь идёт только о создании оперативно-розыскной части по борьбе с мошенничеством

ФБК подал третий иск к Чайке

В фонде требуют опровергнуть слова Чайки о заказном характере расследования

ФБК подал третий иск к Чайке
В фонде требуют опровергнуть слова Чайки о заказном характере расследования

Дмитрий Песков — об отсутствии «плана по неприкосновенности» Чайки

Пресс-секретарь президента опроверг данные о том, что Кремль предоставил генпрокурору «полную неприкосновенность»

Дмитрий Песков — об отсутствии «плана по неприкосновенности» Чайки
Пресс-секретарь президента опроверг данные о том, что Кремль предоставил генпрокурору «полную неприкосновенность»

Фигурантка расследования Навального опровергла свою связь с Цапками

1 декабря Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о бизнесе семьи генпрокурора

Фигурантка расследования Навального опровергла свою связь с Цапками
1 декабря Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о бизнесе семьи генпрокурора

МИД рекомендует россиянам покинуть Турцию

Ведомство также заявило, что запись предупреждения турецкой стороны пилотам Су-24 — подделка

МИД рекомендует россиянам покинуть Турцию
Ведомство также заявило, что запись предупреждения турецкой стороны пилотам Су-24 — подделка

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